У Держдумі порадили росіянам запастися готівкою та готуватися до постійних відключень інтернету

Росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з промисловості та торгівлі Владімір Гутенєв, передає The Moscow Times.

Він також рекомендував наперед знімати великі суми в банкоматах.

"Обмеження або відключення інтернету – необхідний захід, оскільки є об'єкти критичної інфраструктури, виведення з ладу яких може мати серйозні наслідки. Зрозуміло, що ми звикли до можливості оплачувати покупки карткою або через смартфон, завжди працює зв'язок, але зараз важливо сприймати тимчасові обмеження як необхідність", – сказав Гутенєв.

Він додав, що на першому місці завжди має стояти безпека, а не зручність.

"Не варто перетворюватися на "хіпстера", який живе лише в центрі Москви. Життя не обмежується комфортом", – резюмував депутат.

Як повідомлялося, в Росії в липні цього року було зафіксовано рекордні 1470 відключень інтернету за місяць.

До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Як повідомлялося, влада регіонів Росії за останні дні активізувала відключення та уповільнення мобільного інтернету для "гарантування безпеки".

Перед тим стало відомо, що Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".