Готується оновлення складу НКРЕКП та АРМА, буде новий керівник Фонду держмайна, - Зеленський

Зеленський провів нараду зі Свириденко: обговорювали кадрові питання

Сьогодні, 16 листопада, вранці президент Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлення складу НКРЕКП

За словами Зеленського, він доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Друге – оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду", - зауважив глава держави.

Призначення керівника ФДМ

Третє - Зеленський доручив Прем’єр-міністру внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

Оновлення АРМА

"Четверте - у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", - зауважив Зеленський.

"Пʼяте - оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію. Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України", - резюмує президент.

Раніше Зеленський зазначав, що починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств.

Міндічгейт

Нові-старі обличчя? 🫣
Скоріше за все. Мафія грабіжників чергову сосну підшукає або фунта
І хто вони ці нові обранці? Міндічата чи деркачата?
Нові-старі обличчя? 🫣
Скоріше за все. Мафія грабіжників чергову сосну підшукає або фунта
А нового Зеленського не очікується ?
показати весь коментар
16.11.2025 10:00 Відповісти
Та яка різниця, чи це новий Зєдєнскій, чи старий? Ключове - Зєлєнскій залишається, лише мімікрує залежно від обставин і свого аласного становища ( керівника комік-групи, чи поезидегта країни) - нутро залишається те саме. Не бачу різниці між чуваком, який ображав Україну масними жартами про німецьку порноактрису, чи посування кордонів і псевдовоякою у мілітарному трєніку, який і далі глумиться над Україною, дожволчючи своєму кварталівському оточенню її грабувати.
показати весь коментар
16.11.2025 10:18 Відповісти
Тут би спочатку старого Зеленського позбутися.
І я не про папу Сашу🤭
показати весь коментар
16.11.2025 13:16 Відповісти
Ні з кожним разом все гірші.
показати весь коментар
16.11.2025 09:59 Відповісти
Нова-стара пісня. Зєлєнскій вперто! не хоче діяти в межах своїх конститкцґйних повновпжень, тобто займатися мобілізацією, обороною, яка тріщить по зшитих гнилими оборонними спорудами швах, тією ж зовнішньою політикою, яку віддав на харчування відкуп Єрмаку, котрий успішно для кацапів завалив цю ділянку роботи, зате знову пхається вибудовувати наступні мхеми розкрадання у економіці, до якої згідно Конституції не має жодного!!! стосунку, оскільки це сфера відповідальності уряду, котрий звітує ВР і контролюється нею. Тобто висновки не зроблені, покчяння нема, а отже очікувати змін на краще - годі.
показати весь коментар
16.11.2025 10:09 Відповісти
Шурма з умеровим і гончарук з бакановим та бай з мехедою???
РигоАнальні зрадники, вдосталь залишили в Украні, через безкарність у 2014 -16 роках, смердючого лайна в органах державної влади!!
показати весь коментар
16.11.2025 10:24 Відповісти
Випускники трускавецького вищу.
показати весь коментар
16.11.2025 10:30 Відповісти
Інтрига триває!🤭
показати весь коментар
16.11.2025 09:54 Відповісти
Всі вони зеленята однозначно.
показати весь коментар
16.11.2025 10:13 Відповісти
одні нажерлись, підпускай до корита голодних? Зе, вже час на буй самому
показати весь коментар
16.11.2025 09:55 Відповісти
Ішак, вчергове, "оновлює". В пютому 2024р. верховний ішак "оновив" ЗСУ. З цих пір - жодної перемоги, жодного звльнення ні села, ні міста. Все відстуаєм і відступаєм. Те саме в тилу. Ішак - внутрішнй ворог номер один.
показати весь коментар
16.11.2025 09:55 Відповісти
В борделі треба не кроваті переставляти, а ***дєй міняти.
показати весь коментар
16.11.2025 09:58 Відповісти
Але що робити коли справу реорганізаціі борделю доручено самим бл...дям?Вони себе ж не поміняють...Тому і будуть переставляти ліжка,міняти фіранки навіть клієнтам знижку зроблять...
показати весь коментар
16.11.2025 10:17 Відповісти
І це, на жаль, правда...
показати весь коментар
16.11.2025 10:20 Відповісти
В тебе в АМКУ Україні сидить чорт з двому підозрами про незаконне збагатчення на 130 млн. Чим він тобі так цінний, що продовжує працювати і збагачуватись? Заносить в ОПу?
показати весь коментар
16.11.2025 09:58 Відповісти
а нафіга на фотці дебілка стюардеса дєрьмаківська смокталка свириденка?
показати весь коментар
16.11.2025 10:00 Відповісти
Сосна.
показати весь коментар
16.11.2025 10:11 Відповісти
А где эта падлп Резников делся. С молодухой развлекается на курортах на наворованные денежки?
показати весь коментар
16.11.2025 10:01 Відповісти
... треба нові патужні аферисти призначити на рибні місця ...
показати весь коментар
16.11.2025 10:05 Відповісти
Патужна хуцпа.
показати весь коментар
16.11.2025 10:10 Відповісти
Дурак, КАБМИН у відставку треба і нових назначати.
показати весь коментар
16.11.2025 10:12 Відповісти
А что случілось, діючі зашкварились і скоро спаляться?
показати весь коментар
16.11.2025 10:17 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях. Пряма мова:
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена ​​в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни"
показати весь коментар
16.11.2025 10:18 Відповісти
Ось такий меседж від Заходу через Дональда Туска отримав Зеленський напередодні своєї поїздки до Греції, Іспанії та Франції. Вони там знають, що Зеленський, на сленгу - "в долі"! Але: немає механізму впливу на нього як першого і головного корупціонера країни, який не зруйнував би стійкість держави Україна під час агресії проти неї. Тому Захід закликає Зеленського позбутися хоча би свого корупційного оточення. Програма максимум: позбутися Єрмака, якого у багатьох владних коридорах у різних країнах-союзниках не сприймають. Бо сьогодні Зеленському, як Президенту, і в першу чергу Україні потрібна публічна підтримка союзників; але натомість вони висувають свої умови як самому Зеленському, так і Україні.
показати весь коментар
16.11.2025 10:21 Відповісти
Якщо зеЛайно зі своєю ригозеленою шоблою досі не на стовпах та вилах,Україна 100% приречена,це стадо баранів яке зве себе Українцями є звичайним бидлом,терпілами,некчемами,без поваги та гідності до себе.
показати весь коментар
16.11.2025 10:19 Відповісти
А коли новий президент буде? Бо старий вже зіпсувався і смердить.
показати весь коментар
16.11.2025 10:22 Відповісти
Курвам замовили нову пудру, помаду і нові простирадла - ліжка вже лінь передвигати, тому курви просто міняються ліжками!
показати весь коментар
16.11.2025 10:22 Відповісти
Ну хто ж повірить у ваші кадри! Ви обоє зі свириденчихою маєте йти у відставку, якщо маєте хоч краплину совісті! Але про що це я - зеленський, свириденко і совість?
показати весь коментар
16.11.2025 10:30 Відповісти
Еще полгода назад говорили, что если Залужный не пойдет как кандидат в президенты, то Зеленский выиграет. То есть, как соперник Зеленскому виделся только Залужный. Мне кажется, на данном этапе уже человек с любой фамилией у Зеленского выиграет.
показати весь коментар
16.11.2025 10:32 Відповісти
З невиликим відривом бо ******** невиліковні.
показати весь коментар
16.11.2025 10:36 Відповісти
Не скіглить, дЕрьмак знайде "професіоналів" вишого гатунку в zеленій зграї. І таких шо міндіч в порванянні з ними новими, виявится невивим дітятком.
показати весь коментар
16.11.2025 10:35 Відповісти
Україні терміново потрібний новий керівник держави
показати весь коментар
16.11.2025 10:37 Відповісти
Это все равно как раковую опухоль помазать зеленкой...
показати весь коментар
16.11.2025 10:47 Відповісти
"зелені грабіжники України".котрі створили те.що є в Україні(кроваве корупційне болото ,яке є їхньою ідентифікаційною печаткою , апріорі нічого протилежного і кращого не можуть створити.Маючи практику пограбування українського народу від них варто чекати ще гіршого пограбування держави і здачі(за мзду) її інтересів кому завгодно.
показати весь коментар
16.11.2025 11:06 Відповісти
Як ви не сідайте , а у музиканти не годитесь !
показати весь коментар
16.11.2025 11:08 Відповісти
Шосте,терміново відправ уряд у відставку,в тебе лічені дні Створіть уряд національної єдності і спасіння Твої 5-6 потужних менеджерів здулись. На кону державність,суверенітет.
Сьоме,перестань займатись популізмом,підтримка тільки для уязвимих верств населення.Всі кошти на оборону.Ніяких 3000км.
Восьме,або звільни,або позвав багатьох функцій Єрмака(краще звільни).Дуже багато йому довіряєш,дуже!
показати весь коментар
16.11.2025 11:10 Відповісти
Можна ще коротше.
Шостий - іди *****.
Сьомий - купляй квиток Лондон - Київ і виганяй це прострочене чмо, бо само воно не піде.
показати весь коментар
16.11.2025 11:45 Відповісти
Має бути новий керівник держави, а не це віслюче лайно запроданця.
показати весь коментар
16.11.2025 11:17 Відповісти
Завертелась вошь на гребешке.Бурхлива діяльність не допоможе тобі мародер,міняли гребані.Вы как не садитесь.....
показати весь коментар
16.11.2025 12:03 Відповісти
В борделі пересувають ліжка а треба міняти весь склад повій.
показати весь коментар
16.11.2025 12:12 Відповісти
Такі ж самі крадії як і ви всі в зеленій банді?))) Порядні люди з вами не присядуть на одному гектарі!!!
показати весь коментар
16.11.2025 12:20 Відповісти
А старих куди? Просто посварили та й все?
показати весь коментар
16.11.2025 13:26 Відповісти
Де вони беруть кандидатів на заміну? Може з Ліги Сміху?
показати весь коментар
16.11.2025 17:58 Відповісти
 
 