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Новини
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У Держдумі порадили росіянам запастися готівкою та готуватися до постійних відключень інтернету

Росіянам порадили запасатися готівкою та готуватися до постійних відключень інтернету

Росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з промисловості та торгівлі Владімір Гутенєв, передає The Moscow Times.

Він також рекомендував наперед знімати великі суми в банкоматах.

"Обмеження або відключення інтернету – необхідний захід, оскільки є об'єкти критичної інфраструктури, виведення з ладу яких може мати серйозні наслідки. Зрозуміло, що ми звикли до можливості оплачувати покупки карткою або через смартфон, завжди працює зв'язок, але зараз важливо сприймати тимчасові обмеження як необхідність", – сказав Гутенєв.

Він додав, що на першому місці завжди має стояти безпека, а не зручність.

"Не варто перетворюватися на "хіпстера", який живе лише в центрі Москви. Життя не обмежується комфортом", – резюмував депутат.

Як повідомлялося, в Росії в липні цього року було зафіксовано рекордні 1470 відключень інтернету за місяць.

До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Як повідомлялося, влада регіонів Росії за останні дні активізувала відключення та уповільнення мобільного інтернету для "гарантування безпеки".

Перед тим стало відомо, що Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Автор: 

інтернет (1388) росія (14800) зв’язок (237) соціальні мережі (779) блокування (205)


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Топ коментарі
+5
Скоро рашисти знову будуть знімати зарплату з «банкоматів» під назвою «Касса», стоячи в чергах як до Мавзолею. Туди їм і дорога.
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31.07.2025 08:43 Відповісти
+4
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31.07.2025 08:54 Відповісти
+3
Трохи треба почекати, скоро підключать ху...лонет, а гроші треба тримати у банках, ліпше 3 літрових. Ну як москалі, ради цього ви війну починали. Здохнить вже
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31.07.2025 09:04 Відповісти
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Не то советуют боярой вате надо запастись...
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31.07.2025 08:40 Відповісти
Скоро рашисти знову будуть знімати зарплату з «банкоматів» під назвою «Касса», стоячи в чергах як до Мавзолею. Туди їм і дорога.
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31.07.2025 08:43 Відповісти
О, як красиво почали "викручуваться"!...
Відключення Інтернет, у Росії - це не тільки внаслідок фізичних ушкоджень тих же вишок, чи вузлових точок системи... Головна ціль - відрізать споживачів від об"єктивної інформації... Така собі "сталінська залізна завіса" ХХІ століття... Тепер треба нам заряджать деякі БПЛА і "паперовими" зарядами... У ІІ Світову були так звані "агітаційні" **********. Заряджалися пачками листівок, які розкидалися над ворожою територією. Цим займалися усі - і СРСР, і їх союзники, і німці, з своїми союзниками... Це були і снаряди, і касетні авіабомби, і їх просто пачками скидали над містами противника чи на лінії фронту...
Так як це - касетні **********, то можна їх споряджать різними типами ***********, при ударах по об"єктах, які розташовані поряд з населеними пунктами. Запалювальні, фугасні та осколочні суб********** будуть вражать сам об"єкт, а листівки - "вражать мізки"... Тому вже зараз пора розвертать таку пропагандистську структуру...
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31.07.2025 09:32 Відповісти
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31.07.2025 08:54 Відповісти
Бачу що медведєв вже запасів на два дні закупив
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31.07.2025 09:07 Відповісти
Впэрьод в 19 Вэк
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31.07.2025 09:03 Відповісти
Трохи треба почекати, скоро підключать ху...лонет, а гроші треба тримати у банках, ліпше 3 літрових. Ну як москалі, ради цього ви війну починали. Здохнить вже
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31.07.2025 09:04 Відповісти
Росіянци, та інший саиномобпчий скот повертайтись до скреп та дружно і бадьоро відмовтесь від винахиду Заходу - піпіфаксу. Лопух у літку та власна долоня осенью, в зимку і по весні ось ваше ісконо СРУське.
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31.07.2025 09:06 Відповісти
Зручне рішення:
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31.07.2025 09:06 Відповісти
У 1917 та 1990 не було інтернетів, а революцвї були
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31.07.2025 09:13 Відповісти
так хотілось взад в срср, получайте
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31.07.2025 09:19 Відповісти
Стадо ломанеться знімати готівку - банкам хана. 😆
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31.07.2025 09:25 Відповісти
Наш ПромІнвестБанк так і луснув. В банку ніколи нема стільки грошей, скільки туди віддали вкладники. Так що, дуже, ДУЖЕ, корисна порада !
...
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31.07.2025 09:44 Відповісти
Готуйтеся виродки ще срати в пакети і пити мочу
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31.07.2025 09:39 Відповісти
🤣
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31.07.2025 09:50 Відповісти
в трущобах рассєї ваш інтернет їм і нах нінужон
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31.07.2025 10:02 Відповісти
Ліпше "до постійно виключеного інтернету".
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31.07.2025 11:08 Відповісти

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