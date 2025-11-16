Готовится обновление состава НКРЭКУ и АРМА, будет новый руководитель Фонда госимущества, - Зеленский

Сегодня, 16 ноября, утром президент Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений по очистке и перезагрузке управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.

Обновление состава НКРЭКУ

По словам Зеленского, он поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Второе – обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора", – отметил глава государства.

Назначение руководителя ФГИ

Третье – Зеленский поручил премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Обновление АРМА

"Четвертое - в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года", - отметил Зеленский.

"Пятое - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в Россию. Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины", - резюмирует президент.

Ранее Зеленский отмечал, что начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий.

