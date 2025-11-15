Коррупционный кризис в правительстве Зеленского: сумки кеша и золотой туалет, - FT
Масштабный коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс и волну общественного гнева.
Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Обыски у участников преступной организации
Как пишет FT, во время обысков НАБУ в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них нашли золотой унитаз.
Также правоохранители обнародовали аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег.
"Это лишь некоторые из подробностей, которые шокировали украинцев в течение последней недели, когда администрация президента Владимира Зеленского оказалась в эпицентре крупнейшего коррупционного скандала с момента его вступления в должность, что дестабилизировало руководство Киева в критический момент войны", - отмечает издание.
Попытка уничтожить НАБУ и САП летом
FT напомнило, что этим летом Зеленский и его ближайшие соратники пытались уничтожить независимые антикоррупционные органы, которые завершали масштабное расследование, направленное против ближайшего окружения президента.
Однако президент и его окружение были вынуждены отказаться от этой попытки после массовых протестов и возмущения западных партнеров Украины.
Несмотря на это, на этой неделе НАБУ и САП обнародовали ряд подробных доказательств коррупции, включая записи разговоров, из которых стало известно, что высокопоставленные чиновники получали откаты за строительные проекты по защите энергетических объектов от российских ударов, в то время как украинцы ежедневно страдают от перебоев с электроснабжением.
Общественный гнев и реакция власти
Издание отмечает, что эти разоблачения вызвали волну общественного гнева - "Как друзья президента грабили страну во время войны", - так звучал заголовок на новостном сайте "Украинская правда".
Зеленский в итоге потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были исключены из состава СНБО.
Он также ввел санкции против Тимура Миндича - своего друга и бывшего делового партнера, который является одним из обвиняемых по этому делу. По данным следователей, Миндич был соорганизатором предполагаемой схемы и именно через его "бэк-офис" прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств.
"Он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались средства, полученные преступным путем", - заявило НАБУ.
"Сейчас Зеленский держится на расстоянии от лиц, причастных к делу, и особенно старается избежать ассоциации с Миндичем", - говорит в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко.
В FT напомнили, что ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов говорил о том, что Миндича предупредили о расследовании за несколько часов до его начала и дали бизнесмену возможность бежать из Украины.
Другой близкий друг и соратник Зеленского, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, был обвинен НАБУ в получении наличных на сумму 1,2 млн долларов и 100 000 евро, говорится в статье.
Что говорят антикоррупционные активисты?
Реакция Зеленского на скандал была "очень медленной и очень слабой", заявила Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.
Зеленский впервые прокомментировал обвинения против своих соратников 10 ноября вечером, выразив поддержку расследованию, но без обязательств принять какие-либо меры.
Его требование об отставке двух министров прозвучало во вторник, 11 ноября, через несколько часов после того, как премьер-министр Юлия Свириденко объявила об отстранении Галущенко.
"Временное отстранение, даже не увольнение... Была бы это реакция президента, который действительно ничего не знал?" - сказал глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Еще в июле речь шла об общем ощущении несправедливости... это было еще достаточно абстрактно. Сейчас же речь идет о очень конкретных правонарушениях, очень конкретных именах, очень конкретных суммах денег", – сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.
"Расследование является успехом, положительным знаком. Однако давление, которому подвергаются НАБУ и САП, является безумным... Эта история может быть положительной, но только если Зеленский выберет сторону НАБУ и САП, а также народа Украины", - добавляет Каленюк.
Активисты заявляют, что правоохранительные органы, лояльные президенту, давят на независимые антикоррупционные институты.
В частности, в статье упоминается, что в июле Служба безопасности Украины задержала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас остается под следствием - его обвиняют в ведении бизнеса с РФ.
Оппозиция требует отставки Кабмина
Издание также напомнило, что оппозиционная партия "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Петр Порошенко, повторила свое требование об отставке действующего правительства и замене его на технократическое "правительство единства".
Однако представители оппозиции не стали требовать отставки Зеленского.
"Мы все еще находимся в состоянии войны", - сказал Ростислав Павленко, депутат от "ЕС".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Хто знав про такі масштаби,як тепер?
А на стадіоні що вам обіцяв?
А також: як не зможу закінчити війну-то піду.
Його ж то обрали за красномовні слівця і анонси,які ні разу не справдились
Хотіли добро,а обрали зло.
тоді навіщо нам такий президент ?
.
А відмив бабла на захисту енергооб'єктів - це лише на кармані витрати, на здачу давати
Від людини року до антигероя в усіх західних ЗМІ.
Корцупція, узурпація влади, придушення опозиції і вільних ЗМІ.
Звуть Вова.
Вгадайте про яку країну йде мова.
Ти та твій вчитель початкових класів!!!!!!! ))))))))))) Довбня тупорила!!!!!!!)))))
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє?
- Це український хлопчик, він - терпить!
Так тримати!!!
👏👏👏
Правда, причина повернення (для Зеленського) не зовсім радісна, але як говорив класик:
"А какая разніца!"😂
Корупція знижує обороноздатність України,тобто діє на руку агресору.Отже звідси висновок-Зеленський союзник путіна.Може тепер і його фамілію писати з маленької літери?
І варто додати, що йому тут добряче допомагають - на одному локальному західному виданні досі не було жодної згадки прізвища Міндіч, про сам скандал все досить опосередковано, акцент на те, що президент щось подав і когось вже звільнив. То на якому там Україна місці в рейтингу свободи слова?