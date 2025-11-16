Готовится обновление состава НКРЭКУ и АРМА, будет новый руководитель Фонда госимущества, - Зеленский
Сегодня, 16 ноября, утром президент Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений по очистке и перезагрузке управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Обновление состава НКРЭКУ
По словам Зеленского, он поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Второе – обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора", – отметил глава государства.
Назначение руководителя ФГИ
Третье – Зеленский поручил премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении руководителя Фонда государственного имущества Украины.
Обновление АРМА
"Четвертое - в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года", - отметил Зеленский.
"Пятое - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в Россию. Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины", - резюмирует президент.
Ранее Зеленский отмечал, что начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
харчуваннявідкуп Єрмаку, котрий успішно для кацапів завалив цю ділянку роботи, зате знову пхається вибудовувати наступні мхеми розкрадання у економіці, до якої згідно Конституції не має жодного!!! стосунку, оскільки це сфера відповідальності уряду, котрий звітує ВР і контролюється нею. Тобто висновки не зроблені, покчяння нема, а отже очікувати змін на краще - годі.
РигоАнальні зрадники, вдосталь залишили в Украні, через безкарність у 2014 -16 роках, смердючого лайна в органах державної влади!!
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни"