Російські регіони охопила нова хвиля відключень інтернету. Обмеження вводяться "на невизначений час"

Влада регіонів Росії за останні дні активізувала відключення та уповільнення мобільного інтернету для "гарантування безпеки" – зокрема, йдеться про Свердловську, Тюменську та Орловську області, Алтайський і Красноярський краї, а також Удмуртію. У деяких із них зв'язок глушать вже з середини минулого тижня.

Про це пише The Moscow Times.

Так, зранку 29 липня антитерористична комісія Свердловської області повідомила, що "тимчасове обмеження та уповільнення" мобільного інтернету в регіоні запроваджується "задля посилення безпеки".

Громадянам порадили користуватися дротовим інтернетом або підключенням через Wi-Fi, а також заздалегідь продумувати пересування по області "за допомогою офлайн-карт" та використовувати "альтернативні способи оплати, які не залежать від інтернету".

Для захисту промислових та оборонних підприємств на тлі нальотів безпілотників мобільну мережу заглушили в Удмуртії, при цьому влада регіону заявила, що обмеження вводяться "на невизначений час".

Також інтернет "у зв'язку з вжиттям додаткових заходів безпеки та для профілактики мережевих загроз" вдень 28 липня відключили в Алтайському краї, який знаходиться у 3,5 тис. км. від України. Обмеження (включно з уповільненням) "у певних локаціях" триватимуть невизначену кількість днів, повідомила антитерористична комісія регіону.

У Тюменській області інтернету немає ще з 24 липня. Доступ до мережі заблоковано "з метою безпеки громадян", їх знімуть, "щойно дозволить ситуація".

Раніше повідомлялося, що Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Як зазначається, липень став рекордним за масштабом інтернет‑шатдаунів, коли обмеження фіксувалися у 77 регіонах РФ.