Правительство уже начало аудит всех госкомпаний, результаты проверки будут в правоохранительных и антикоррупционных органах, - Зеленский
Кабинет Министров уже начал аудит всех государственных компаний.
Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Правительство уже начало аудит
Президент напомнил, что сегодня заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось о том, что глава правительства Свириденко доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
+12 Николай Влад
показать весь комментарий14.11.2025 23:20 Ответить Ссылка
+6 Olifant
показать весь комментарий14.11.2025 23:20 Ответить Ссылка
+6 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий14.11.2025 23:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цікаво, гундоса зе!гніда досі вгашений, чи вже привели до тями?
хтось щось зкиздив?
кажуть друг преЗЄдєнта ?
ай-я-яй !
як невдобно !
.
Це, що жарт в стилі 95-го кв??????
Чи це час підчистки документів про оборутки міндічей-свинарчуків?
тьозки.
.
А эта гнида очередной раз послал на проверку очередную безуглую.