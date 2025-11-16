"Из-за коррупции друзей Зеленского сидим без света", - новое расследование Железняка. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что второй блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность, что привело к почти минус 500 МВт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Железняк написал на своей странице в Facebook.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"А вот вам "замечательная" история, как сейчас мы из-за коррупции Миндича сидим без света. История не новая. Я только три раза писал о ней, ВСК делала кучу запросов, СМИ писали, знаю, что патриотичные сотрудники СБУ даже пытались дело завести - было НУЛЕВОЙ реакции", - говорится в сообщении.

Хмельницкая АЭС

Так, Железняк отмечает, что 2 блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность. Почти 500 МВт минус.

"Галущенко и Ко объявили тендер, но там кроме их иностранной фирмы с российской связью (на 700 млн грн тендер) пришло государственное "Укрэнергомашины" и обжаловало тендер.

На втором тендере победило государственное предприятие с ценой в два раза дешевле. Но так как с таким подходом "домашнее задание в 10-15%" не выполнить, то Энергоатом просто... отменил тендер по ремонту турбины по формулировке "нет денег". Все", - рассказал нардеп.

Читайте также: Галущенко жил в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк

По его словам, "из-за этой турбины мы имеем чуть больше половины от номинальной мощности атомного блока. Это пару часов света во время его тотального дефицита".

"Сейчас вы знаете фамилии благодаря кому) Но мы все 3 года этих друзей Президента называли и так.

P.S. Вот скажите мне, что это не целенаправленная диверсия Деркача была", - добавил он.

Читайте также: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича, - Железняк об отстранении Галущенко

Миндичгейт