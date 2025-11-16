"Через корупцію друзів Зеленського сидимо без світла", - нове розслідування Железняка. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що другий блок Хмельницької АЕС із березня 2022 року не працює на повну потужність, що спричинило майже мінус 500 МВт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Железняк написав на своїй фейсбук-сторінці.

"А ось вам "чудова" історія, як зараз ми через корупцію Міндіча сидимо без світла. Історія не нова. Я тільки три рази писав про неї, ТСК робило купу запитів, ЗМІ писали, знаю, що патриотичні працівники СБУ навіть намагалися справу завести - було НУЛЬ реакції", - йдеться в дописі.

Хмельницька АЕС

Так, Железняк зауважує, що 2 блок Хмельницької АЕС з березня 2022 року не працює на повну потужність. Майже 500 МВт мінус.

"Галущенко і Ко оголосили тендер, але там окрім їх іноземної фірми з російським звʼязком (на 700 млн грн тендер) прийшов державний "Укренергомашини" і оскаржив тендер.

На другому тендері перемогло державне підприємство з ціною вдвічі дешевше. Але так як з таким підходом "домашнє завдання в 10-15%" не виконати, то Енергоатом просто… скасувало тендер по ремонту турбіни за формулюванням "немає грошей". Все", - розповів нардеп.

За його словами, "через ту турбіну трохи більше половини маємо від номінальної потужності атомного блоку. Це пару годин світла в час його тотального дефіциту".

"Зараз ви знаєте прізвища завдяки кому) Але ми всі 3 роки цих друзів Президента називали і так.

P.S. Ось скажіть мені, що це не цілеспрямована диверсія Деркача була", - додав він.

