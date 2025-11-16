РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9370 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
811 34

Готовится обновление состава НКРЭКУ и АРМА, будет новый руководитель Фонда госимущества, - Зеленский

Зеленский провел совещание со Свириденко: обсуждали кадровые вопросы

Сегодня, 16 ноября, утром президент Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений по очистке и перезагрузке управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обновление состава НКРЭКУ

По словам Зеленского, он поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Второе – обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора", – отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 отреагировали на "Миндичгейт": напомнили, что борьба с коррупцией – ключевое условие для евроинтеграции

Назначение руководителя ФГИ

Третье – Зеленский поручил премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Обновление АРМА

"Четвертое - в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года", - отметил Зеленский.

"Пятое - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в Россию. Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины", - резюмирует президент.

Ранее Зеленский отмечал, что начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий.

Читайте также: "Коррупция – неотъемлемая часть экономики", – советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндыча, - директор Бюро Кривонос

Автор: 

Зеленский Владимир (22600) коррупция (8767) НКРЭКУ (483) ФГИУ (665) Свириденко Юлия (288) АРМА (126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Нові-старі обличчя? 🫣
показать весь комментарий
16.11.2025 09:51 Ответить
+6
І хто вони ці нові обранці? Міндічата чи деркачата?
показать весь комментарий
16.11.2025 09:51 Ответить
+5
Ішак, вчергове, "оновлює". В пютому 2024р. верховний ішак "оновив" ЗСУ. З цих пір - жодної перемоги, жодного звльнення ні села, ні міста. Все відстуаєм і відступаєм. Те саме в тилу. Ішак - внутрішнй ворог номер один.
показать весь комментарий
16.11.2025 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нові-старі обличчя? 🫣
показать весь комментарий
16.11.2025 09:51 Ответить
Скоріше за все. Мафія грабіжників чергову сосну підшукає або фунта
показать весь комментарий
16.11.2025 09:52 Ответить
А нового Зеленського не очікується ?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:00 Ответить
Та яка різниця, чи це новий Зєдєнскій, чи старий? Ключове - Зєлєнскій залишається, лише мімікрує залежно від обставин і свого аласного становища ( керівника комік-групи, чи поезидегта країни) - нутро залишається те саме. Не бачу різниці між чуваком, який ображав Україну масними жартами про німецьку порноактрису, чи посування кордонів і псевдовоякою у мілітарному трєніку, який і далі глумиться над Україною, дожволчючи своєму кварталівському оточенню її грабувати.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:18 Ответить
Ні з кожним разом все гірші.
показать весь комментарий
16.11.2025 09:59 Ответить
Нова-стара пісня. Зєлєнскій вперто! не хоче діяти в межах своїх конститкцґйних повновпжень, тобто займатися мобілізацією, обороною, яка тріщить по зшитих гнилими оборонними спорудами швах, тією ж зовнішньою політикою, яку віддав на харчування відкуп Єрмаку, котрий успішно для кацапів завалив цю ділянку роботи, зате знову пхається вибудовувати наступні мхеми розкрадання у економіці, до якої згідно Конституції не має жодного!!! стосунку, оскільки це сфера відповідальності уряду, котрий звітує ВР і контролюється нею. Тобто висновки не зроблені, покчяння нема, а отже очікувати змін на краще - годі.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:09 Ответить
Шурма з умеровим і гончарук з бакановим та бай з мехедою???
РигоАнальні зрадники, вдосталь залишили в Украні, через безкарність у 2014 -16 роках, смердючого лайна в органах державної влади!!
показать весь комментарий
16.11.2025 10:24 Ответить
Випускники трускавецького вищу.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:30 Ответить
І хто вони ці нові обранці? Міндічата чи деркачата?
показать весь комментарий
16.11.2025 09:51 Ответить
Інтрига триває!🤭
показать весь комментарий
16.11.2025 09:54 Ответить
Всі вони зеленята однозначно.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:13 Ответить
одні нажерлись, підпускай до корита голодних? Зе, вже час на буй самому
показать весь комментарий
16.11.2025 09:55 Ответить
Ішак, вчергове, "оновлює". В пютому 2024р. верховний ішак "оновив" ЗСУ. З цих пір - жодної перемоги, жодного звльнення ні села, ні міста. Все відстуаєм і відступаєм. Те саме в тилу. Ішак - внутрішнй ворог номер один.
показать весь комментарий
16.11.2025 09:55 Ответить
В борделі треба не кроваті переставляти, а ***дєй міняти.
показать весь комментарий
16.11.2025 09:58 Ответить
Але що робити коли справу реорганізаціі борделю доручено самим бл...дям?Вони себе ж не поміняють...Тому і будуть переставляти ліжка,міняти фіранки навіть клієнтам знижку зроблять...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:17 Ответить
І це, на жаль, правда...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:20 Ответить
В тебе в АМКУ Україні сидить чорт з двому підозрами про незаконне збагатчення на 130 млн. Чим він тобі так цінний, що продовжує працювати і збагачуватись? Заносить в ОПу?
показать весь комментарий
16.11.2025 09:58 Ответить
а нафіга на фотці дебілка стюардеса дєрьмаківська смокталка свириденка?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:00 Ответить
Сосна.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:11 Ответить
А где эта падлп Резников делся. С молодухой развлекается на курортах на наворованные денежки?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:01 Ответить
... треба нові патужні аферисти призначити на рибні місця ...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:05 Ответить
Патужна хуцпа.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:10 Ответить
Дурак, КАБМИН у відставку треба і нових назначати.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:12 Ответить
А что случілось, діючі зашкварились і скоро спаляться?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:17 Ответить
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях. Пряма мова:
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена ​​в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни"
показать весь комментарий
16.11.2025 10:18 Ответить
Ось такий меседж від Заходу через Дональда Туска отримав Зеленський напередодні своєї поїздки до Греції, Іспанії та Франції. Вони там знають, що Зеленський, на сленгу - "в долі"! Але: немає механізму впливу на нього як першого і головного корупціонера країни, який не зруйнував би стійкість держави Україна під час агресії проти неї. Тому Захід закликає Зеленського позбутися хоча би свого корупційного оточення. Програма максимум: позбутися Єрмака, якого у багатьох владних коридорах у різних країнах-союзниках не сприймають. Бо сьогодні Зеленському, як Президенту, і в першу чергу Україні потрібна публічна підтримка союзників; але натомість вони висувають свої умови як самому Зеленському, так і Україні.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:21 Ответить
Якщо зеЛайно зі своєю ригозеленою шоблою досі не на стовпах та вилах,Україна 100% приречена,це стадо баранів яке зве себе Українцями є звичайним бидлом,терпілами,некчемами,без поваги та гідності до себе.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:19 Ответить
А коли новий президент буде? Бо старий вже зіпсувався і смердить.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:22 Ответить
Курвам замовили нову пудру, помаду і нові простирадла - ліжка вже лінь передвигати, тому курви просто міняються ліжками!
показать весь комментарий
16.11.2025 10:22 Ответить
Ну хто ж повірить у ваші кадри! Ви обоє зі свириденчихою маєте йти у відставку, якщо маєте хоч краплину совісті! Але про що це я - зеленський, свириденко і совість?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:30 Ответить
Еще полгода назад говорили, что если Залужный не пойдет как кандидат в президенты, то Зеленский выиграет. То есть, как соперник Зеленскому виделся только Залужный. Мне кажется, на данном этапе уже человек с любой фамилией у Зеленского выиграет.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:32 Ответить
З невиликим відривом бо ******** невиліковні.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:36 Ответить
Не скіглить, дЕрьмак знайде "професіоналів" вишого гатунку в zеленій зграї. І таких шо міндіч в порванянні з ними новими, виявится невивим дітятком.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:35 Ответить
Україні терміново потрібний новий керівник держави
показать весь комментарий
16.11.2025 10:37 Ответить
 
 