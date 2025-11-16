Точечных решений недостаточно. Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда госорганов, - Свириденко

Премьер Юлия Свириденко на совещании с президентом согласовала план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере.

Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перезапуск предприятий

"Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора", - подчеркивает она.

Читайте также: Готовится обновление состава НКРЭКУ и АРМА, будет новый руководитель Фонда госимущества, - Зеленский

Обновление НКРЭКУ, Госэнергонадзора и ФГИУ

Свириденко напомнила, что правительство готовит решение об обновлении НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины.

"По поводу обновления АРМА - ожидаем реакции в отношении работников, которые фигурируют в материалах НАБУ. Поручила провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.

Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах", - резюмирует Свириденко.

Ранее Зеленский отмечал, что начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий.

Читайте также: "Коррупция - неотъемлемая часть экономики", - советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: "Квартал-95" после Миндичгейта: Не имеем отношения к бизнесу акционеров и политике