"Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Раде проходит первое заседание Временной следственной комиссии по экономической безопасности, на котором обсуждают, в частности, результаты операции "Мидас".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Приглашенные

Кабинет министров Украины: Премьер-министр Украины – Свириденко Юлия; Министр юстиции Украины – Галущенко Герман; Министр энергетики Украины – Гринчук Светлана; Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины – Соболев Алексей.

Министерство финансов Украины: Министр – Марченко Сергей; Заместитель министра – Драганчук Юрий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура: Руководитель САП – Клименко Александр; Прокурор по делу – Савицкий Сергей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины: Директор - Кривонос Семен; Руководитель подразделения детективов - Абакумов Александр.

Фонд государственного имущества: Смачило Иванна – и.о. председателя.

Офис Генерального прокурора: Хоменко Алексей – первый заместитель Генерального прокурора.

Служба безопасности Украины: Головаш Олег – начальник аппарата Председателя СБУ; Наумюк Филипп – заместитель Председателя СБУ.

Государственная служба финансового мониторинга Украины: Пронин Филипп – председатель; Корольчук Богдан – первый заместитель председателя; Хилюк Виталий – заместитель председателя.

Национальный банк Украины: Олейник Дмитрий – заместитель председателя. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции: Павлущик Виктор – председатель.

Государственное бюро расследований: Чобиток Богдан – руководитель управления внутреннего контроля ГБР; Зиненко Константин – начальник отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Управления внутреннего контроля ГБР.

Sense банк: Ступак Алексей – председатель правления.

АО "Энергоатом": Вашетина Наталья – главный бухгалтер, временно исполняющая обязанности члена правления; Осотова Оксана – временно исполняющая обязанности директора по финансам и бюджетированию; Завадская Татьяна – уполномоченная по антикоррупционной деятельности – начальник отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения коррупции.

Миндичгейт

