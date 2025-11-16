РУС
Новости Миндичгейт
1 056 42

Точечных решений недостаточно. Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда госорганов, - Свириденко

Свириденко о миндичгейте

Премьер Юлия Свириденко на совещании с президентом согласовала план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере.

Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Перезапуск предприятий

"Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора", - подчеркивает она.

Обновление НКРЭКУ, Госэнергонадзора и ФГИУ

Свириденко напомнила, что правительство готовит решение об обновлении НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины.

"По поводу обновления АРМА - ожидаем реакции в отношении работников, которые фигурируют в материалах НАБУ. Поручила провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.

Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах", - резюмирует Свириденко.

Ранее Зеленский отмечал, что начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий.

Миндичгейт

Топ комментарии
+19
Перезавантажити потрібно всю владу а не ліжка з лярвами переставляти, як мінімум імпічмент президента.
16.11.2025 10:51 Ответить
+16
Корінь проблеми - Оманська Гнида, дєрьмак .. і всі ви zельоні корупціонери і зрадники.

ідеальне ілюстративне фото
16.11.2025 10:54 Ответить
+6
це недільний ранковий стендап від кварталу ?
16.11.2025 10:55 Ответить
Імпічмент президенту оголошують, а Зеленський вже як 2,5 роки не президент, а просто злодюга який захопив владу.
Тому його потрібно видати разом з всією бандою в США, вони їхні гроші крали, там тюрма для таких є, Гуантанамо називається.
16.11.2025 11:14 Ответить
Вислів паразит - перезавантаження системи/влади..кобра очкова..
16.11.2025 10:52 Ответить
Корінь проблеми - Оманська Гнида, дєрьмак .. і всі ви zельоні корупціонери і зрадники.

ідеальне ілюстративне фото
16.11.2025 10:54 Ответить
Перезавантаження енергетичної сфери це і є точкове рішення. Потрібно зачистити всю владу від Зєригалєтів і стерилізувати їх, як хотіла Третьякова.
16.11.2025 10:55 Ответить
Бідосі, Ви не знаєте, що в державі коїться, хто де краде? Запрошуйте раз на місяць журналістів розслідувачів і вони вам все розкажуть, якщо не працює ДБР, куди Гундосий поставив Сухачова.
16.11.2025 10:55 Ответить
так вони проти журналістів закон приймають .. щоб мовчали ... бо з точку зору zельоних гнид вони "оборЗелі"
16.11.2025 10:57 Ответить
Аони і запрошують, і навіть готові тексти їм дають. Ну таким"розслідувачам", як "труха", чи "карточний офвс".
16.11.2025 10:59 Ответить
Я таких не знаю.
16.11.2025 11:11 Ответить
А вони є! "Розслідують" так звані "злочини" опозиції і інших противників зеленої влади і навіть мають мільйонні аудиторії на прокацапському Тєлєграмє.
16.11.2025 11:15 Ответить
Дайте їм ще шість років
16.11.2025 10:55 Ответить
це недільний ранковий стендап від кварталу ?
16.11.2025 10:55 Ответить
в принципі погоджуюсь - точкових рішень недостатньо

ВСІХ ВАС ГНИД НА ПАЛЮ НА МАЙДАНІ ! ...щоб конали ..
16.11.2025 10:55 Ответить
це толерантно, найгірше покарання для (((зе команди))) - важка фізична праця. Хай розбирають завали та будують будинки.
16.11.2025 11:01 Ответить
ну можна ще на уранові родовища з кайлом
16.11.2025 11:02 Ответить
З ким узгодили, та ще й у антиконституційний спосіб? З тим, кого вважають головним винуватуем того всього? Тепер одних мародерів у кулуарний спосіб замінять на інших?
16.11.2025 10:56 Ответить
Дійсно не достатньо. Ця Свириденко також має піти разом з гундосим та його шефом Єрмаком
16.11.2025 10:57 Ответить
не піти ..а сісти довічно ..
16.11.2025 10:58 Ответить
Знову ліжка переставлять.
16.11.2025 10:59 Ответить
Геть зелену банду мародерів начолі з мохнатим ішаком!
16.11.2025 11:00 Ответить
*** *** *** ***
звісно попадаю під бан!
але!
це ж, якийсь лютий піздець!!!!
що, оця дебілка свириденка вирішує?
це, навіть не говорящая голова!
це, смокцющий рот!

а, нарешті, як вона це унікально робить що дєрьмаку сподобалось?
пальчік в попу?
16.11.2025 11:01 Ответить
В АМКУ сидить Кириленко, якому висунута підозра в незаконному збагаченні "отримав 21 об'єкт нерухомості та дорогий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів дружини. Мова про 7 квартир у Києві та Ужгороді площею 688,5 м2, будинок під Києвом площею 220 м2, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення площею 190 м2 та автомобіль BMW X3. Вартість активів - 61,7 млн грн. Доходи Павла Кириленка та його родини не дозволяли здійснити таких покупок. З метою приховання незаконного збагачення Павло Кириленко не зазначав це майно у деклараціях.на 130 млн. Він навіть не відсторонений. Це бл..ь, що за муйня? Ще й брат воює на стороні бойовиків. Чим він вам такий цінний?
16.11.2025 11:03 Ответить
СПРАВДІ "Точкових рішень недостатньо" ! Перезавантаження енергетичної сфери та низки держорганів?

Чим перезавантажувати? З тої ж шашличної компанії? З того ж осаду каналізаційних відходів людського потенціалу, який брудна хвиля новітньої історії України винесена на поверхню, яка затовила всі владні поверхи від старост місцевих рад до Кабміну, ВР, АП?

Негативний відбір з осаду каналізаційний відходів людського потенціалу....

І потім з того сформованого кадрового резерву "просувають по службовій драбині привабливих жінок - і не зовсім за ділові якості чи великий досвід. Лише імена відрізняються: у Германа - Свєта, у Міші - Ліза, все інше - так само."
16.11.2025 11:05 Ответить
Звісно що недостатньо. Тебе з усім Кабінетом, всю ОПу на чолі з найвеличнішим і його погоничем за грати.
16.11.2025 11:07 Ответить
А то не твої міністри були ? Не бачила , разом зі своїм начальством ? ПНХ.
16.11.2025 11:07 Ответить
Йди у відставку, потвора...
16.11.2025 11:07 Ответить
Всіх потрібно перезавантажувати - на смітник історії
16.11.2025 11:08 Ответить
перезавантаження це просто замітання слідів
16.11.2025 11:09 Ответить
есть много умных людей с идеями -но никто их не слышит.
Как никогда актуально внедрять новые идеи.
Например построили котельную газовую,рядом дизельный генератор купили.
А НАДО БЫЛО ДВИгатель а газу -и генератор бы крутил и тепло и электричество выдавал .
А теперь света нет котельная работает на соляре-ТУПИЗМ
и так во всем.Нужен комитет по новым идеям с Большими премиями ...
16.11.2025 11:10 Ответить
Согласен. Вырывать сорняки в ручную уже не поможет. Спасет, только, перепахать все поле!
16.11.2025 11:12 Ответить
16.11.2025 11:23 Ответить
Про Крупу та Одеського воєнкома - мільйонерів - вже забули. Ані слова. Скоро буде угода з прокурором, рік позбавлення волі умовно,штраф і Маямі - витрачати "зароблені" тяжкою корупцією кошти у елітних бутіках. Про обіцянку змінити законодавство,що до покарання корупціонерів (без залога,реальні терміни позбавлення волі та ін.) мовчать. Сидить тільки Коломойський,бо ховають від США,їсть китайську їжу,пьє каву та дивиться шоу по тв.
16.11.2025 11:24 Ответить
Вместо Миндича и Цукермана будут Рабинович и Шмулерман.
16.11.2025 11:24 Ответить
Пересування ліжок у борделі.
16.11.2025 11:26 Ответить
"Узгодити план" потрібно в першу чергу з ВР. Хоча там сидять більше ворогів України,чим їїзахисників Виконуй вимоги КОНСТИТУЦІЇ.
16.11.2025 11:31 Ответить
"Красти по новому", треба такий лозунг.
16.11.2025 11:36 Ответить
Тварюка, яка має сидіти в тюрмі, буде щось вирішувати?
16.11.2025 11:39 Ответить
Точкових рішень недостатньо.

Достатньо! Надо зачистить только одну и остальные сами разбегутся по израилям.
16.11.2025 11:41 Ответить
Перезавантажувачі))
16.11.2025 11:54 Ответить
А до "політичної" частини сбУ, не має запитань, а до дбр...?
16.11.2025 12:07 Ответить
Отак раз, взяли і перезавантажили! І люди чесні, некорумповані знайшлись? В зеленій владі? Сильно сумніваємось...
16.11.2025 12:08 Ответить
Прийдуть нові голодні "креативні" менеджери. Тільки красти будуть спритніше і з оглядкою на НАБУ! От і все "перезавантаження"! В зеленій владі апріорі немає чесних, порядних і професійних людей...
16.11.2025 12:12 Ответить
 
 