Зеленский провел совещание со Свириденко: говорили о кадровых изменениях в правительстве

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что обсуждали?

Главным вопросом было восстановление в областях после ударов РФ.

"Везде, где это необходимо, почти в круглосуточном режиме работают ремонтные бригады, привлечены необходимые ресурсы. Резерв оборудования увеличиваем, и постоянно продолжается работа с партнерами по этому вопросу", - отметил президент.

Зеленский провел совещание со Свириденко: обсуждали кадровые вопросы

Свириденко доложила о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных громад.

"Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей - чиновники представят публично все детали. В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предусматриваем не меньший объем", - заявил Зеленский.

Аудит в государственных компаниях

Свириденко также сообщила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

Зеленский провел совещание со Свириденко: обсуждали кадровые вопросы

"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения", - пишет президент.

Зеленский поручил оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решениях.

"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должна быть гарантирована. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", - подытожил он.

Зеленский провел совещание со Свириденко: обсуждали кадровые вопросы

Миндичгейт

