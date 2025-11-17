РУС
"Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Раде проходит первое заседание Временной следственной комиссии по экономической безопасности, на котором обсуждают, в частности, результаты операции "Мидас".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Приглашенные

Кабинет министров Украины: Премьер-министр Украины – Свириденко Юлия; Министр юстиции Украины – Галущенко Герман; Министр энергетики Украины – Гринчук Светлана; Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины – Соболев Алексей.

Министерство финансов Украины: Министр – Марченко Сергей; Заместитель министра – Драганчук Юрий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура: Руководитель САП – Клименко Александр; Прокурор по делу – Савицкий Сергей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины: Директор - Кривонос Семен; Руководитель подразделения детективов - Абакумов Александр.

Фонд государственного имущества: Смачило Иванна – и.о. председателя.

Офис Генерального прокурора: Хоменко Алексей – первый заместитель Генерального прокурора.

Служба безопасности Украины: Головаш Олег – начальник аппарата Председателя СБУ; Наумюк Филипп – заместитель Председателя СБУ.

Государственная служба финансового мониторинга Украины: Пронин Филипп – председатель; Корольчук Богдан – первый заместитель председателя; Хилюк Виталий – заместитель председателя.

Национальный банк Украины: Олейник Дмитрий – заместитель председателя. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции: Павлущик Виктор – председатель.

Государственное бюро расследований: Чобиток Богдан – руководитель управления внутреннего контроля ГБР; Зиненко Константин – начальник отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Управления внутреннего контроля ГБР.

Sense банк: Ступак Алексей – председатель правления.

АО "Энергоатом": Вашетина Наталья – главный бухгалтер, временно исполняющая обязанности члена правления; Осотова Оксана – временно исполняющая обязанности директора по финансам и бюджетированию; Завадская Татьяна – уполномоченная по антикоррупционной деятельности – начальник отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения коррупции.

Миндичгейт

НАБУ (4712) Железняк Ярослав (501)
+12
Взагалі то правильна назва - зеленгейт! Чи зеленський вже ніщо у цих схемах?
17.11.2025 10:35 Ответить
+9
"Бджоли проти меду".
Точніше:
"Мухи проти лайна".
17.11.2025 10:33 Ответить
+8
Боже, то в ТСК гетьманцев? Коруціонер, крадій, прислуга фесбешника сівковича??? То це тск під.наглядрм фесбе??

Ху...я!
17.11.2025 10:44 Ответить
"Бджоли проти меду".
Точніше:
"Мухи проти лайна".
17.11.2025 10:33 Ответить
Як вчергове «тихо замислюються» представниками з Будинку Уряду, АКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ держсекретарів Секретаріату КМУ та ЦОВВ, на користь злочинної групи осіб КабМіндічів та деркача з *******, але на ШКОДУ Україні!!
показать весь комментарий
17.11.2025 11:04 Ответить
"ЗЕЛЕНІ ПАТРІОТИ"
Ці суки крали допомогу,
Яку Америка дала.
Та ними виклали дорогу,
Що на Московію вела.

Все везли армії кацапів,
Щоб не здихав той піDARас.
Це ж скільки дронів і пікапів,
Могли відправити для нас?

А ними керував наш Зеля,
Робив їх «протеже» та дах.
Їх пофіг, бо Ізраїль їх оселя,
А Неньку били прямо в пах!!!
12.11.2025
Анатолій Березенський
17.11.2025 10:35 Ответить
Взагалі то правильна назва - зеленгейт! Чи зеленський вже ніщо у цих схемах?
17.11.2025 10:35 Ответить
зе реально ніщо, єрмакгей - о це було б правильно
показать весь комментарий
17.11.2025 10:42 Ответить
А для чого kurw запросили?

Що хочуть від них почути? Про камасутру "галущенка"?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:37 Ответить
За що дякують? Всі фігуранти мідасу в сізо?
Ні. Жодного!
показать весь комментарий
17.11.2025 10:39 Ответить
Схоже, викликів "віп таксі" в сторону кордону стане ще більше після оприлюднення подальших записів "плівок міндіча"
показать весь комментарий
17.11.2025 10:40 Ответить
😂😂😂😂
Якщо і будуть то в бік України нових фесбешників, гетьманцевих)) вони ж своїх не кидають))
показать весь комментарий
17.11.2025 10:53 Ответить
Припущення???????????
Ви поговорите про.припущення??????
Тобто.нульовий вихлоп?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:41 Ответить
Боже, то в ТСК гетьманцев? Коруціонер, крадій, прислуга фесбешника сівковича??? То це тск під.наглядрм фесбе??

Ху...я!
показать весь комментарий
17.11.2025 10:44 Ответить
І що будуть обговорювати? Ким тимчасово замінити Міндіча?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:47 Ответить
А де прочитати весь склад цієї тск комісії???
Вірю що там не 100%, 80% корупціонерів, бо у вр саме таке співввідношення.
показать весь комментарий
17.11.2025 10:51 Ответить
Цікаво лише одно. Що має статись щоб їх розтріляли на вулиці?

Падіння Дніпра?
Києва?
Чи Львова?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:51 Ответить
нас тримають за лохів
показать весь комментарий
17.11.2025 10:51 Ответить
Чому на засідання не запрошений головний мародер країни, без відома, згоди та прямої участі якого всі ці злочини проти держави були б неможливими?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:52 Ответить
Ще не повернувся з Греції
показать весь комментарий
17.11.2025 11:05 Ответить
*****... С кем боролись? Русский язык жить не давал? А может быть бы и помог, если бы читали и помнили кое-что из "собачьего"... Дебилам на память, что нельзя бороться с человеческой историей - ее просто нужно помнить и не наступать два раза в одно и то же дерьмо...
На Щуку подан в суд донос,
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!- Лиса тут приступила,-
Повесить мало, я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!» -
Кричат судьи. На том решили все согласно,
И Щуку бросили - в реку!
17.11.2025 10:58 Ответить
"якби ви вчились так як треба
то й мудрість би була своя"

Леонід Глібов

ЩУКА

Байка

На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, -
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!), -
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858)
17.11.2025 11:05 Ответить
Valery Koulga

*****... С кем боролись? Русский язык жить не давал? А может быть бы и помог, если бы читали и помнили кое-что из "собачьего".
говно узкое-что это тебя вдруг понос настиг? кто тебе не давал говорить на русском? я для таких как ты ,специально все малявы у Бутусова на русском тискаю.чтобы мозги твои проветрить.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:06 Ответить
кацап іди на *** разом з язиком .
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
Дуже "популярна" трансляція
показать весь комментарий
17.11.2025 10:58 Ответить
17.11.2025 11:06 Ответить
Це - дніпропетровська етнічна ОЗУ, яка сьогодні грабує всю Україну. Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України - Железняк
https://argumentua.com/novini/tse-dnipropetrovska-etnichna-ozu-yaka-sogodni-grabue-vsyu-ukrainu-brati-tsukermani-yaki-veli-
показать весь комментарий
17.11.2025 11:12 Ответить
Цікаве відео

До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями
https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW

https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
показать весь комментарий
17.11.2025 11:14 Ответить
 
 