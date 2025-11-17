Відставка корупційного Кабміндіча, нова коаліція у ВР, відновлення довіри та гарантія ненападу на НАБУ, - Порошенко оприлюднив план виходу з кризи. ВIДЕО
Петро Порошенко оприлюднив першочергові кроки для подолання глибокої кризи, спричиненої викриттям корупційних схем у владі.
Про це він заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Вкрай важливо не допустити внутрішньої дестабілізації
Зокрема, він наголосив, що у ситуації повномасштабного російського вторгнення вкрай важливо не допустити внутрішньої дестабілізації, і країні потрібна справжня, а не декларативна єдність.
"Партнери шоковані, суспільство зневірене. А якої ще реакції чекати від українців, які по 10-15 годин сидять без світла. А єдине джерело світла - монітори гаджетів, та й ті на рештках зарядки видають цифри - 100 мільйонів доларів, мільярди гривень, розкрадених урядовцями лише в енергетиці. І то ми ще не чули поки що записів про оборонку. Усе це відбувається в умовах посиленого російського наступу, коли ми стоїмо на межі втрати стратегічних позицій на сході і півдні. Бачимо глибоку кризу довіри суспільства до влади, фронту до тилу, партнерів до України. І водночас вражаючу неадекватну реакцію чинної влади на цю майже катастрофічну ситуацію. А це ж найгірша ситуація від початку повномасштабного вторгнення. Вона потребує відповідальних, рішучих і чесних кроків від політиків, насамперед від влади", - вважає пʼятий президент.
"Замість того, щоб вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, - допомагають їм втекти за кордон. Вводять санкції смішні проти Міндіча у такій редакції, яка фактично робить його недосяжним для українського правосуддя. І, може, саме це мають на меті. Замітають сліди замість того, щоб забезпечити екстрадицію в Україну. Замість того, щоб вибачитись і провести роботу над помилками, посилюють брудну дискредитаційну кампанію проти НАБУ, активістів та опозиції, намагаються всіх критиків видати за російських агентів. І замість того, щоб чесно поговорити з суспільством, посилюють цензуру в телемарафоні та підконтрольних телеграм-каналах, які перебувають під тотальною цензурою Офісу Президента. Замість того, щоб ухвалити екстрені, необхідні політичні рішення для зупинення кризи довіри, вони влаштовують примітивну піар-метушню, яка вже нікого ніколи не переконає. Вони наївно вірять, що прискоренням роздачі "тисячі", нової української "гречки", можуть вгамувати суспільне невдоволення", - констатує Порошенко.
Зимові виплати
Грошима цю пожежу не загасити, і непристойно свою підмочену репутацію рятувати коштом платників податків, коштом бюджету, забираючи ці гроші у воїнів. А ми врешті ще й допомоги МВФ можемо не отримати", - застерігає лідер партії.
Рекомендації Порошенка
"Що насправді треба робити? Щонайменше зупинити падіння довіри", - закликає Порошенко.
"Антикризовий план, з яким наша команда виходить у понеділок до парламенту - національна єдність має перестати бути просто декларацією і декорацією. Має нарешті відбутися чесна розмова за участі президента, бо надто багато до нього питань. Одним із ключових кроків до відновлення довіри є гарантії ненападу з боку влади на НАБУ та САП. Тепер всім зрозуміло, чому Офіс атакував їх влітку. Бо вони знали про записи, пам’ятали, про що наговорили, і хотіли придушити справу в самому її зародку. Тепер НАБУ має довести ці справи до кінця, куди б не вів корупційний слід. ДБР має отримати чіткий сигнал не втручатися в роботу НАБУ і припинити тиск, і цей сигнал має надійти від президента", - вважає Порошенко.
За його словами, відставка лише двох міністрів – це профанація.
"В оприлюднених записах фігурують прізвища щонайменше п’яти урядовців, і це лише те, про шо ми знаємо. А ще фінансова розвідка. А ще Антимонопольний. І знаємо ми далеко ще не все. Тож увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналії, а про систему управління. Не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб’єктності. Як і парламенту. Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову, дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті як цивільний шлюб між "Слугами народу" і недобитками опзж. Нова коаліція, що об’єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією", – пояснює Порошенко.
"Категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатимуться пропихнути цього тижня. Він не просто асоціальний, він побудований з урахуванням забаганок корупціонерів, які контролювали , як бачимо, багатьох міністрів. Він джерело і живлення корупції і не забезпечує належного фінансування Збройних Сил України", – зазначає Порошенко.
"Корупційний скандал останніх днів наочно продемонстрував, для чого насправді був вибудуваний авторитарний режим і навіщо в країні існує цензура. Для того, щоб приховати правду. Єдиний телемарафон і телеграм-канали-мільйонники, що працюють під контролем Офісу Президента, саме під час скандалу показали своє справжнє обличчя. Це нічим не краще, а подекуди навіть гірше за ті часи, коли в Україні існували відомі "темники". Цьому потрібно покласти край", - вимагає Порошенко.
"Ще один фігурант записів - ДБР. Клейма нема де ставити. Наша вимога і вимога наших європейських партнерів - повне перезавантаження ДБР на основі прозорого конкурсу за участі міжнародних експертів, так як свого часу ми сформували НАБУ. Парламент має скласти дорожню карту реалізації вимог, які містяться в резолюціях Європарламенту, Єврокомісії і Ради Європи. Ці рішення для нас як країни-кандидатки в члени ЄС не факультативні, а обов’язкові до виконання", - нагадав лідер "Євросолідарності".
"Я припускаю, що для когось наш аналіз і пропозиції можуть здаютися надто м’якими. Згоден - наші оцінки за інших обставин мали би бути набагато гострішими, а влада заслуговує на значно жорсткіше покарання, ніж просто відставка уряду. Та лише з огляду на надзвичайно критичну ситуацію на фронті ми сформували пакет пропозицій так, аби він не викликав надмірної політичної турбулентності, не ніс ризиків дестабілізації, а навпаки запобіг значно гіршим наслідкам. Ключовими словами нашого плану є довіра, справедливість і відповідальність. Лише з професійними підходами та довірою ми зможемо забезпечити і фронт, і дипломатію, від чого насправді залежить виживання України", - резюмує Порошенко.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Зеленський на золотих унітазах потужно зайнятий підрахунком крадених державних грошей - йому потрібно відправляти чергову ''двушку на москву''...
Горіла сосна палала
Хуцпа Гундоса драпала,
Хто на Ізраїль, хто до ЄС,
Всі, хто потрапив під «Замєс».
14.11.2025
Анатолій Березенський
і допомагає нашій арміі перемогти кацапську сволоту ,
але сьогоднішня порада стосується Зе і його банди ,
яка безбожно обкрадає нас і не збирається зупинятися !!
Можливо , боневтік дослухається до розумних порад , -
думаю , що ні !!
Я хочу щоб у владі були професіонали. Реформатори дотрахали країну домишей і були використані слугами ху...ла в якості ширми і корисних але алчних дурнів для своїх темних справ по знищенню України.
Прлітика давнов нас знищила професіоналізм, аполітики нищать професіоналів заради влади і бабла, хаосу і приниження народу.
В плані Порошенко, нажаль, сподівпюсь помилково, немає найважливішого пункту едності.стабільності і підтримки законності в Україні, а саме :
- негайне повернення дотримання прложень Конституції та прав громадянам. Безумовне покарання за порушення прав і свобод громадян і будь яких положень Конституції довічним ув'язненням бо це є ДЕРЖАВНА ЗРАДА!;
- рівний підхід і повага з боку влади до всіх державних органів і їх працівників бо управління державою це не гра, це часовий мкханізм, де найменший вінтик без догляду і обережного ставлення і до нього, зупиняє і руйнує весь механізм;
- НЕГАЙНЕ КООРДИНУВАННЯ ВСІХ ОРГАНІВ СИЛОВИКІВ, ПРАВООХОРОНЦІВ, рівний підхід до їх незалежножності, матеріальному забезпеченні, соціальному захисті і РІВНИХ підходів в оплаті прації з одночасним ВИКОРІНЕННЯМ вщаємоборювання між ними і дублювання функцій.
- НЕГАЙНИЙ захист НЕЗАЛЕЖНОСТІ судової гілки влади від нападків, принижень, жернакових і інших псевдоактивістів. Судова влада, за стандартами ЄС та США має включАти в себе СУД та ПРОКУРАТУРУ, має бути захищена від хейту, зневаги, гетьманцевізму і третьяковізму, з єлиною системою оплати праца, соціального ібезпекового захисту і виходу на пенсію по стандартам ЄС та США, де стаж роботи аби отримувати пенсію становить 15-20 років, але дощволяє працювати далі з 2% до пенсії за кожен рік більше вище вказаного, але не більше 80% від зп.
Всі вони роками нічого не бачили? Та не смішіть людей. Навіть ті ж самі НАБУ та САП теж "працюють" вже 10 років. 10 років вони "ні слухом ні духом"? Поки не отримали гарного копняка (цікаво, від кого), вони теж не чухалися.
Вся ця метушня зараз нагадує класичних павуків у банці.
Бо розгрібати ситуацію зі стрімким наступом російських військ на Гуляйпільському напрямку, Верховний головнокомандувач, вочевидь, не бажає.
А там ситуація виникла критична. Яка вимагає в найближчий час значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів та РЕБ і РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Це має стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Першотравневе-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті
На карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває абсолютно всю Запорізьку область зі сходу. А більше ніж за рік, після захоплення ворогом Великої Новосілки, не було збудовано жодної лінії оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи.
Тож, якщо Зеленський своєю бездіяльністю допустить подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які побудовані на півдні Запорізької області, будь вже до одного місця, бо ворог їх просто обійде зі сходу.
Це вже не криза, а п*дець Україні!
Z-елені просто віддають її московитим!
Муж сообщил, что у них теперь новые нормы выдачи воды.
10,5 л на месяц (7 бутылок по 1,5л)
Нет, в интернете лазить бесполезно: там пишут, что по норме 1,5л воды в сутки на бойца в зимний период. А по факту - 7 бутылок в месяц.
И знаете, это ж даже не на тему "зрада, все пропало, по домам". Они уже давно воюют за свои, покупая старлинки, генераторы, стиралки, снимая жильё, обеспечивая себя снарягой, скидываясь на пикапы и прочие расходники. Они не бросят оружие только потому, что держава экономит теперь и воду. Русня сама себя не поджарит, к самообеспечению теперь добавится ещё и этот пункт.
Это просто на тему "Да вы там ****** окончательно". Я не знаю, как ещё комментировать 10,5л воды в месяц на фоне "корупції як частини економіки" и ежедневных выступлений президента, про мужність, потужність і незламність.
Что-то я вопреки своим убеждениям все чаще склоняюсь к мысли, что независимо от итогов войны потом начнется ещё больший ******. Потому что вдоль Хрещатика просто необходимо развесить десяток персонажей, а это противоречит Конституции.