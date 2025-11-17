"Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Раде проходит первое заседание Временной следственной комиссии по экономической безопасности, на котором обсуждают, в частности, результаты операции "Мидас".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Приглашенные
Кабинет министров Украины: Премьер-министр Украины – Свириденко Юлия; Министр юстиции Украины – Галущенко Герман; Министр энергетики Украины – Гринчук Светлана; Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины – Соболев Алексей.
Министерство финансов Украины: Министр – Марченко Сергей; Заместитель министра – Драганчук Юрий.
Специализированная антикоррупционная прокуратура: Руководитель САП – Клименко Александр; Прокурор по делу – Савицкий Сергей.
Национальное антикоррупционное бюро Украины: Директор - Кривонос Семен; Руководитель подразделения детективов - Абакумов Александр.
Фонд государственного имущества: Смачило Иванна – и.о. председателя.
Офис Генерального прокурора: Хоменко Алексей – первый заместитель Генерального прокурора.
Служба безопасности Украины: Головаш Олег – начальник аппарата Председателя СБУ; Наумюк Филипп – заместитель Председателя СБУ.
Государственная служба финансового мониторинга Украины: Пронин Филипп – председатель; Корольчук Богдан – первый заместитель председателя; Хилюк Виталий – заместитель председателя.
Национальный банк Украины: Олейник Дмитрий – заместитель председателя. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции: Павлущик Виктор – председатель.
Государственное бюро расследований: Чобиток Богдан – руководитель управления внутреннего контроля ГБР; Зиненко Константин – начальник отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Управления внутреннего контроля ГБР.
Sense банк: Ступак Алексей – председатель правления.
АО "Энергоатом": Вашетина Наталья – главный бухгалтер, временно исполняющая обязанности члена правления; Осотова Оксана – временно исполняющая обязанности директора по финансам и бюджетированию; Завадская Татьяна – уполномоченная по антикоррупционной деятельности – начальник отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения коррупции.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Точніше:
"Мухи проти лайна".
Ці суки крали допомогу,
Яку Америка дала.
Та ними виклали дорогу,
Що на Московію вела.
Все везли армії кацапів,
Щоб не здихав той піDARас.
Це ж скільки дронів і пікапів,
Могли відправити для нас?
А ними керував наш Зеля,
Робив їх «протеже» та дах.
Їх пофіг, бо Ізраїль їх оселя,
А Неньку били прямо в пах!!!
12.11.2025
Анатолій Березенський
ЩУКА
Байка
На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, -
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!), -
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858)
