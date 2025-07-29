Росіянам нададуть перелік дозволених сайтів під час відключення інтернету

Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

За словам одного зі співрозмовників, консультації на цю тему постійно йдуть із моменту початку блокувань.

В одному з мобільних операторів РФ уточнили, що на час інтернет-шатдаунів пропонується зберігати роботу таких державних платформ, як "Держпослуги", а також банківських додатків та каналів екстреного оповіщення.

За словами представника оператора, у разі реалізації цієї ідеї трафік до таких сервісів повинен буде маршрутизуватися з особливим пріоритетом та застосуванням механізмів мережевої сегментації.

Однак "реалізація подібної моделі потребує окремого регуляторного рішення".

У Роскомнагляді зі свого боку пообіцяли розглянути ініціативу "в разі надходження опрацьованих пропозицій".

За словами учасників ринку, єдиний спосіб забезпечити доступ до певних сайтів – не відключати мобільний інтернет повністю, а пропускати лише той трафік, який оголошено пріоритетним. Зробити це може лише Роскомнагляд за допомогою технічних засобів протидії загрозам, які відомство встановило на мережах усіх операторів зв'язку в Росії, як стільникового, так і провідного.

Такі засоби де-факто є системою глибокого аналізу трафіку й може розпізнавати різні пошукові запити Google, голосові дзвінки у WhatsApp або сесії у Telegram.

Раніше джерела в російському уряді повідомили, що Мінцифри РФ обговорює з операторами зв'язку єдині правила відключення мобільного інтернету, а також можливість призначити відповідальний за блокування державний орган.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Як зазначається, липень став рекордним за масштабом інтернет‑шатдаунів, коли обмеження фіксувалися у 77 регіонах РФ.