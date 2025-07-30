"Загроза безпеці": У Росії заблокували найпопулярніший сервіс вимірювання швидкості інтернету

На території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Про це повідомив Роскомнагляд, передає The Moscow Times.

Як зазначається, сервіс, що дозволяє аналізувати швидкість передачі даних через мережу та затримку з'єднання, потрапив під блок "у зв'язку з виявленими загрозами безпеці роботи російського сегменту мережі "Інтернет".

За словами члену комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Антона Нємкіна, Speedtest, який користувачі по всьому світу минулого року використовували понад 50 млрд разів, збирав технічні дані про роботу мереж і міг передавати інформацію іноземним спецслужбам.

Натомість Роскомнагляд запропонував росіянам слід користуватися російським аналогом, доступним у магазині Rustore. Йдеться про додаток "ПроСеть", який розробив Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування – відомство, відповідальне за блокування забороненого контенту та уповільнення роботи іноземних інтернет-сервісів.

Раніше компанія-розробник Speedtest притягувалася до адміністративної відповідальності за відмову локалізувати дані росіян. Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Як повідомлялося, влада регіонів Росії за останні дні активізувала відключення та уповільнення мобільного інтернету для "гарантування безпеки".

Перед тим стало відомо, що Мінцифри Росії обговорює з операторами зв'язку можливість залишати користувачам доступ до окремих сайтів та програм під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Як зазначається, липень став рекордним за масштабом інтернет‑шатдаунів, коли обмеження фіксувалися у 77 регіонах РФ.