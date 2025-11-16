Готується оновлення складу НКРЕКП та АРМА, буде новий керівник Фонду держмайна, - Зеленський
Сьогодні, 16 листопада, вранці президент Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Оновлення складу НКРЕКП
За словами Зеленського, він доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"Друге – оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду", - зауважив глава держави.
Призначення керівника ФДМ
Третє - Зеленський доручив Прем’єр-міністру внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.
Оновлення АРМА
"Четверте - у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", - зауважив Зеленський.
"Пʼяте - оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію. Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України", - резюмує президент.
Раніше Зеленський зазначав, що починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І я не про папу Сашу🤭
харчуваннявідкуп Єрмаку, котрий успішно для кацапів завалив цю ділянку роботи, зате знову пхається вибудовувати наступні мхеми розкрадання у економіці, до якої згідно Конституції не має жодного!!! стосунку, оскільки це сфера відповідальності уряду, котрий звітує ВР і контролюється нею. Тобто висновки не зроблені, покчяння нема, а отже очікувати змін на краще - годі.
РигоАнальні зрадники, вдосталь залишили в Украні, через безкарність у 2014 -16 роках, смердючого лайна в органах державної влади!!
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни"
Сьоме,перестань займатись популізмом,підтримка тільки для уязвимих верств населення.Всі кошти на оборону.Ніяких 3000км.
Восьме,або звільни,або позвав багатьох функцій Єрмака(краще звільни).Дуже багато йому довіряєш,дуже!
Шостий - іди *****.
Сьомий - купляй квиток Лондон - Київ і виганяй це прострочене чмо, бо само воно не піде.