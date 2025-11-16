"Из-за коррупции друзей Зеленского сидим без света", - новое расследование Железняка. ВИДЕО
Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что второй блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность, что привело к почти минус 500 МВт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Железняк написал на своей странице в Facebook.
"А вот вам "замечательная" история, как сейчас мы из-за коррупции Миндича сидим без света. История не новая. Я только три раза писал о ней, ВСК делала кучу запросов, СМИ писали, знаю, что патриотичные сотрудники СБУ даже пытались дело завести - было НУЛЕВОЙ реакции", - говорится в сообщении.
Хмельницкая АЭС
Так, Железняк отмечает, что 2 блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность. Почти 500 МВт минус.
"Галущенко и Ко объявили тендер, но там кроме их иностранной фирмы с российской связью (на 700 млн грн тендер) пришло государственное "Укрэнергомашины" и обжаловало тендер.
На втором тендере победило государственное предприятие с ценой в два раза дешевле. Но так как с таким подходом "домашнее задание в 10-15%" не выполнить, то Энергоатом просто... отменил тендер по ремонту турбины по формулировке "нет денег". Все", - рассказал нардеп.
По его словам, "из-за этой турбины мы имеем чуть больше половины от номинальной мощности атомного блока. Это пару часов света во время его тотального дефицита".
"Сейчас вы знаете фамилии благодаря кому) Но мы все 3 года этих друзей Президента называли и так.
P.S. Вот скажите мне, что это не целенаправленная диверсия Деркача была", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Железняк ще з минулого літа каже про корупцію в Енергоатомі.
Але тебе це влаштовувало, бо ти прихильник зелених мародерів.
НЕ виділяє обіцяні 2,5 млрд.євро економічної допомоги
дякуємо, ЗЄля, дуже дякуємо за твоїх
любихдорогих друзів!
.
міша подоляк
.
ду-май-тє, українці, через кого ви сидите в темній сраці !
Світло з'явиться ?
друзі зеленського як займали посади, де можна красти, так і будуть займати.
На інше вони не погодяться, не кажучи про неможливі вироки їм.
Потому что, кроме структурных проблем с мобилизацией и СЗЧ, во время войны крайне важно доверие к военно-политическому руководству страны.
Но, блин, какое может быть доверие, когда самый громкий коррупционный скандал пытаются погасить роспуском наблюдательного совета "Энергоатома", который не уследил за воровством.
Причем за роспуск набсовета голосуют и министры, причастные к воровству. Это ж просто цирк - министры увольняют набсовет, который не помешал им воровать, за то, что он не помешал им воровать .
При этом сами министры никак не страдают. Декоративное временное отстранение одного из них - это курам на смех.
Декоративные меры доверие не возвращают. Пропетлять не выйдет. Вы либо снова гробите ситуацию, прикидываясь валенками, как летом в истории с НАБУ, чтобы потом отыгрывать назад, оставляя на себе осадок от липких субстанций.
Либо сразу решаете вопрос путем быстрых увольнений.
Хватит граблей. Ходить по ним просто тупо. Тем более, когда на кону судьба страны, а не только чьи-то коробки с баблом.
Р. Шрайк
(ліжка в борделі) оркестрантів. А ноти будуть ті самі: Потужний, Світовий, Величний, та вся інша хрінь.
- Пропоную вазнати таковим Володимира Олександровича Зеленського.
- Чому саме йтго?
- Бо у нього обличчя чистого Христопродавця.
і комент був нейтральний навіть
але на виборчій дільниці був і проголосував.
Слуга Народу ? )))
Здоровий Глузд ?
Великий Пуй ? - він від цього не виросте
Анархія може асоціюватися з хаосом, оскільки це стан суспільства без організованої влади та законів, але це лише одне з її значень. Інше, більш ідеалістичне значення - це заперечення будь-якої влади і створення суспільства на основі добровільних асоціацій та федерацій, а не безладдя.
я скоріше до Нестора Махно волію
>це кацапський нарррратив.
мені пофіг, ці реактори можуть генерувати енергію, і можуть бути використані для створення ЯЗ - їх необхідно використовувати
я у розпачі!
кого обрати в наступний парламент?
буду чекати кого вакарчук потягне.....
чи хто там?
веганка жері хейл?
кого по тєлєку покажуть, того і в прєзіки!
через Zеленського і його друзів ми сидимо у війні
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
