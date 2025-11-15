РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9765 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
3 007 43

Коррупционный кризис в правительстве Зеленского: сумки кеша и золотой туалет, - FT

Сумки с наличными, аудиозаписи и золотой унитаз: обыски у фигурантов Миндичгейта

Масштабный коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс и волну общественного гнева.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обыски у участников преступной организации

Как пишет FT, во время обысков НАБУ в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них нашли золотой унитаз.

Также правоохранители обнародовали аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег.

"Это лишь некоторые из подробностей, которые шокировали украинцев в течение последней недели, когда администрация президента Владимира Зеленского оказалась в эпицентре крупнейшего коррупционного скандала с момента его вступления в должность, что дестабилизировало руководство Киева в критический момент войны", - отмечает издание.

Также читайте: "Коррупция - неотъемлемая часть экономики", - советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО

Попытка уничтожить НАБУ и САП летом

FT напомнило, что этим летом Зеленский и его ближайшие соратники пытались уничтожить независимые антикоррупционные органы, которые завершали масштабное расследование, направленное против ближайшего окружения президента.

Однако президент и его окружение были вынуждены отказаться от этой попытки после массовых протестов и возмущения западных партнеров Украины.

Несмотря на это, на этой неделе НАБУ и САП обнародовали ряд подробных доказательств коррупции, включая записи разговоров, из которых стало известно, что высокопоставленные чиновники получали откаты за строительные проекты по защите энергетических объектов от российских ударов, в то время как украинцы ежедневно страдают от перебоев с электроснабжением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант "Миндичгейта" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схемы"

Общественный гнев и реакция власти

Издание отмечает, что эти разоблачения вызвали волну общественного гнева - "Как друзья президента грабили страну во время войны", - так звучал заголовок на новостном сайте "Украинская правда".

Зеленский в итоге потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были исключены из состава СНБО.

Он также ввел санкции против Тимура Миндича - своего друга и бывшего делового партнера, который является одним из обвиняемых по этому делу. По данным следователей, Миндич был соорганизатором предполагаемой схемы и именно через его "бэк-офис" прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств.

"Он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались средства, полученные преступным путем", - заявило НАБУ.

"Сейчас Зеленский держится на расстоянии от лиц, причастных к делу, и особенно старается избежать ассоциации с Миндичем", - говорит в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко.

В FT напомнили, что ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов говорил о том, что Миндича предупредили о расследовании за несколько часов до его начала и дали бизнесмену возможность бежать из Украины.

Другой близкий друг и соратник Зеленского, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, был обвинен НАБУ в получении наличных на сумму 1,2 млн долларов и 100 000 евро, говорится в статье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Миндичгейт": нардепы благодарили Гринчук на заседании комитета по ее увольнению, министр ушла от вопросов Железняка. ВИДЕО

Что говорят антикоррупционные активисты?

Реакция Зеленского на скандал была "очень медленной и очень слабой", заявила Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Зеленский впервые прокомментировал обвинения против своих соратников 10 ноября вечером, выразив поддержку расследованию, но без обязательств принять какие-либо меры.

Его требование об отставке двух министров прозвучало во вторник, 11 ноября, через несколько часов после того, как премьер-министр Юлия Свириденко объявила об отстранении Галущенко.

"Временное отстранение, даже не увольнение... Была бы это реакция президента, который действительно ничего не знал?" - сказал глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Еще в июле речь шла об общем ощущении несправедливости... это было еще достаточно абстрактно. Сейчас же речь идет о очень конкретных правонарушениях, очень конкретных именах, очень конкретных суммах денег", – сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.

"Расследование является успехом, положительным знаком. Однако давление, которому подвергаются НАБУ и САП, является безумным... Эта история может быть положительной, но только если Зеленский выберет сторону НАБУ и САП, а также народа Украины", - добавляет Каленюк.

Активисты заявляют, что правоохранительные органы, лояльные президенту, давят на независимые антикоррупционные институты.

В частности, в статье упоминается, что в июле Служба безопасности Украины задержала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас остается под следствием - его обвиняют в ведении бизнеса с РФ.

Также читайте: Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчук, - Железняк

Оппозиция требует отставки Кабмина

Издание также напомнило, что оппозиционная партия "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Петр Порошенко, повторила свое требование об отставке действующего правительства и замене его на технократическое "правительство единства".

Однако представители оппозиции не стали требовать отставки Зеленского.

"Мы все еще находимся в состоянии войны", - сказал Ростислав Павленко, депутат от "ЕС".

Читайте также: Послы G7 отреагировали на "Миндичгейт": напомнили, что борьба с коррупцией – ключевое условие для евроинтеграции

Миндичгейт

Также читайте: Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, - Железняк

Автор: 

НАБУ (4708) Зеленский Владимир (22600) коррупция (8764) Миндич Тимур (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
За 3 года дойти на Западе от олицетворения мужества украинского народа к олицетворения алчности украинских властных барыг - это нужно было суметь. Мастер, нечего сказать.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:47 Ответить
+15
Маленький на зріст, дріб'язковий, нікчемний мстивий заздрісний чоловічок.
Від людини року до антигероя в усіх західних ЗМІ.
Корцупція, узурпація влади, придушення опозиції і вільних ЗМІ.
Звуть Вова.

Вгадайте про яку країну йде мова.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:48 Ответить
+14
Потужно "підняли" імідж України бізнес-партнери Шашличного
показать весь комментарий
15.11.2025 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так,що золотий унітаз янека,виявляється,лише дешева іграшка.
Хто знав про такі масштаби,як тепер?
показать весь комментарий
15.11.2025 21:46 Ответить
Если выбирать в президенты человека, который был барыгой и до этого - наивно, мягко говоря, ожидать от него другого.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:49 Ответить
Як це наївно?
А на стадіоні що вам обіцяв?
А також: як не зможу закінчити війну-то піду.
Його ж то обрали за красномовні слівця і анонси,які ні разу не справдились
Хотіли добро,а обрали зло.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:57 Ответить
ЗЄлєнський нічого не знав про колосальні крадіжки своїми друзями ?

тоді навіщо нам такий президент ?

.
показать весь комментарий
15.11.2025 22:19 Ответить
Вони гребуть бабло з перших днів війни на військових закупках, мільярдами. На одних яйцях Рєзніков мільярди відмивав. Всієї корупції вже ніхто не порахує.
А відмив бабла на захисту енергооб'єктів - це лише на кармані витрати, на здачу давати
показать весь комментарий
15.11.2025 21:56 Ответить
Вони гребли бабло з першого дня , прішествія зейла, на ковідній допомозі , на масках барижили , через їх бездіяльність померло дужє багато , гроші перенаправляли на " велике крадівництво"збирали общак , потім на закупівлях для ЗСУ мародерили , підсовуючи браковані , неякіснє фуфло , ……
показать весь комментарий
15.11.2025 22:17 Ответить
Резнікова до відповідальност не притягнулиі не просто так, бо свої люди
показать весь комментарий
15.11.2025 22:18 Ответить
За 3 года дойти на Западе от олицетворения мужества украинского народа к олицетворения алчности украинских властных барыг - это нужно было суметь. Мастер, нечего сказать.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:47 Ответить
"Потужніч"
показать весь комментарий
15.11.2025 22:11 Ответить
Потужно "підняли" імідж України бізнес-партнери Шашличного
показать весь комментарий
15.11.2025 21:47 Ответить
Ішак - мародер. "Мідічгейт" - це історія не про міндіча. Це історія про ішака-зрадника.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:47 Ответить
Маленький на зріст, дріб'язковий, нікчемний мстивий заздрісний чоловічок.
Від людини року до антигероя в усіх західних ЗМІ.
Корцупція, узурпація влади, придушення опозиції і вільних ЗМІ.
Звуть Вова.

Вгадайте про яку країну йде мова.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:48 Ответить
А, так це Трамп "підкинув" Міндіча, Галущенко і інших Зеленському? І взагалі, Зе просто нічого не знав про це?)
показать весь комментарий
15.11.2025 21:53 Ответить
Історія декілька раз пропонувала українським президентам, посадити деількох своїх друзів, згідно з настановами ЛІ Куан Ю. Але жодного разу, вони цім шансом не скористалися
показать весь комментарий
15.11.2025 21:58 Ответить
Порошенко. Ти про Порошенко забув, міндічь це його брат, інший, якого він не вбив
показать весь комментарий
15.11.2025 21:54 Ответить
😂
показать весь комментарий
15.11.2025 21:58 Ответить
Хотів, але той не дався. Бо здоровий кабан!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:59 Ответить
Краще б зеленський залишався в історії без штанів перед роялем, ніж, так званим, президентом, який провалив все!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:51 Ответить
цікаво якими органами грала свіріденко на органі? )))))))🤣 у мывсетутпрезиденты напевно є схильність до клавішних
показать весь комментарий
15.11.2025 22:01 Ответить
Петро Порошенко був одним із співзасновників Партії регіонів. Його партія «Солідарність» у 2000 році ввійшла до складу «Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України», яка пізніше була перейменована на Партію регіонів.
Ти та твій вчитель початкових класів!!!!!!! ))))))))))) Довбня тупорила!!!!!!!)))))
показать весь комментарий
15.11.2025 22:07 Ответить
А звідки йому про це знати? Аби бовкнути хоч якийсь брехливий натяк на того, хто був і лишається справжнім Президентом, незважаючи на певні помилки!
показать весь комментарий
15.11.2025 22:08 Ответить
Банда !!!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:52 Ответить
У нас при владі шинкарі та лихварі, для яких Україна - годівниця, де може її красти й гадити під ноги нам, українцям, брати в заручники українців, випрошувати для нашого захисту гроші у світових лідерів і знову красти. А якщо спіймають, втекти до Ізраїлю і там плакатися, що жидів в Україні ненавидять та б'ють! Гидота! Штетл-гниди безпородні, які не мають, не було і ніколи не будуть мати честь! Ловити, судити та садити!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:54 Ответить
Анекдот:
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє?
- Це український хлопчик, він - терпить!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:54 Ответить
Цю суку зеленського розстріляли свино-собаку кончану.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:57 Ответить
ну шо ,ті хто топив за "новіє ліца " берить 🤡 зеленського за горло ,бо за кольйоні його тримає дерьмак з ху* лом ,зайняті ...та відмивайтеся від цього позориська і самі , шо притягли його до влади ...
показать весь комментарий
15.11.2025 21:57 Ответить
На реддите европейцы больше всего не могут понять почему черт возьми золотой унитаз а не просто слитки золота. Как подроблено в постсовке на тему нитазов, ваньки воровали обычные унитазы, миндич и оперируют золотыми но тоже унитазами
показать весь комментарий
15.11.2025 21:58 Ответить
Вітаємо Володимира Олександровича з поверненням на перші шпальти іноземних видань!!!
Так тримати!!!
👏👏👏
Правда, причина повернення (для Зеленського) не зовсім радісна, але як говорив класик:
"А какая разніца!"😂
показать весь комментарий
15.11.2025 21:59 Ответить
По зеленському ,,хотьпаржом.. ги ги ги та пика лисого дебіла
показать весь комментарий
15.11.2025 22:17 Ответить
За такої ситуації зе та уряд має піти у відставку.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:59 Ответить
А от Міндічу справді абідна! 😁 Він не може зрозуміти, як так і головне - за що він став головним тєрпілою через кидок від друга, ділового партнера і подєльніка, який вирішив топити його, Міндіча, щоб заїхати на його бороді у рай.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:59 Ответить
Активісти заявляють, що правоохоронні органи, лояльні президенту, тиснуть на незалежні антикорупційні інституції.
Корупція знижує обороноздатність України,тобто діє на руку агресору.Отже звідси висновок-Зеленський союзник путіна.Може тепер і його фамілію писати з маленької літери?
показать весь комментарий
15.11.2025 22:00 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 22:01 Ответить
Ця тварина зеленський це кончана тварина яку будуть згадувати і відобразиться на відписка. А скумбрія всім відомо. Що з нею буде рід зеленського буде проклятий
показать весь комментарий
15.11.2025 22:02 Ответить
Покажіть хто з так званих правочинів тисне розкажуть про цих сук продажних
показать весь комментарий
15.11.2025 22:05 Ответить
Містер хотьпаржом у вас є один шанс !
показать весь комментарий
15.11.2025 22:14 Ответить
Більше пасував би заголовок «Корупційна криза урода зеленського»
показать весь комментарий
15.11.2025 22:15 Ответить
Зараз Зеленський тримається на відстані від осіб, причетних до справи, і особливо намагається уникнути асоціації з Міндічем (c)

І варто додати, що йому тут добряче допомагають - на одному локальному західному виданні досі не було жодної згадки прізвища Міндіч, про сам скандал все досить опосередковано, акцент на те, що президент щось подав і когось вже звільнив. То на якому там Україна місці в рейтингу свободи слова?
показать весь комментарий
15.11.2025 22:20 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 22:20 Ответить
 
 