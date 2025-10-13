Россия на оккупированных территориях принудительно дает детям психотропные препараты за неповиновение, - Герасимчук

Украинские дети на временно оккупированных территориях не имеют возможности учиться по украинской программе, поскольку за это могут быть наказаны они или их родители. В некоторых случаях российские оккупанты изолируют детей и принудительно дают им психотропные препараты за неповиновение.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала советник-уполномоченного президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, детям запрещено говорить на украинском языке или изучать украинскую литературу. За малейшие проявления национальной идентичности они могут подвергнуться физическому насилию, изоляции или принудительному медикаментозному воздействию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, 1600 уже вернули, - Зеленский

"Детям в таких условиях действительно очень трудно. Они не имеют права говорить на украинском языке, а тем более - изучать украинский язык и литературу. Они знают: за это могут быть наказаны сами или же пострадают их родители. Часто за такое неповиновение детей бьют, изолируют, принудительно дают психотропные препараты - о таких случаях мне известно лично", - сказала Герасимчук.

Она подчеркнула, что дети с оккупированных территорий не имеют возможности сообщать о нарушении своих прав, поскольку оккупанты лишают их любых средств коммуникации. Если же ребенок имеет доступ к интернету, он может обратиться на портал "Дети войны" и рассказать о пережитом. Это позволяет украинской стороне фиксировать преступления и оказывать помощь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ