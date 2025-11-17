Ермак фигурирует на "пленках Миндича" как "Алибаба", - Железняк. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.

Об этом в своем видео заявил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, там его упоминают под именем "Алибаба".

"Это он на пленках "Али-Баба". Только здесь плохой персонаж. "Проводит совещания и нарезает задачи преследовать НАБУ и САП", - отметил нардеп.

"Так как у него есть отдельная кличка, мне кажется, что он обо всей этой движухе и в офисе Цукермана, и на квартире Миндича прекрасно знал", - добавил он.

Также Железняк привел цитату главы САП Клименко:

"Некий "Али-Баба" проводит совещания и ставит задачи правоохранительным органам, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это ненормальная история".

Миндичгейт

