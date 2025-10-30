Макрон закликав Європу посилити контроль над соцмережами через іноземне втручання

Президент Франції Емманюель Макрон виступив за посилення правил у Європі щодо соціальних мереж, аби запобігти іноземному впливу та зловживанням у цифровому просторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на Паризькому форумі миру.

Макрон назвав соцмережі платформами, які створені не для спілкування, а для продажу реклами та створення ажіотажу. За його словами, це руйнує традиційні демократичні цінності - повагу до правди та аргументів.

Французький президент наголосив, що європейські країни мають повернути контроль над своїм інформаційним простором шляхом запровадження чіткого регулювання. Як приклад, він згадав практику Росії, яка купує акаунти в соцмережах, щоб дестабілізувати європейські демократії.

Макрон підкреслив, що Франція просуватиме нову, сильнішу програму захисту інформаційного простору Європи. Вона має поєднати регулювання з підтримкою інновацій і вільного доступу до інформації.

Раніше французький лідер виступав за заборону соцмереж для дітей до 15 років. Цю ініціативу підтримала й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка доручила експертам підготувати пропозиції щодо нових правил користування соцмережами в ЄС.

За фейки - санкції

Тема моніторингу контенту для Європи не нова - усе через російську пропаганду. У жовтні Рада Європи ухвалила рішення продовжити на рік санкції проти фізичних осіб та компаній із Росії, відповідальних за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном, зокрема у сфері інформаційних маніпуляцій.

У Брюсселі зазначили, що рішення ухвалене "з огляду на гібридну діяльність Росії, включно з маніпуляціями та втручанням у сфері іноземної інформації (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів".

Наразі у списку - 47 фізичних осіб і 15 компаній. Європа передбачила для пропагандистів наступні обмеження:

замороження активів;

заборону на надання фінансових чи економічних ресурсів з боку ЄС;

обмеження на поїздки в країнах Єврозони.

Росія - країна дезінформації

Тим часом Кремль планує значно збільшити фінансування пропаганди у 2026 році, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його даними, у проєкті російського бюджету на наступний рік передбачено скорочення військових витрат, водночас кошти на пропаганду зростуть одразу на 54%. Це - рекордний показник, який свідчить про пріоритети російського керівництва.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилювати заходи протидії дезінформації.

