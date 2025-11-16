Готується оновлення складу НКРЕКП та АРМА, буде новий керівник Фонду держмайна, - Зеленський

Сьогодні, 16 листопада, вранці президент Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оновлення складу НКРЕКП

За словами Зеленського, він доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Друге – оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду", - зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 відреагували на "Міндічгейт": нагадали, що боротьба з корупцією – ключова умова для євроінтеграції

Призначення керівника ФДМ

Третє - Зеленський доручив Прем’єр-міністру внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

Оновлення АРМА

"Четверте - у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", - зауважив Зеленський.

"Пʼяте - оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію. Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України", - резюмує президент.

Раніше Зеленський зазначав, що починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств.

Також читайте: "Корупція – невід’ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк на телемарафоні. ВIДЕО

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не зустрічалося із ФБР в рамках справи Міндіча, - директор Бюро Кривонос