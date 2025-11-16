Точкових рішень недостатньо. Узгодили план перезавантаження енергетичної сфери та низки держорганів, - Свириденко
Прем'єрка Юлія Свириденко на нараді з президентом узгодила план перезавантаження енергетичної сфери та низки державних органів, важливих у цій сфері.
Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Перезапуск підприємств
"Точкових рішень недостатньо, ми маємо діяти по всіх напрямках енергетичного сектору", - наголошує вона.
Оновлення НКРЕКП, Держенергонагляду та ФДМУ
Свириденко нагадала, що уряд готує рішення щодо оновлення НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, Фонду державного майна України.
"З приводу оновлення АРМА - очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ. Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення.
Перезавантаження має бути системним. Інформуватимемо про наші подальші кроки", - резюмує Свириденко.
Раніше Зеленський зазначав, що починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому його потрібно видати разом з всією бандою в США, вони їхні гроші крали, там тюрма для таких є, Гуантанамо називається.
Свириденко, чомусь забула про застосування вірьовки, для помічників ***** в Українській Владі!!! Дуже дієва річ для зелупнів на посадах, починаючи з держсекретарів Секретаріату Кабінету Міністрів та ЦОВВ до «наглядових рад»!!!!
перезавантажувати вас всіх к ...ням!
починаючи з ЗЄльоного !
вибори !!!..
або Майдан
на вибір
.
всіх ЗЄльоних п'ятою точкою на палю !
.
На сьогодні опозиція це ЄС І БАТЬКІВЩИНИ і ВСЕ!!!
Так само негайно, податковий, митний і бюджетний комітет мають.перейти опозиції.КРАПКА!
ідеальне ілюстративне фото
ВСІХ ВАС ГНИД НА ПАЛЮ НА МАЙДАНІ ! ...щоб конали ..
звісно попадаю під бан!
але!
це ж, якийсь лютий піздець!!!!
що, оця дебілка свириденка вирішує?
це, навіть не говорящая голова!
це, смокцющий рот!
а, нарешті, як вона це унікально робить що дєрьмаку сподобалось?
пальчік в попу?
Чим перезавантажувати? З тої ж шашличної компанії? З того ж осаду каналізаційних відходів людського потенціалу, який брудна хвиля новітньої історії України винесена на поверхню, яка затовила всі владні поверхи від старост місцевих рад до Кабміну, ВР, АП?
Негативний відбір з осаду каналізаційний відходів людського потенціалу....
І потім з того сформованого кадрового резерву "просувають по службовій драбині привабливих жінок - і не зовсім за ділові якості чи великий досвід. Лише імена відрізняються: у Германа - Свєта, у Міші - Ліза, все інше - так само."
Как никогда актуально внедрять новые идеи.
Например построили котельную газовую,рядом дизельный генератор купили.
А НАДО БЫЛО ДВИгатель а газу -и генератор бы крутил и тепло и электричество выдавал .
А теперь света нет котельная работает на соляре-ТУПИЗМ
и так во всем.Нужен комитет по новым идеям с Большими премиями ...
Достатньо! Надо зачистить только одну и остальные сами разбегутся по израилям.
1. перезаватаження військового керівництва, з тих пір у нас найбільші втрати в людях.
2. перезавантаження ТЦК - процес мобілізації зірваний повністю, і перетворився на бусифікацію
3. перезавантаження наглядових рад - іноземці відмовляються брати участь в дерибані.
4. перезавантаження обл рад - у ВОДА - результат - фортифікації відсутні.
які ще йому перезавантаження?
-перевантаження
Знать нічого не знаю
все верно
набор новой команды...
продолжение следует...
,,воровство продолжается...,,