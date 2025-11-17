Відставка корупційного Кабміндіча, нова коаліція у ВР, відновлення довіри та гарантія ненападу на НАБУ, - Порошенко оприлюднив план виходу з кризи. ВIДЕО

Петро Порошенко оприлюднив першочергові кроки для подолання глибокої кризи, спричиненої викриттям корупційних схем у владі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Вкрай важливо не допустити внутрішньої дестабілізації

Зокрема, він наголосив, що у ситуації повномасштабного російського вторгнення вкрай важливо не допустити внутрішньої дестабілізації, і країні потрібна справжня, а не декларативна єдність.

"Партнери шоковані, суспільство зневірене. А якої ще реакції чекати від українців, які по 10-15 годин сидять без світла. А єдине джерело світла - монітори гаджетів, та й ті на рештках зарядки видають цифри - 100 мільйонів доларів, мільярди гривень, розкрадених урядовцями лише в енергетиці. І то ми ще не чули поки що записів про оборонку. Усе це відбувається в умовах посиленого російського наступу, коли ми стоїмо на межі втрати стратегічних позицій на сході і півдні. Бачимо глибоку кризу довіри суспільства до влади, фронту до тилу, партнерів до України. І водночас вражаючу неадекватну реакцію чинної влади на цю майже катастрофічну ситуацію. А це ж найгірша ситуація від початку повномасштабного вторгнення. Вона потребує відповідальних, рішучих і чесних кроків від політиків, насамперед від влади", - вважає пʼятий президент.

"Замість того, щоб вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, - допомагають їм втекти за кордон. Вводять санкції смішні проти Міндіча у такій редакції, яка фактично робить його недосяжним для українського правосуддя. І, може, саме це мають на меті. Замітають сліди замість того, щоб забезпечити екстрадицію в Україну. Замість того, щоб вибачитись і провести роботу над помилками, посилюють брудну дискредитаційну кампанію проти НАБУ, активістів та опозиції, намагаються всіх критиків видати за російських агентів. І замість того, щоб чесно поговорити з суспільством, посилюють цензуру в телемарафоні та підконтрольних телеграм-каналах, які перебувають під тотальною цензурою Офісу Президента. Замість того, щоб ухвалити екстрені, необхідні політичні рішення для зупинення кризи довіри, вони влаштовують примітивну піар-метушню, яка вже нікого ніколи не переконає. Вони наївно вірять, що прискоренням роздачі "тисячі", нової української "гречки", можуть вгамувати суспільне невдоволення", - констатує Порошенко.

Грошима цю пожежу не загасити, і непристойно свою підмочену репутацію рятувати коштом платників податків, коштом бюджету, забираючи ці гроші у воїнів. А ми врешті ще й допомоги МВФ можемо не отримати", - застерігає лідер партії.

Рекомендації Порошенка

"Що насправді треба робити? Щонайменше зупинити падіння довіри", - закликає Порошенко.

"Антикризовий план, з яким наша команда виходить у понеділок до парламенту - національна єдність має перестати бути просто декларацією і декорацією. Має нарешті відбутися чесна розмова за участі президента, бо надто багато до нього питань. Одним із ключових кроків до відновлення довіри є гарантії ненападу з боку влади на НАБУ та САП. Тепер всім зрозуміло, чому Офіс атакував їх влітку. Бо вони знали про записи, пам’ятали, про що наговорили, і хотіли придушити справу в самому її зародку. Тепер НАБУ має довести ці справи до кінця, куди б не вів корупційний слід. ДБР має отримати чіткий сигнал не втручатися в роботу НАБУ і припинити тиск, і цей сигнал має надійти від президента", - вважає Порошенко.

За його словами, відставка лише двох міністрів – це профанація.

"В оприлюднених записах фігурують прізвища щонайменше п’яти урядовців, і це лише те, про шо ми знаємо. А ще фінансова розвідка. А ще Антимонопольний. І знаємо ми далеко ще не все. Тож увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналії, а про систему управління. Не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб’єктності. Як і парламенту. Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову, дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті як цивільний шлюб між "Слугами народу" і недобитками опзж. Нова коаліція, що об’єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією", – пояснює Порошенко.

"Категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатимуться пропихнути цього тижня. Він не просто асоціальний, він побудований з урахуванням забаганок корупціонерів, які контролювали , як бачимо, багатьох міністрів. Він джерело і живлення корупції і не забезпечує належного фінансування Збройних Сил України", – зазначає Порошенко.

"Корупційний скандал останніх днів наочно продемонстрував, для чого насправді був вибудуваний авторитарний режим і навіщо в країні існує цензура. Для того, щоб приховати правду. Єдиний телемарафон і телеграм-канали-мільйонники, що працюють під контролем Офісу Президента, саме під час скандалу показали своє справжнє обличчя. Це нічим не краще, а подекуди навіть гірше за ті часи, коли в Україні існували відомі "темники". Цьому потрібно покласти край", - вимагає Порошенко.

"Ще один фігурант записів - ДБР. Клейма нема де ставити. Наша вимога і вимога наших європейських партнерів - повне перезавантаження ДБР на основі прозорого конкурсу за участі міжнародних експертів, так як свого часу ми сформували НАБУ. Парламент має скласти дорожню карту реалізації вимог, які містяться в резолюціях Європарламенту, Єврокомісії і Ради Європи. Ці рішення для нас як країни-кандидатки в члени ЄС не факультативні, а обов’язкові до виконання", - нагадав лідер "Євросолідарності".

"Я припускаю, що для когось наш аналіз і пропозиції можуть здаютися надто м’якими. Згоден - наші оцінки за інших обставин мали би бути набагато гострішими, а влада заслуговує на значно жорсткіше покарання, ніж просто відставка уряду. Та лише з огляду на надзвичайно критичну ситуацію на фронті ми сформували пакет пропозицій так, аби він не викликав надмірної політичної турбулентності, не ніс ризиків дестабілізації, а навпаки запобіг значно гіршим наслідкам. Ключовими словами нашого плану є довіра, справедливість і відповідальність. Лише з професійними підходами та довірою ми зможемо забезпечити і фронт, і дипломатію, від чого насправді залежить виживання України", - резюмує Порошенко.

