Зеленский провел совещание со Свириденко: говорили о кадровых изменениях в правительстве
Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
Главным вопросом было восстановление в областях после ударов РФ.
"Везде, где это необходимо, почти в круглосуточном режиме работают ремонтные бригады, привлечены необходимые ресурсы. Резерв оборудования увеличиваем, и постоянно продолжается работа с партнерами по этому вопросу", - отметил президент.
Свириденко доложила о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных громад.
"Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей - чиновники представят публично все детали. В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предусматриваем не меньший объем", - заявил Зеленский.
Аудит в государственных компаниях
Свириденко также сообщила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.
"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения", - пишет президент.
Зеленский поручил оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решениях.
"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должна быть гарантирована. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", - подытожил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
