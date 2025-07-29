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Російські регіони охопила нова хвиля відключень інтернету. Обмеження вводяться "на невизначений час"

Російські регіони охопила нова хвиля відключень інтернету

Влада регіонів Росії за останні дні активізувала відключення та уповільнення мобільного інтернету для "гарантування безпеки" – зокрема, йдеться про Свердловську, Тюменську та Орловську області, Алтайський і Красноярський краї, а також Удмуртію. У деяких із них зв'язок глушать вже з середини минулого тижня.

Про це пише The Moscow Times.

Так, зранку 29 липня антитерористична комісія Свердловської області повідомила, що "тимчасове обмеження та уповільнення" мобільного інтернету в регіоні запроваджується "задля посилення безпеки".

Громадянам порадили користуватися дротовим інтернетом або підключенням через Wi-Fi, а також заздалегідь продумувати пересування по області "за допомогою офлайн-карт" та використовувати "альтернативні способи оплати, які не залежать від інтернету".

Для захисту промислових та оборонних підприємств на тлі нальотів безпілотників мобільну мережу заглушили в Удмуртії, при цьому влада регіону заявила, що обмеження вводяться "на невизначений час".

Також інтернет "у зв'язку з вжиттям додаткових заходів безпеки та для профілактики мережевих загроз" вдень 28 липня відключили в Алтайському краї, який знаходиться у 3,5 тис. км. від України. Обмеження (включно з уповільненням) "у певних локаціях" триватимуть невизначену кількість днів, повідомила антитерористична комісія регіону.

У Тюменській області інтернету немає ще з 24 липня. Доступ до мережі заблоковано "з метою безпеки громадян", їх знімуть, "щойно дозволить ситуація".

Раніше повідомлялося, що Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Як зазначається, липень став рекордним за масштабом інтернет‑шатдаунів, коли обмеження фіксувалися у 77 регіонах РФ.

Автор: 

інтернет (1381) росія (14779) соціальні мережі (771)


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