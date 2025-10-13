В РФ считают, что детские игрушки являются "каналом пропаганды" и угрозой для "традиционных ценностей"

В госдуме РФ предлагают ввести обязательную "экспертизу" иностранных игрушек, усилить таможенный контроль и предоставлять дотации "отечественным" производителям под лозунгом "традиционных ценностей".

На обсуждении с красноречивым названием "игрушки как канал скрытой пропаганды" заявили, что игрушки якобы являются инструментом "гибридной войны" и "отрывают детей от любви к родине", поэтому международные бренды следует "фильтровать", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Депутаты предлагают маркировать отдельные линейки как "деструктивные", подменяя экспертизу политическими ярлыками, чтобы создать цензурный реестр "правильных" образов и вытеснить альтернативные продукты с рынка.

"Это логичное продолжение курса на тотальную культурную цензуру, чтобы под прикрытием "защиты детей" власти РФ централизовали контроль над контентом - от кино и игр до игрушек. Кремль превратит детский сегмент в инструмент идеологической обработки. В то же время "поддержка отечественных производителей" становится удобной ширмой для перераспределения бюджетов в пользу лояльных подрядчиков", - говорят в ЦПИ.

