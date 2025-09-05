Російська влада запустила "білий список" дозволених сайтів в інтернеті

Російська влада спільно з операторами зв'язку склала та запустила в пілотному режимі "білий список" інтернет-ресурсів, які будуть дозволені для відвідування під час відключень інтернету.

Про це заявили в Мінцифри РФ, передає The Moscow Times.

"Перелік цифрових платформ сформований на основі рейтингу найбільш популярних інтернет-ресурсів Росії", – зазначили у відомстві.

У список, який Мінцифри Росії публічно не розкрило, "увійдуть "всі ресурси, потрібні для життя", запевняв на початку серпня глава відомства Максут Шадаєв.

"Серед них соцмережі, маркетплейси, банки, навігатори, таксі, служби доставки, супермаркети, особисті кабінети операторів зв'язку. Крім того, доступ буде забезпечений до Держпослуг, платформи для дистанційного голосування, сайтів президента РФ та уряду РФ", – перерахували в Мінцифри РФ.

На початку серпня Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

У червні кількість випадків інтернет-шатдаунів по всій Росії досягла 662, а в липні перевищила 2 тис. Станом на 3 вересня, обмеження мобільного інтернету фіксувалися у 66 регіонах Росії, днем ​​раніше – у 72 регіонах, 1 вересня – у 73 регіонах.