Ермак фигурирует на "пленках Миндича" как "Алибаба", - Железняк. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.
Об этом в своем видео заявил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, там его упоминают под именем "Алибаба".
"Это он на пленках "Али-Баба". Только здесь плохой персонаж. "Проводит совещания и нарезает задачи преследовать НАБУ и САП", - отметил нардеп.
"Так как у него есть отдельная кличка, мне кажется, что он обо всей этой движухе и в офисе Цукермана, и на квартире Миндича прекрасно знал", - добавил он.
Также Железняк привел цитату главы САП Клименко:
"Некий "Али-Баба" проводит совещания и ставит задачи правоохранительным органам, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это ненормальная история".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
