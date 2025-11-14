Правительство уже начало аудит всех госкомпаний, результаты проверки будут в правоохранительных и антикоррупционных органах, - Зеленский

Кабинет Министров уже начал аудит всех государственных компаний.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Правительство уже начало аудит

Президент напомнил, что сегодня заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства Свириденко доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

Миндичгейт

