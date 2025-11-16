РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9787 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
4 417 70

"Из-за коррупции друзей Зеленского сидим без света", - новое расследование Железняка. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что второй блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность, что привело к почти минус 500 МВт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Железняк написал на своей странице в Facebook.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"А вот вам "замечательная" история, как сейчас мы из-за коррупции Миндича сидим без света. История не новая. Я только три раза писал о ней, ВСК делала кучу запросов, СМИ писали, знаю, что патриотичные сотрудники СБУ даже пытались дело завести - было НУЛЕВОЙ реакции", - говорится в сообщении.

Хмельницкая АЭС

Так, Железняк отмечает, что 2 блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность. Почти 500 МВт минус.

"Галущенко и Ко объявили тендер, но там кроме их иностранной фирмы с российской связью (на 700 млн грн тендер) пришло государственное "Укрэнергомашины" и обжаловало тендер.

На втором тендере победило государственное предприятие с ценой в два раза дешевле. Но так как с таким подходом "домашнее задание в 10-15%" не выполнить, то Энергоатом просто... отменил тендер по ремонту турбины по формулировке "нет денег". Все", - рассказал нардеп.

Читайте также: Галущенко жил в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк

По его словам, "из-за этой турбины мы имеем чуть больше половины от номинальной мощности атомного блока. Это пару часов света во время его тотального дефицита".

"Сейчас вы знаете фамилии благодаря кому) Но мы все 3 года этих друзей Президента называли и так.

P.S. Вот скажите мне, что это не целенаправленная диверсия Деркача была", - добавил он.

Читайте также: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича, - Железняк об отстранении Галущенко

Миндичгейт

Автор: 

энергетика (2826) Железняк Ярослав (499) Хмельницкая АЭС (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Цього не може бути! Його підставили вороги! А точніше Порошенко!
показать весь комментарий
16.11.2025 15:42 Ответить
+14
Послушал Подоляка. Ах, как я мог подумать что-то плохое о Владимире Александровиче. Сердце разрывается от стыда! Миндича уже почти люблю. Сижу и плачу!😢
показать весь комментарий
16.11.2025 15:46 Ответить
+13
"патріотичні сотрудніки СБУ"- це звучить гордо .
показать весь комментарий
16.11.2025 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварюки
показать весь комментарий
16.11.2025 15:41 Ответить
Зеленський з міндичем і єрмаком крадуть і мародерать під час війни а винен Железняк?
Железняк ще з минулого літа каже про корупцію в Енергоатомі.
Але тебе це влаштовувало, бо ти прихильник зелених мародерів.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:06 Ответить
Німеччина виділяє 11,5 млрд. євро військової допомоги, але
НЕ виділяє обіцяні 2,5 млрд.євро економічної допомоги

дякуємо, ЗЄля, дуже дякуємо за твоїх любих дорогих друзів!

.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:13 Ответить
Цього не може бути! Його підставили вороги! А точніше Порошенко!
показать весь комментарий
16.11.2025 15:42 Ответить
"проіскі крємля"
міша подоляк

.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:14 Ответить
Немає слів(((
показать весь комментарий
16.11.2025 15:43 Ответить
темнота та відсутність інтернету сприяють глибоким роздумам над помилками

ду-май-тє, українці, через кого ви сидите в темній сраці !
показать весь комментарий
16.11.2025 16:16 Ответить
"патріотичні сотрудніки СБУ"- це звучить гордо .
показать весь комментарий
16.11.2025 15:44 Ответить
І шо ці розслідування змінять?
Світло з'явиться ?
друзі зеленського як займали посади, де можна красти, так і будуть займати.
На інше вони не погодяться, не кажучи про неможливі вироки їм.
показать весь комментарий
16.11.2025 15:46 Ответить
Послушал Подоляка. Ах, как я мог подумать что-то плохое о Владимире Александровиче. Сердце разрывается от стыда! Миндича уже почти люблю. Сижу и плачу!😢
показать весь комментарий
16.11.2025 15:46 Ответить
хай оселю вам засяяють буратіноЄрмакДаМішкаподоляк )))
показать весь комментарий
16.11.2025 15:47 Ответить
Треба купувати патрони і консерви.
показать весь комментарий
16.11.2025 15:49 Ответить
Та добре вигострить сокиру...1858-2025©️Т.Г. Шевченко
показать весь комментарий
16.11.2025 15:54 Ответить
Почти каждый день мы теряем контроль над кусочком территории. В ноябре процесс ускорился.
Потому что, кроме структурных проблем с мобилизацией и СЗЧ, во время войны крайне важно доверие к военно-политическому руководству страны.
Но, блин, какое может быть доверие, когда самый громкий коррупционный скандал пытаются погасить роспуском наблюдательного совета "Энергоатома", который не уследил за воровством.
Причем за роспуск набсовета голосуют и министры, причастные к воровству. Это ж просто цирк - министры увольняют набсовет, который не помешал им воровать, за то, что он не помешал им воровать .
При этом сами министры никак не страдают. Декоративное временное отстранение одного из них - это курам на смех.
Декоративные меры доверие не возвращают. Пропетлять не выйдет. Вы либо снова гробите ситуацию, прикидываясь валенками, как летом в истории с НАБУ, чтобы потом отыгрывать назад, оставляя на себе осадок от липких субстанций.
Либо сразу решаете вопрос путем быстрых увольнений.
Хватит граблей. Ходить по ним просто тупо. Тем более, когда на кону судьба страны, а не только чьи-то коробки с баблом.

Р. Шрайк
показать весь комментарий
16.11.2025 15:49 Ответить
а хто не в ЗСУ, то в ЗСУ іти
показать весь комментарий
16.11.2025 15:50 Ответить
ніби це вирішить проблему антиукраїнського режиму зе
показать весь комментарий
16.11.2025 16:08 Ответить
Зараз воно анонсувало системне перезавантаження енергетичного сектору. А чи означає це, що на посади будуть відбиратись кандидатури не за лояльністю до нього, не за принципом кумівства, чи сусідства, чи просто по дзвінку іншого міндича? Звісно ні. Знову поміняє містами (ліжка в борделі) оркестрантів. А ноти будуть ті самі: Потужний, Світовий, Величний, та вся інша хрінь.
показать весь комментарий
16.11.2025 15:51 Ответить
- На повістки дня одне питання - хто головний Іуда?
- Пропоную вазнати таковим Володимира Олександровича Зеленського.
- Чому саме йтго?
- Бо у нього обличчя чистого Христопродавця.
показать весь комментарий
16.11.2025 15:51 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2025 16:00 Ответить
Аналіз ДНК і хромосом українських урядів показує що абсолютнв більшість із них є прямими потомками Іуди...
показать весь комментарий
16.11.2025 15:57 Ответить
Це обкурене чмо, яке називає себе президентом, ну... просто проситься на суху вербу.
показать весь комментарий
16.11.2025 15:57 Ответить
Навибирали монобільшість, то й питайтеся в монобільшості.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:06 Ответить
я не вибирав .. Ваша претензія недоречна
показать весь комментарий
16.11.2025 16:07 Ответить
Железняк теж не з монобільшості. Монобільшість не голосує за "чужі" законопроєкти.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:13 Ответить
вже не суттєво ..мене зачистили

і комент був нейтральний навіть
показать весь комментарий
16.11.2025 16:14 Ответить
А за кого Пан голосував , навіть зацікавило ...
показать весь комментарий
16.11.2025 16:15 Ответить
ні за Zеленського .. ні за слугу Урода.

але на виборчій дільниці був і проголосував.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:16 Ответить
Хто за ПЗГ проголосує?
показать весь комментарий
16.11.2025 16:00 Ответить
Відкрив Америку через Африку. Це й так відомо було.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:00 Ответить
Це "Партія Здорового Глузда", яку я створю, якщо виживу після ЗСУ.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:01 Ответить
пропоную Партію Національного Хаосу - ПНХ
показать весь комментарий
16.11.2025 16:03 Ответить
Ентропія росте завжди. то є факт.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:06 Ответить
то не потрібно прикривати гарними словами

Слуга Народу ? )))

Здоровий Глузд ?

Великий Пуй ? - він від цього не виросте
показать весь комментарий
16.11.2025 16:18 Ответить
І хто в цьому хаосі буде тобі продавати хліб? можливо тебе просто замочать і буде класичний канібалізм?
показать весь комментарий
16.11.2025 16:10 Ответить
може .. удачі Вам в здоровому глузді ..на брудершафт не пили...не тикайте
показать весь комментарий
16.11.2025 16:11 Ответить
у Вас із здоровим сарказмом проблеми ..і можливо не тільки з ним
показать весь комментарий
16.11.2025 16:12 Ответить
і до суті

Анархія може асоціюватися з хаосом, оскільки це стан суспільства без організованої влади та законів, але це лише одне з її значень. Інше, більш ідеалістичне значення - це заперечення будь-якої влади і створення суспільства на основі добровільних асоціацій та федерацій, а не безладдя.

я скоріше до Нестора Махно волію
показать весь комментарий
16.11.2025 16:22 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2025 16:11 Ответить
На жаль президент в нас ні за що не відповідає, ні знищену ворогом енергентику ,ні за провал на фронті ,ні за зрив мобілізації,ні за копрупцію своїх друзів ,ні за непрофесіоналізм на всіх рівнях ,він тут ні до чого головне рейтинг.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:02 Ответить
я вам більше скажу: у нас цілі енергоблоки ЧАЕС стоять, хоча можна було їх відремонтувати і запустити.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:03 Ответить
ти там із детектором був?
показать весь комментарий
16.11.2025 16:15 Ответить
нащо мені там бути з детектором? там люди й досі працюють

>це кацапський нарррратив.

мені пофіг, ці реактори можуть генерувати енергію, і можуть бути використані для створення ЯЗ - їх необхідно використовувати
показать весь комментарий
16.11.2025 16:25 Ответить
це кацапський нарррратив.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:16 Ответить
у нас пів країни довбодятли, вибачте, але це факт.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:04 Ответить
дятли корисні птахи
показать весь комментарий
16.11.2025 16:10 Ответить
милі друзі
показать весь комментарий
16.11.2025 16:09 Ответить
"Любі друзі" так казав Ющенко і все правилько зробив
показать весь комментарий
16.11.2025 16:12 Ответить
Не друзья, а коллеги по дерибану.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:13 Ответить
железняк гончаренко сюмар...
я у розпачі!
кого обрати в наступний парламент?
буду чекати кого вакарчук потягне.....
чи хто там?
веганка жері хейл?
показать весь комментарий
16.11.2025 16:13 Ответить
та у свої ж жеж голові треба покопатись
показать весь комментарий
16.11.2025 16:18 Ответить
ти шо, дурак?
кого по тєлєку покажуть, того і в прєзіки!
показать весь комментарий
16.11.2025 16:37 Ответить
чи ії нема?
показать весь комментарий
16.11.2025 16:20 Ответить
І оце гівно галушенко обклалося генераторами а українців відключило, виродок, гнида українська.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:22 Ответить
Сидимо без світла завдяки оцім "розслідуючим" корупції та йдемо до поразки. Такі справи ******* тишу, в зробивши навпаки , зіграли на руку москві.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:35 Ответить
Які друзі? Це його власна корупція, або точніше розпилювання активів держави, яка для його та його кодла нічого не значить.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:39 Ответить
железняк якийсь дурачок

через Zеленського і його друзів ми сидимо у війні
показать весь комментарий
16.11.2025 16:41 Ответить
Все вірно 73% відсотка зе-під....ів повинно сидіти без світла. Ми 24% вже потерпимо, як терпимо їх з 2019 року. Су........ки зелені.
показать весь комментарий
16.11.2025 16:44 Ответить
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
показать весь комментарий
16.11.2025 16:50 Ответить
 
 