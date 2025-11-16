Точечных решений недостаточно. Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда госорганов, - Свириденко
Премьер Юлия Свириденко на совещании с президентом согласовала план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере.
Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Перезапуск предприятий
"Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора", - подчеркивает она.
Обновление НКРЭКУ, Госэнергонадзора и ФГИУ
Свириденко напомнила, что правительство готовит решение об обновлении НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины.
"По поводу обновления АРМА - ожидаем реакции в отношении работников, которые фигурируют в материалах НАБУ. Поручила провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.
Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах", - резюмирует Свириденко.
Ранее Зеленский отмечал, что начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Тому його потрібно видати разом з всією бандою в США, вони їхні гроші крали, там тюрма для таких є, Гуантанамо називається.
ідеальне ілюстративне фото
ВСІХ ВАС ГНИД НА ПАЛЮ НА МАЙДАНІ ! ...щоб конали ..
звісно попадаю під бан!
але!
це ж, якийсь лютий піздець!!!!
що, оця дебілка свириденка вирішує?
це, навіть не говорящая голова!
це, смокцющий рот!
а, нарешті, як вона це унікально робить що дєрьмаку сподобалось?
пальчік в попу?
Чим перезавантажувати? З тої ж шашличної компанії? З того ж осаду каналізаційних відходів людського потенціалу, який брудна хвиля новітньої історії України винесена на поверхню, яка затовила всі владні поверхи від старост місцевих рад до Кабміну, ВР, АП?
Негативний відбір з осаду каналізаційний відходів людського потенціалу....
І потім з того сформованого кадрового резерву "просувають по службовій драбині привабливих жінок - і не зовсім за ділові якості чи великий досвід. Лише імена відрізняються: у Германа - Свєта, у Міші - Ліза, все інше - так само."
Как никогда актуально внедрять новые идеи.
Например построили котельную газовую,рядом дизельный генератор купили.
А НАДО БЫЛО ДВИгатель а газу -и генератор бы крутил и тепло и электричество выдавал .
А теперь света нет котельная работает на соляре-ТУПИЗМ
и так во всем.Нужен комитет по новым идеям с Большими премиями ...
Достатньо! Надо зачистить только одну и остальные сами разбегутся по израилям.