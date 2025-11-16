"Через корупцію друзів Зеленського сидимо без світла", - нове розслідування Железняка. ВIДЕО
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що другий блок Хмельницької АЕС із березня 2022 року не працює на повну потужність, що спричинило майже мінус 500 МВт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Железняк написав на своїй фейсбук-сторінці.
"А ось вам "чудова" історія, як зараз ми через корупцію Міндіча сидимо без світла. Історія не нова. Я тільки три рази писав про неї, ТСК робило купу запитів, ЗМІ писали, знаю, що патриотичні працівники СБУ навіть намагалися справу завести - було НУЛЬ реакції", - йдеться в дописі.
Хмельницька АЕС
Так, Железняк зауважує, що 2 блок Хмельницької АЕС з березня 2022 року не працює на повну потужність. Майже 500 МВт мінус.
"Галущенко і Ко оголосили тендер, але там окрім їх іноземної фірми з російським звʼязком (на 700 млн грн тендер) прийшов державний "Укренергомашини" і оскаржив тендер.
На другому тендері перемогло державне підприємство з ціною вдвічі дешевше. Але так як з таким підходом "домашнє завдання в 10-15%" не виконати, то Енергоатом просто… скасувало тендер по ремонту турбіни за формулюванням "немає грошей". Все", - розповів нардеп.
За його словами, "через ту турбіну трохи більше половини маємо від номінальної потужності атомного блоку. Це пару годин світла в час його тотального дефіциту".
"Зараз ви знаєте прізвища завдяки кому) Але ми всі 3 роки цих друзів Президента називали і так.
P.S. Ось скажіть мені, що це не цілеспрямована диверсія Деркача була", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто вершина лицемірства і наглості!