Цензор.НЕТ
Відставка корупційного Кабміндіча, нова коаліція у ВР, відновлення довіри та гарантія ненападу на НАБУ, - Порошенко оприлюднив план виходу з кризи. ВIДЕО

порошенко

Петро Порошенко оприлюднив першочергові кроки для подолання глибокої кризи, спричиненої викриттям корупційних схем у владі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Вкрай важливо не допустити внутрішньої дестабілізації

Зокрема, він наголосив, що у ситуації повномасштабного російського вторгнення вкрай важливо не допустити внутрішньої дестабілізації, і країні потрібна справжня, а не декларативна єдність.

"Партнери шоковані, суспільство зневірене. А якої ще реакції чекати від українців, які по 10-15 годин сидять без світла. А єдине джерело світла - монітори гаджетів, та й ті на рештках зарядки видають цифри - 100 мільйонів доларів, мільярди гривень, розкрадених урядовцями лише в енергетиці. І то ми ще не чули поки що записів про оборонку. Усе це відбувається в умовах посиленого російського наступу, коли ми стоїмо на межі втрати стратегічних позицій на сході і півдні. Бачимо глибоку кризу довіри суспільства до влади, фронту до тилу, партнерів до України. І водночас вражаючу неадекватну реакцію чинної влади на цю майже катастрофічну ситуацію. А це ж найгірша ситуація від початку повномасштабного вторгнення. Вона потребує відповідальних, рішучих і чесних кроків від політиків, насамперед від влади", - вважає пʼятий президент.

"Замість того, щоб вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, - допомагають їм втекти за кордон. Вводять санкції смішні проти Міндіча у такій редакції, яка фактично робить його недосяжним для українського правосуддя. І, може, саме це мають на меті. Замітають сліди замість того, щоб забезпечити екстрадицію в Україну. Замість того, щоб вибачитись і провести роботу над помилками, посилюють брудну дискредитаційну кампанію проти НАБУ, активістів та опозиції, намагаються всіх критиків видати за російських агентів. І замість того, щоб чесно поговорити з суспільством, посилюють цензуру в телемарафоні та підконтрольних телеграм-каналах, які перебувають під тотальною цензурою Офісу Президента. Замість того, щоб ухвалити екстрені, необхідні політичні рішення для зупинення кризи довіри, вони влаштовують примітивну піар-метушню, яка вже нікого ніколи не переконає. Вони наївно вірять, що прискоренням роздачі "тисячі", нової української "гречки", можуть вгамувати суспільне невдоволення", - констатує Порошенко.

Зимові виплати

Грошима цю пожежу не загасити, і непристойно свою підмочену репутацію рятувати коштом платників податків, коштом бюджету, забираючи ці гроші у воїнів. А ми врешті ще й допомоги МВФ можемо не отримати", - застерігає лідер партії.

Рекомендації Порошенка

"Що насправді треба робити? Щонайменше зупинити падіння довіри", - закликає Порошенко.

"Антикризовий план, з яким наша команда виходить у понеділок до парламенту - національна єдність має перестати бути просто декларацією і декорацією. Має нарешті відбутися чесна розмова за участі президента, бо надто багато до нього питань. Одним із ключових кроків до відновлення довіри є гарантії ненападу з боку влади на НАБУ та САП. Тепер всім зрозуміло, чому Офіс атакував їх влітку. Бо вони знали про записи, пам’ятали, про що наговорили, і хотіли придушити справу в самому її зародку. Тепер НАБУ має довести ці справи до кінця, куди б не вів корупційний слід. ДБР має отримати чіткий сигнал не втручатися в роботу НАБУ і припинити тиск, і цей сигнал має надійти від президента", - вважає Порошенко.

За його словами, відставка лише двох міністрів – це профанація.

"В оприлюднених записах фігурують прізвища щонайменше п’яти урядовців, і це лише те, про шо ми знаємо. А ще фінансова розвідка. А ще Антимонопольний. І знаємо ми далеко ще не все. Тож увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналії, а про систему управління. Не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб’єктності. Як і парламенту. Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову, дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті як цивільний шлюб між "Слугами народу" і недобитками опзж. Нова коаліція, що об’єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією", – пояснює Порошенко.

"Категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатимуться пропихнути цього тижня. Він не просто асоціальний, він побудований з урахуванням забаганок корупціонерів, які контролювали , як бачимо, багатьох міністрів. Він джерело і живлення корупції і не забезпечує належного фінансування Збройних Сил України", – зазначає Порошенко.

"Корупційний скандал останніх днів наочно продемонстрував, для чого насправді був вибудуваний авторитарний режим і навіщо в країні існує цензура. Для того, щоб приховати правду. Єдиний телемарафон і телеграм-канали-мільйонники, що працюють під контролем Офісу Президента, саме під час скандалу показали своє справжнє обличчя. Це нічим не краще, а подекуди навіть гірше за ті часи, коли в Україні існували відомі "темники". Цьому потрібно покласти край", - вимагає Порошенко.

"Ще один фігурант записів - ДБР. Клейма нема де ставити. Наша вимога і вимога наших європейських партнерів - повне перезавантаження ДБР на основі прозорого конкурсу за участі міжнародних експертів, так як свого часу ми сформували НАБУ. Парламент має скласти дорожню карту реалізації вимог, які містяться в резолюціях Європарламенту, Єврокомісії і Ради Європи. Ці рішення для нас як країни-кандидатки в члени ЄС не факультативні, а обов’язкові до виконання", - нагадав лідер "Євросолідарності".

"Я припускаю, що для когось наш аналіз і пропозиції можуть здаютися надто м’якими. Згоден - наші оцінки за інших обставин мали би бути набагато гострішими, а влада заслуговує на значно жорсткіше покарання, ніж просто відставка уряду. Та лише з огляду на надзвичайно критичну ситуацію на фронті ми сформували пакет пропозицій так, аби він не викликав надмірної політичної турбулентності, не ніс ризиків дестабілізації, а навпаки запобіг значно гіршим наслідкам. Ключовими словами нашого плану є довіра, справедливість і відповідальність. Лише з професійними підходами та довірою ми зможемо забезпечити і фронт, і дипломатію, від чого насправді залежить виживання України", - резюмує Порошенко.

НАБУ Порошенко Петро ДБР Міндіч Тімур
Підпалив сраки в жОПі. Зараз подоляцька ботва "рінєтся в бой".
Браво Петре Олексійовичу!
Під дурака косять 73%, які зробили таку плачевну долю України у 2019 році, вибравши цю хуцпу. Петро Порошенко взиває до тієї частини депутатів, які зрозуміли куди потрапили, щоб в законний спосіб спасти Україну, точніше те, що від неї залишилося. А що стосується хуцпи - для них краще, щоб України не було, вона для них не Батьківщина, а дійна корова. Не буде України - нікому буде їх шукати по всьому світу.
17.11.2025 10:18 Відповісти
Зеле пофіг, поки йому Дерьмак не скаже він не зробить.
Дермак теж скоро тікатиме з нашоі краіни , тільки не відомо куди !
Все відомо. В нього під Пітером домік.
Зеленський не має часу звертати увагу на такі ''дурниці''.
Зеленський на золотих унітазах потужно зайнятий підрахунком крадених державних грошей - йому потрібно відправляти чергову ''двушку на москву''...
А десь мова про владу йде? Чи тобі перднуть зебіле захотілось?
Петро під дурака косить? Ані кабмін, ані верховна рада ніяких рішень не приймає. Все вирішує банда Бєні- Міндічя під прикриттям симулякра президента. Може відставку імітатора президента треба ініціювати?
сколько уже этих заяв было и начните фортификации строить и деньги со всякой хрени типа 1000 зеленого переправить на фронт. Зеленый вас не слышит и оппозиция к сожалению потеряла рычаги влияния на 5-6 эффективных менеджеров, им по сараю что вы там заклыкаете. Начните я не знаю хотяб раду блокировать заседания, так нет же - синхронно почти все голосуют за законы зеленого.
ХІТ «95 КВАРТАЛУ»
Горіла сосна палала
Хуцпа Гундоса драпала,
Хто на Ізраїль, хто до ЄС,
Всі, хто потрапив під «Замєс».
14.11.2025
Анатолій Березенський
одному Петру буде важко захищати українців ...треба шоб до його команди , прийшли ті хто сміливий і дійсно хоче зберегти Україну ...це вже критично ,ті хто має гріх, коли тягнули 🤡 за вуха , міняйтеся ... рятуйте свою совість , як шо у вас вона ще залишилися ...
Петро Олексійович завжди дає корисні поради для нашоі краіни
і допомагає нашій арміі перемогти кацапську сволоту ,
але сьогоднішня порада стосується Зе і його банди ,
яка безбожно обкрадає нас і не збирається зупинятися !!
Можливо , боневтік дослухається до розумних порад , -
думаю , що ні !!
Порох... Петро Порошенко ❤️🇺🇦 ❤️ !!!...
Йодом або зеленкою не можливо лікувати інфекційну хворобу, а тим більше гангрену!!!
Та тут справа навіть не у тих с3,14жджених мільйонах, тут практично в квартирі міндіча працював "іфіктівний" тіньовий кабінет - вирішувати, кого призначити послом у сша, це вже швах...
"Бек-офісно-пересидентська республіка"
Трешняк повний
Ось тільки «невеличка» проблемка - а хто ж цей план втілюватиме в життя? Невже єрмак з зеленським?
Особисто я підтримую відставку всієї влади, переформоиування більшості, нового очільника ВРУ, але без жодного активіста, антикорупціонера і геошників в новій владі.
Я хочу щоб у владі були професіонали. Реформатори дотрахали країну домишей і були використані слугами ху...ла в якості ширми і корисних але алчних дурнів для своїх темних справ по знищенню України.
Прлітика давнов нас знищила професіоналізм, аполітики нищать професіоналів заради влади і бабла, хаосу і приниження народу.
В плані Порошенко, нажаль, сподівпюсь помилково, немає найважливішого пункту едності.стабільності і підтримки законності в Україні, а саме :
- негайне повернення дотримання прложень Конституції та прав громадянам. Безумовне покарання за порушення прав і свобод громадян і будь яких положень Конституції довічним ув'язненням бо це є ДЕРЖАВНА ЗРАДА!;
- рівний підхід і повага з боку влади до всіх державних органів і їх працівників бо управління державою це не гра, це часовий мкханізм, де найменший вінтик без догляду і обережного ставлення і до нього, зупиняє і руйнує весь механізм;
- НЕГАЙНЕ КООРДИНУВАННЯ ВСІХ ОРГАНІВ СИЛОВИКІВ, ПРАВООХОРОНЦІВ, рівний підхід до їх незалежножності, матеріальному забезпеченні, соціальному захисті і РІВНИХ підходів в оплаті прації з одночасним ВИКОРІНЕННЯМ вщаємоборювання між ними і дублювання функцій.
- НЕГАЙНИЙ захист НЕЗАЛЕЖНОСТІ судової гілки влади від нападків, принижень, жернакових і інших псевдоактивістів. Судова влада, за стандартами ЄС та США має включАти в себе СУД та ПРОКУРАТУРУ, має бути захищена від хейту, зневаги, гетьманцевізму і третьяковізму, з єлиною системою оплати праца, соціального ібезпекового захисту і виходу на пенсію по стандартам ЄС та США, де стаж роботи аби отримувати пенсію становить 15-20 років, але дощволяє працювати далі з 2% до пенсії за кожен рік більше вище вказаного, але не більше 80% від зп.
Пацанчики погодяться на такі речі хіба під дулом пістолета.
Так само повинні покинути посади смарагдові по самі вуха очільники та зами ДБР, СБУ, МВС.
Всі вони роками нічого не бачили? Та не смішіть людей. Навіть ті ж самі НАБУ та САП теж "працюють" вже 10 років. 10 років вони "ні слухом ні духом"? Поки не отримали гарного копняка (цікаво, від кого), вони теж не чухалися.
Вся ця метушня зараз нагадує класичних павуків у банці.
В коментах вже писали, що замість того, щоби доручити прем'єру Свириденко їхати в Грецію на підписання угод про транспортування газу, адже це її компетенція, а самому займатись фронтом, Зеленський сам забрався та поїхав.
Бо розгрібати ситуацію зі стрімким наступом російських військ на Гуляйпільському напрямку, Верховний головнокомандувач, вочевидь, не бажає.
А там ситуація виникла критична. Яка вимагає в найближчий час значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів та РЕБ і РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Це має стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Першотравневе-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті

https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small

На карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває абсолютно всю Запорізьку область зі сходу. А більше ніж за рік, після захоплення ворогом Великої Новосілки, не було збудовано жодної лінії оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи.
Тож, якщо Зеленський своєю бездіяльністю допустить подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які побудовані на півдні Запорізької області, будь вже до одного місця, бо ворог їх просто обійде зі сходу.
Ох, Петре Олексійовичу!
Це вже не криза, а п*дець Україні!
Z-елені просто віддають її московитим!
https://t.me/tanya_adams/10457 Тетяна Худякова, дружина бійця ЗСУ, волонтерка ЗСУ (https://t.me/tanya_adams Tanya Adams):
Муж сообщил, что у них теперь новые нормы выдачи воды.
10,5 л на месяц (7 бутылок по 1,5л)
Нет, в интернете лазить бесполезно: там пишут, что по норме 1,5л воды в сутки на бойца в зимний период. А по факту - 7 бутылок в месяц.
И знаете, это ж даже не на тему "зрада, все пропало, по домам". Они уже давно воюют за свои, покупая старлинки, генераторы, стиралки, снимая жильё, обеспечивая себя снарягой, скидываясь на пикапы и прочие расходники. Они не бросят оружие только потому, что держава экономит теперь и воду. Русня сама себя не поджарит, к самообеспечению теперь добавится ещё и этот пункт.
Это просто на тему "Да вы там ****** окончательно". Я не знаю, как ещё комментировать 10,5л воды в месяц на фоне "корупції як частини економіки" и ежедневных выступлений президента, про мужність, потужність і незламність.
Что-то я вопреки своим убеждениям все чаще склоняюсь к мысли, что независимо от итогов войны потом начнется ещё больший ******. Потому что вдоль Хрещатика просто необходимо развесить десяток персонажей, а это противоречит Конституции.
