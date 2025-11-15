Коррупционный кризис в правительстве Зеленского: сумки кеша и золотой туалет, - FT

Масштабный коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс и волну общественного гнева.

Обыски у участников преступной организации

Как пишет FT, во время обысков НАБУ в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них нашли золотой унитаз.

Также правоохранители обнародовали аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег.

"Это лишь некоторые из подробностей, которые шокировали украинцев в течение последней недели, когда администрация президента Владимира Зеленского оказалась в эпицентре крупнейшего коррупционного скандала с момента его вступления в должность, что дестабилизировало руководство Киева в критический момент войны", - отмечает издание.

Попытка уничтожить НАБУ и САП летом

FT напомнило, что этим летом Зеленский и его ближайшие соратники пытались уничтожить независимые антикоррупционные органы, которые завершали масштабное расследование, направленное против ближайшего окружения президента.

Однако президент и его окружение были вынуждены отказаться от этой попытки после массовых протестов и возмущения западных партнеров Украины.

Несмотря на это, на этой неделе НАБУ и САП обнародовали ряд подробных доказательств коррупции, включая записи разговоров, из которых стало известно, что высокопоставленные чиновники получали откаты за строительные проекты по защите энергетических объектов от российских ударов, в то время как украинцы ежедневно страдают от перебоев с электроснабжением.

Общественный гнев и реакция власти

Издание отмечает, что эти разоблачения вызвали волну общественного гнева - "Как друзья президента грабили страну во время войны", - так звучал заголовок на новостном сайте "Украинская правда".

Зеленский в итоге потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были исключены из состава СНБО.

Он также ввел санкции против Тимура Миндича - своего друга и бывшего делового партнера, который является одним из обвиняемых по этому делу. По данным следователей, Миндич был соорганизатором предполагаемой схемы и именно через его "бэк-офис" прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств.

"Он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались средства, полученные преступным путем", - заявило НАБУ.

"Сейчас Зеленский держится на расстоянии от лиц, причастных к делу, и особенно старается избежать ассоциации с Миндичем", - говорит в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко.

В FT напомнили, что ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов говорил о том, что Миндича предупредили о расследовании за несколько часов до его начала и дали бизнесмену возможность бежать из Украины.

Другой близкий друг и соратник Зеленского, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, был обвинен НАБУ в получении наличных на сумму 1,2 млн долларов и 100 000 евро, говорится в статье.

Что говорят антикоррупционные активисты?

Реакция Зеленского на скандал была "очень медленной и очень слабой", заявила Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Зеленский впервые прокомментировал обвинения против своих соратников 10 ноября вечером, выразив поддержку расследованию, но без обязательств принять какие-либо меры.

Его требование об отставке двух министров прозвучало во вторник, 11 ноября, через несколько часов после того, как премьер-министр Юлия Свириденко объявила об отстранении Галущенко.

"Временное отстранение, даже не увольнение... Была бы это реакция президента, который действительно ничего не знал?" - сказал глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Еще в июле речь шла об общем ощущении несправедливости... это было еще достаточно абстрактно. Сейчас же речь идет о очень конкретных правонарушениях, очень конкретных именах, очень конкретных суммах денег", – сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.

"Расследование является успехом, положительным знаком. Однако давление, которому подвергаются НАБУ и САП, является безумным... Эта история может быть положительной, но только если Зеленский выберет сторону НАБУ и САП, а также народа Украины", - добавляет Каленюк.

Активисты заявляют, что правоохранительные органы, лояльные президенту, давят на независимые антикоррупционные институты.

В частности, в статье упоминается, что в июле Служба безопасности Украины задержала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас остается под следствием - его обвиняют в ведении бизнеса с РФ.

Оппозиция требует отставки Кабмина

Издание также напомнило, что оппозиционная партия "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Петр Порошенко, повторила свое требование об отставке действующего правительства и замене его на технократическое "правительство единства".

Однако представители оппозиции не стали требовать отставки Зеленского.

"Мы все еще находимся в состоянии войны", - сказал Ростислав Павленко, депутат от "ЕС".

Миндичгейт

