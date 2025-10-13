РУС
В РФ считают, что детские игрушки являются "каналом пропаганды" и угрозой для "традиционных ценностей"

Госдума РФ хочет цензурировать иностранные игрушки

В госдуме РФ предлагают ввести обязательную "экспертизу" иностранных игрушек, усилить таможенный контроль и предоставлять дотации "отечественным" производителям под лозунгом "традиционных ценностей".

На обсуждении с красноречивым названием "игрушки как канал скрытой пропаганды" заявили, что игрушки якобы являются инструментом "гибридной войны" и "отрывают детей от любви к родине", поэтому международные бренды следует "фильтровать", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Депутаты предлагают маркировать отдельные линейки как "деструктивные", подменяя экспертизу политическими ярлыками, чтобы создать цензурный реестр "правильных" образов и вытеснить альтернативные продукты с рынка.

"Это логичное продолжение курса на тотальную культурную цензуру, чтобы под прикрытием "защиты детей" власти РФ централизовали контроль над контентом - от кино и игр до игрушек. Кремль превратит детский сегмент в инструмент идеологической обработки. В то же время "поддержка отечественных производителей" становится удобной ширмой для перераспределения бюджетов в пользу лояльных подрядчиков", - говорят в ЦПИ.

Топ комментарии
+5
13.10.2025 12:01 Ответить
+3
даешь КНДР на сосии
13.10.2025 12:00 Ответить
+2
Шмшки, баклуші, мох, і мухомори - ось що по силу кацапським скрепним мізкам. Нічого перевантажувати.
13.10.2025 12:01 Ответить
даешь КНДР на сосии
13.10.2025 12:00 Ответить
Так практично вже.
13.10.2025 12:53 Ответить
Дайош Бабу-ягу в кожному ребйонку
13.10.2025 12:01 Ответить
Так у них навіть матрьошки і ті у китайців вкрадені
13.10.2025 12:12 Ответить
Шмшки, баклуші, мох, і мухомори - ось що по силу кацапським скрепним мізкам. Нічого перевантажувати.
13.10.2025 12:01 Ответить
13.10.2025 12:01 Ответить
https://youtu.be/2n0PJqHVGcQ?si=LWgMdrdKfy6D3Vbx. «На відміну від» - Боюся чебурашку.
13.10.2025 12:43 Ответить
Нєскрєпно підростаючим ванькам дитячими іграшками бавитись - нехай гранатами і водкою розважаються.
13.10.2025 12:07 Ответить
Цікаво, китайську лабубу посміють заборонити?))

Та й взагалі, більшість іграшок мейд ін чайна - товаріщу Сі такі обмеження не сподобаються...
13.10.2025 12:08 Ответить
Якщо коротко, то «каждой Маше по мєдвєдю»
13.10.2025 12:08 Ответить
якщо існують іграшки з пропагандою трансґендерів та лгбт++, то не бачу проблеми в обмежені їх імпорту.
13.10.2025 12:14 Ответить
На цих іграшках імпортер непогано заробляє -- "запрєтний плод сладок"
13.10.2025 12:35 Ответить
Відкопайте кістки буратіно, якого в афгані задвухсотили..одягніть на палю і буде найскрепніша іграшка для орківських дітей
13.10.2025 12:32 Ответить
Навіщо кислобздійним личинкам дитячі іграшки? Хай граються "дорослими іграшками", з сексшопів.
13.10.2025 12:51 Ответить
 
 