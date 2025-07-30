У Росії в липні зафіксовано рекордні 1470 відключень інтернету, – розвідка

У Росії в липні цього року було зафіксовано рекордні 1470 відключень інтернету за місяць.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Там зазначили, що зафіксовані збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, але й за регулярністю.

"Якщо раніше перебої тривали кілька годин або діб і мали локальний характер, то нині зникнення доступу до інтернету в окремих регіонах відбувається майже щоденно", – сказано в повідомленні.

У червні 2025 року перебої зв'язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні ситуація погіршилася, з масовими збоями додатково в 18 регіонах. Причому відключення фіксувалися навіть у тих населених пунктах, що розташовані далеко від зони бойових дій. Збої спостерігаються і в роботі провідного інтернету.

"Російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв'язку на основі оцінки "оперативної обстановки", що часто не пояснюється детально. Проте справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для Кремля", – зауважили в розвідці.

Раніше стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Як повідомлялося, влада регіонів Росії за останні дні активізувала відключення та уповільнення мобільного інтернету для "гарантування безпеки".

Перед тим стало відомо, що Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".