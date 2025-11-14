РУС
Правительство уже начало аудит всех госкомпаний, результаты проверки будут в правоохранительных и антикоррупционных органах, - Зеленский

Зеленский заявил о начале всеобъемлющего аудита государственных компаний

Кабинет Министров уже начал аудит всех государственных компаний.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Правительство уже начало аудит

Президент напомнил, что сегодня заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства Свириденко доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

Читайте также: Последствия дела Миндыча: Кабмин усилил контроль за закупками госкомпаний

Миндичгейт

Читайте также: "Миндичгейт": Чернышову вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Топ комментарии
+12
Гнида навіть не в стані зрозуміти, що вже не має ніякої довіри до нього, до його слів, до його аудиту, до його міндічів, єрмаків, ітд.
14.11.2025 23:20 Ответить
+6
Галущенко проводить аудит у Гринчук, Гринчук у Галущенка…
14.11.2025 23:20 Ответить
+6
який сенс в аудиті, який проводить корупційний уряд? це має бути незалежна структура, можливо навіть закордонна, з репутацією.
14.11.2025 23:25 Ответить
Гнида навіть не в стані зрозуміти, що вже не має ніякої довіри до нього, до його слів, до його аудиту, до його міндічів, єрмаків, ітд.
14.11.2025 23:20 Ответить
тот случай когда Гундосый реально обосрался со страху.все валится,гипс сняли,клиент Гнидыч свалил.Лолик-Ермак не в состоянии вытащить ситуацию.кругом враги и измена.!как страшно жить!!
14.11.2025 23:38 Ответить
це вже якась істерика!
цікаво, гундоса зе!гніда досі вгашений, чи вже привели до тями?
14.11.2025 23:20 Ответить
Галущенко проводить аудит у Гринчук, Гринчук у Галущенка…
14.11.2025 23:20 Ответить
Головне не вийти на самого себе і на свою фірму, але я думаю таки набу вийшло, ще цікаве нас чекає далі
14.11.2025 23:22 Ответить
Следующий шаг- еще по 1000 грн.+1000км бесплатного катания УЗ. Может и подзабудут про е-миндичей).
14.11.2025 23:23 Ответить
Дешевше замовити аудит власних рахунків.
14.11.2025 23:23 Ответить
кондом.
14.11.2025 23:24 Ответить
який сенс в аудиті, який проводить корупційний уряд? це має бути незалежна структура, можливо навіть закордонна, з репутацією.
14.11.2025 23:25 Ответить
вова, а что случилось ?

хтось щось зкиздив?
кажуть друг преЗЄдєнта ?
ай-я-яй !
як невдобно !

.
14.11.2025 23:25 Ответить
Як казали в моєму дитинстві - цирк поїхав, а Вава зостався 🤡
14.11.2025 23:25 Ответить
Ті хто розкрадав і розкрадають перевірятимуть самі себе?
Це, що жарт в стилі 95-го кв??????
Чи це час підчистки документів про оборутки міндічей-свинарчуків?
14.11.2025 23:25 Ответить
мда, два вовани, два .......
тьозки.

.
14.11.2025 23:42 Ответить
Результати аудиту вже "спущені" з ОПи "вниз"?
14.11.2025 23:30 Ответить
Аудит должна делать иностранная независимая компания.
А эта гнида очередной раз послал на проверку очередную безуглую.
14.11.2025 23:33 Ответить
Зелений пейсатий аудит держкомпаній у перекладі на українську означає "треба перевірити, що ми ще там забули спNздити".
14.11.2025 23:39 Ответить
Бджоли проти меду...
14.11.2025 23:42 Ответить
Почали аудит, щоб порахувати скільки в де ще можна вкрасти
14.11.2025 23:43 Ответить
14.11.2025 23:44 Ответить
патужна
14.11.2025 23:45 Ответить
Якщо свої зашкварились, то й іншим нема чого розслаблятись! Хай САП та НАБУ попрацюють більше!
14.11.2025 23:47 Ответить
Геніально! Самі себе перевіряють
14.11.2025 23:49 Ответить
Цікаво, а офшори скумбрії зачеплять?
14.11.2025 23:57 Ответить
ОЧЬКО ЖИМ ЖИМ)))
15.11.2025 00:07 Ответить
маючи найтупіший електорат в історії, нашому Лідору нічого не загрожує. На майбутньому поставлено хрест
15.11.2025 00:09 Ответить
 
 