"Через корупцію друзів Зеленського сидимо без світла", - нове розслідування Железняка. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що другий блок Хмельницької АЕС із березня 2022 року не працює на повну потужність, що спричинило майже мінус 500 МВт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Железняк написав на своїй фейсбук-сторінці.

"А ось вам "чудова" історія, як зараз ми через корупцію Міндіча сидимо без світла. Історія не нова. Я тільки три рази писав про неї, ТСК робило купу запитів, ЗМІ писали, знаю, що патриотичні працівники СБУ навіть намагалися справу завести - було НУЛЬ реакції", - йдеться в дописі.

Хмельницька АЕС 

Так, Железняк зауважує, що 2 блок Хмельницької АЕС з березня 2022 року не працює на повну потужність. Майже 500 МВт мінус.

"Галущенко і Ко оголосили тендер, але там окрім їх іноземної фірми з російським звʼязком (на 700 млн грн тендер) прийшов державний "Укренергомашини" і оскаржив тендер.

На другому тендері перемогло державне підприємство з ціною вдвічі дешевше. Але так як з таким підходом "домашнє завдання в 10-15%" не виконати, то Енергоатом просто… скасувало тендер по ремонту турбіни за формулюванням "немає грошей". Все", - розповів нардеп.

За його словами, "через ту турбіну трохи більше половини маємо від номінальної потужності атомного блоку. Це пару годин світла в час його тотального дефіциту".

"Зараз ви знаєте прізвища завдяки кому) Але ми всі 3 роки цих друзів Президента називали і так.

P.S. Ось скажіть мені, що це не цілеспрямована диверсія Деркача була", - додав він.

Міндічгейт

Автор: 

енергетика (3818) Железняк Ярослав (742) Хмельницька АЕС (151)
Топ коментарі
+64
Цього не може бути! Його підставили вороги! А точніше Порошенко!
показати весь коментар
16.11.2025 15:42 Відповісти
+54
Тварюки
показати весь коментар
16.11.2025 15:41 Відповісти
+52
Послушал Подоляка. Ах, как я мог подумать что-то плохое о Владимире Александровиче. Сердце разрывается от стыда! Миндича уже почти люблю. Сижу и плачу!😢
показати весь коментар
16.11.2025 15:46 Відповісти
мені найбільше "сподобалось" навіть не те, що якщо якісь захисні споруди ніби-то і будувались для захист енергомереж, які по суті виявились повністю безтолковими і взагалі нічого так і не захистили (хоча для мене це було ясно, як білий день ще три роки назад, коли ця афера тільки починалась), а те, що частина грошей витрачених на ці "захисти" йшли прямо від жидокацапів в Україні жидокацапам прямо в ****** МАСКВУ!!!!!

просто вершина лицемірства і наглості!
показати весь коментар
16.11.2025 22:16 Відповісти
він же не лох! він просто звичайна малороська потвора з такимже оточенням
показати весь коментар
16.11.2025 22:20 Відповісти
Та плюс діджиталізація всієї країни. Всєх і вся...
показати весь коментар
17.11.2025 09:13 Відповісти
