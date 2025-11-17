РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9443 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
2 603 29

Ермак фигурирует на "пленках Миндича" как "Алибаба", - Железняк. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.

Об этом в своем видео заявил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам парламентария, там его упоминают под именем "Алибаба".

"Это он на пленках "Али-Баба". Только здесь плохой персонаж. "Проводит совещания и нарезает задачи преследовать НАБУ и САП", - отметил нардеп.

"Так как у него есть отдельная кличка, мне кажется, что он обо всей этой движухе и в офисе Цукермана, и на квартире Миндича прекрасно знал", - добавил он.

Также Железняк привел цитату главы САП Клименко:

"Некий "Али-Баба" проводит совещания и ставит задачи правоохранительным органам, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это ненормальная история".

Читайте: Видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками, - Кривонос

Миндичгейт

Смотрите: "Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

НАБУ (4712) Ермак Андрей (1330) Железняк Ярослав (501)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Прямо як в жентельменах удачі, а хто ж тоді косий?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
+1
Оприлюднюйте вже погоняло Найвеличнішого!
Не затримуйте шоу
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
+1
Якби ж лише 40...
показать весь комментарий
17.11.2025 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алібаба і 40 разбойніков.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
Якби ж лише 40...
показать весь комментарий
17.11.2025 11:13 Ответить
Тімур і його команда
показать весь комментарий
17.11.2025 11:13 Ответить
40 не потягнуть. Кожна торба по 16 кіло і в багажник усе не запхнеш.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:15 Ответить
Вийдіть звідси, 40 розбійників.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:16 Ответить
Прямо як в жентельменах удачі, а хто ж тоді косий?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
Оприлюднюйте вже погоняло Найвеличнішого!
Не затримуйте шоу
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
може,Буратіно?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:27 Ответить
Це все звичайно забавно, але чому Мідіч досі не у міжнародному розшуку?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:15 Ответить
Відстаєте від новин - Карлсон не громадянин України.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:23 Ответить
Це все - відмазки. Нерезидентів України можна подавати у міжнародний розшук, якщо вони підозрюються, обвинувачуються або засуджені за вчинення кримінального правопорушення на території України та переховуються за кордоном.

.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:28 Ответить
Звісно, що відмазки. І звучати вони будуть як: "ми не можемо наполягати на екстрадиції"
показать весь комментарий
17.11.2025 11:30 Ответить
Може це Міндіч -дно їх зкосить?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:16 Ответить
Це хіба важливо? Більш важливо те, що єрмак взагалі там фігурує, чи не так?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:16 Ответить
Це - дніпропетровська етнічна ОЗУ, яка сьогодні грабує всю Україну. Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України - Железняк
https://argumentua.com/novini/tse-dnipropetrovska-etnichna-ozu-yaka-sogodni-grabue-vsyu-ukrainu-brati-tsukermani-yaki-veli-
показать весь комментарий
17.11.2025 11:16 Ответить
А Железняк від партії Пинчука? Це конкуруюча етнична групировка
Пропоную обирати до влади українців, бо ці хлопці , починаючі з зятя Кучми і до зелених, розворовують етничну українську землю А українці працюють у ЄС прибиральниками як індуси
показать весь комментарий
17.11.2025 11:21 Ответить
Алібаба.) Так називають арабів американські військові. Alibaba! Yalla yalla!
показать весь комментарий
17.11.2025 11:20 Ответить
Тімур і єго Алібаба.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:22 Ответить
Тімур і єго баба Алі
показать весь комментарий
17.11.2025 11:26 Ответить
Зеля со своими друзьями погряз в коррупции, и продолжает записывать свои гавно видосики
показать весь комментарий
17.11.2025 11:22 Ответить
В Зелі поганяло "Дуремар"?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:24 Ответить
Зульфія,але про це у 1000 серії.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:27 Ответить
Сказки про бабаев с алибАбой! Что с бюджетом 2026? деньги нашли, что с фронтом? Что с поставками оружия? Сказочники! Самолеты заправлены, элитные такси на всех парах? Небольшой шухер и в путь?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:24 Ответить
АБ=АліБаба
показать весь комментарий
17.11.2025 11:26 Ответить
Я теж спочатку був здивований - всі на записах є, а Єрмака немає! Непорядок! Адже баблу всерівно до кого прилипати…
показать весь комментарий
17.11.2025 11:27 Ответить
Ала Борисівна перетворилася на Алібабу
показать весь комментарий
17.11.2025 11:27 Ответить
По ХАРОШЕМУ - Ермак має подати в отставку
а нового главу офісу мають перевіряти СБУ та ДБР - паспорт Ізраїля чи іншої країни заборонени, вільне володіння державною мовою У ПОБУТІ, ніякої рідні у РФ чи Біларусі і т п
показать весь комментарий
17.11.2025 11:28 Ответить
"алі, баба і його ж оп-існі розбійники" )
показать весь комментарий
17.11.2025 11:29 Ответить
найцікавіше як фігурує Зєля...може Алладін?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:30 Ответить
 
 