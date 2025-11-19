РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6003 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа Встреча Зеленского и Уиткоффа
5 267 78

Встреча Зеленского и Виткоффа в Анкаре сорвалась из-за разногласий в мирных планах, - Axios

Представитель Трампа и Зеленский не смогли встретиться из-за кардинальных различий в видении мира

В среду, 19 ноября, спецпредставитель президента США Стив Виткофф планировал встретиться в Турции с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения нового американского мирного плана. Однако эта встреча не состоялась.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расхождение планов

По словам неназванного американского чиновника, Виткофф намеревался провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Однако встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана США. Вместо этого Зеленский прибыл в Анкару с другим мирным планом - разработанным совместно с европейскими партнерами, который "Россия никогда не примет", говорит американский представитель.

В то же время украинский чиновник рассказал, что встречу перенесли, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате - с привлечением европейских союзников.

Читайте также: План Трампа требует от Украины уступить территории России в обмен на гарантии безопасности, - Axios

Еще одна причина - коррупционный скандал

По словам другого американского чиновника, еще одна причина, повлиявшая на решение отменить встречу, - это внутриполитический скандал в Украине, связанный с расследованием коррупции в окружении Зеленского.

Чиновник рассказал журналистам, что Трамп уполномочил Виткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с украинским президентом.

"Сейчас мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", - сказал американский чиновник.

Читайте также: Встреча Ермака с Виткоффом отменена из-за коррупционного скандала в Украине, - The Economist

Новый мирный план США

Читайте также: Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (22639) Стив Уиткофф (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Ну зірвалася, так зірвалася. На фіг потрібні такі зустрічі, які нічого Україні не дають.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:55 Ответить
+23
Зеля звичайно корупційне чмо.
Але ось так в наглу, примушувати його підписати капітуляцію,,,
Трамп це просто виглядом, він чомусь українців не рахуючи за людей.
Він що не розуміє, що він не зелю примушує підписати капітуляцію а примушує Україну добровільно припинити існувати як незалежну державу в угоду пуйлу.
Пішов ти нах... шістка пуйла трамп.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:58 Ответить
+14
- Я з зашквареним завгоспом не розмовляю.
- А я без нього не розмовляю.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Я з зашквареним завгоспом не розмовляю.
- А я без нього не розмовляю.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:54 Ответить
- А я із ними на одному гектарі навіть ср...ти не сяду!
показать весь комментарий
19.11.2025 23:56 Ответить
Харош дурню розганяти. Якщо правда, що зустріч не відбулася у такому форматі і планується зустрічатися разом із Європейцями- це дуже добре. Оскільки Віткофф у вашого карло- пу на гачку сидить. У все що ві карло він принесе- це маячня у російському стилі
показать весь комментарий
20.11.2025 00:28 Ответить
истомина а в кого міньдіч сидить на гачку і як можлива двушка на мацкву?
показать весь комментарий
20.11.2025 00:30 Ответить
Ти у того старшого трол..о ким працюєш, Санчо- Пансою?
показать весь комментарий
20.11.2025 00:33 Ответить
всім на цензорі відомо чия ти копрофілка і як тебе єрьмак використовує
показать весь комментарий
20.11.2025 00:38 Ответить
це вітькофф став баришнею з інстітута благородних дєвіц що перестав з корупціонером ЗЄлєю розмовляти ?

схоже був посланий європейцями
і ця історія з переговорами вже стає нудною - одна й та сама схема, починаючи з весни: трамп домовляється про капітуляцію України з буйлом, а потім європейці ломають договорняк

і то вірно - США не платять, а отже й не танцують з Україною
- ЗСУ поступово переходять в ППО на висотехнологічні французські SAMP-Т та німецькі IRIS-Т, а в Повітряних Силах згодом на Гріпени та Рафалі...

Гуд бай, Америка!
Гуд бай американський ВПК !
Передавайте вітання донні !
показать весь комментарий
20.11.2025 01:25 Ответить
Зустріч:
Віткофф і дЄрмак?
Віткофф і Президент?
Хто із ким не зустрілися???
показать весь комментарий
19.11.2025 23:55 Ответить
ніхто ні з ким!
розходимось.... хвалити Богу !

.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:27 Ответить
бо вітькофф - лох !!!

.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:47 Ответить
Ну зірвалася, так зірвалася. На фіг потрібні такі зустрічі, які нічого Україні не дають.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:55 Ответить
літак уже двигуни запустив - додому пора!
Вдома і стіни допомагають!
показать весь комментарий
19.11.2025 23:59 Ответить
Треба далі йти захищати європу.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:06 Ответить
так Європа ж платить за захист України, а не США.

з Європою у нас взаємні інтереси, а США за "прекрасним великим озером"

.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:29 Ответить
Зеля звичайно корупційне чмо.
Але ось так в наглу, примушувати його підписати капітуляцію,,,
Трамп це просто виглядом, він чомусь українців не рахуючи за людей.
Він що не розуміє, що він не зелю примушує підписати капітуляцію а примушує Україну добровільно припинити існувати як незалежну державу в угоду пуйлу.
Пішов ти нах... шістка пуйла трамп.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:58 Ответить
+ +
показать весь комментарий
20.11.2025 00:00 Ответить
українки трампону не давали , от він і злиться
показать весь комментарий
20.11.2025 00:02 Ответить
ЗЄлі навіть у його нинішній ситуації дешевше послати трампа, ніж Український народ.

за корупцію грішки можемо й списати, а вот за державну зраду - ніколи !!!

дядя трамп, ви все ж таки дурак !!!

.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:32 Ответить
Українському народу не вигідна війна .Війна вигідна опг яке зараз при владі в україні. Логіка проста протриматися і вкрасти якомога більші і тоді як рос війська будуть десь під києвом просто втекти з награбованим. НАБУ і САП тоді теж не буде і кінці в воду. А в міндича закінчиться якраз через три роки санкції і він та вся банда спокійно повернуться в україну . Не дарма ж двушку в москву висилали.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:56 Ответить
Предлагаешь капитуляцию за фантик ? Тогда зачем было воевать ? Сразу собираться в стоило ложится под ***** и готовится к захвату Польши Прибалтики и тд
показать весь комментарий
20.11.2025 03:02 Ответить
Коротше кажучи з бібой і бобой ніхто не хоче вже мати справу, обидва прострочені, треба нового президента.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:04 Ответить
У США швидше з'явиться новий президент, мені здається.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:10 Ответить
донні хотів перебити грішки по педофілії епштейна перемогою у дев'ятій, українській, війні, а тут - аблом!

.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:35 Ответить
Віткофф!
Рекомендую на винищувачі швиденько летіти в Київ, приєднатися до генералів США, уже там зустріти Президента України, і ... там, без дЄрмака, під контролем НАБУ обговорити всі пропозиції....
показать весь комментарий
20.11.2025 00:05 Ответить
Та хай робить з зелею, що хоче, хоч уб'є його.
Але при чому тут Україна та українці?
Україна це не зеля.
Трамп хоче через цього покидька зелю нищити Україну та українців.
Хай робить з зелею, все що хоче.
Але Україну лишить в спокої і не допомагає пуйлу.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:15 Ответить
так трамп хоче через ЗЄлю змусити капітулювати Україну.

та ЗЄля таки дурень, але аж ніяк не кретін - інстинкт самозбереження має

.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:51 Ответить
Я думаю не із за розбіжності в мирних планах а з-за скандалу з міндичем, я думаю США знають весь ланцюжок який веде зельоного прямісінько до співпраці з фсб.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:07 Ответить
А як Ви думаєте, Віткофф летів до Туреччини і ще нічого не знав про корупційний скандал в Україні
з Міндичем, про який вже тиждень говорять всі, кому не лінь?
показать весь комментарий
20.11.2025 00:21 Ответить
все вітькофф знав і саме через скандал хотів нагнути ЗЄлю.
але є ситуації, коли на корупцію просто закривають очі, коли йдеться про щось більше, а саме - про безпеку.
подібні ситуації були і в Південному В'єтнамі, і в Південній Кореї, коли американці терпіли корупціонерів президентів-генералів

"він сукін син, але це - наш сукін син" - цю стару американську приказку зараз перед загрозою капітуляції України і українці, і європейці нагадують США

.
показать весь комментарий
20.11.2025 02:01 Ответить
Чому шістка пуйла трамп ненавидить більше всіх в світі українців, раз йде на всі умови пуйла по знищенню України та українців?
Бо він реально шістка пуйла.
Бо , як він вихвляється, він зупинив 8 чи десять війн.
Але ніхто там з протиборчих сторін не поступався територіями та суверінітетом.
Навіть той нещасний терористичний сектор Газа залишається в своїх довоєнних кордонах.
І мову від них не вимагають ізраїльську признати і іудейські конфесії, ітд.
Хоча сектор Газу зараз фактично під повною окупацією та контролем Ізраїлю.
А рашка нас і близько не окупувала навіть всю Донецьку область а примушують добровільно без боя віддати під рашку.
Вже не кажучи про нав'язування мови чи РПЦ.
Жодна нація в останніх війнах між державами не допускала такого приниження, яке нам нав'язує Трамп.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:08 Ответить
Не драматизуйте
Тромб має конкретний план - відірвати рашку від Китаю ! А те , що в цьому плані немає України - це не його проблєми . Ми самі винні - треба було , як слід , працювати з республіканцями ще рік тому !
П.С - вітання пані Маркаровій ...
показать весь комментарий
20.11.2025 00:13 Ответить
Але ми українці є. І є Україна.
Тому пішов той трамп нах... і хай вирішує свої проблеми з Китаєм чи ще з кимось але без нас.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:17 Ответить
Він буде вирішувати їх так , як зможе ...
Йому своє робити - нам своє робити .
Головне - не забувати , що долю України вирішує не Тромб , а ЗСУ на фронті
показать весь комментарий
20.11.2025 00:20 Ответить
Трамп под крылышком Кушнера, и ему до украинцев действительно как до луны. Так, зуд по вечерам небольшой. Вашими делами вы будете не украинцами скоро, и Украина будет сектором Украина в руснявой рашке. Параллели. Тоже видят себя богоизбранными.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:58 Ответить
Рашист, твоя рашка це гівно.
Тобі навіть самому соромно заходити сюди під своїм рашистським триколором.
І запам'ятав, українці ніколи не будуть під вами. Вас рашистів окупантів, як вбивали так і будуть вбивати українці.
Бо ви не люди.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:28 Ответить
Раша это твоя мрия. Смотри у себя на лбу триколор поищи. Благо ваш раввин говорит, что нигде в мире евреи не чувствуют себя в безопасности как в рашостане.
Я ненавижу рашистов и всех кто с ними в десна целуется, как например твой бог нитаньягу или трамп или китайско-корейская мразота. Все мрази по всему миру одинаковы, независимо от их флага, если они пользуются своей силой и убивают слабых. Именно это я сейчас наблюдаю, и Украина тут не исключительный случай.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:58 Ответить
Маячня.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:19 Ответить
Русня поступает как израиль. И вы будете под русней сидеть и не признавать руснявую конфессию. Ты еще не заметило кто грабит Украину? Кто оставляет ЗСУ без дронов и снарядов? И кто призывает с руснявых каналов к тотальному геноциду украинцев?
Правильно - твои сородичи с израильскими паспортами. Для русни Украина это как сектор Газа, тоже террористами называют. Бог не фраер, он все видит.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:56 Ответить
Ізраїль не приєднує до себе Сектор Газу.
Так, що не тренди.
І правильно, Бог не фраєр і все бачить.
Тому рашка як агресор ще отримає своє покарання від Бога.
Вже їх рашистська імперія а потім совок наполовину розпалися.
І рашка розпадатися, бо держава, яку створюють рашисти приречена на розпад. Бо рашисти це не люди і все що вони роблять то протиприроднє та антилюдське.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:03 Ответить
Считать одного агрессора и убийцу нормальным, а другого ненормальным - это неправильно априори. Не приэднуэ або шаг за шагом забирает все. Ничего не напоминает? Сейчас рашисты проведут в парочке деревень под Днипром "референдумы" и до Одесы скорее всего дойдут. Благо им помогают своими делами, а не словами, те, что в Секторе Газа ясли и больницы строят. Кого будешь винидь трындер? Наверняка украинцев, которые не хотят за миндича и 95й умирать?
Украине нужны украинцы у власти, у которых за страну все болит. Но тогда надо постараться, чтобы граждан израиля там не было во власти. Эти себя уже закомпрометировали. Повторюсь, Бог не фраер, он все видит.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:55 Ответить
Анкара і Стамбул для України повинні бути як "Мінськ"! Арахамія підтвердить.... І Умєров...
показать весь комментарий
20.11.2025 00:11 Ответить
Знов педофілу-"миротворцю" похужало😁
показать весь комментарий
20.11.2025 00:14 Ответить
BBC
Financial Times опублікувала нові деталі мирного плану США. Пропонований Вашингтоном новий мирний план включає, зокрема, надання російській мові офіційного статусу в Україні та заборону на розміщення іноземних військ.
У статті FT йдеться, що «офіційні особи в Києві, ознайомлені зі змістом плану», відзначили, що він значною мірою збігається з максималістськими вимогами Москви і тому без суттєвих поправок неприйнятний для України.

«Один із них сказав, що якщо Київ прийме план, це буде рівнозначно відмові України від суверенітету, і зазначив, що Росія намагається таким чином використати адміністрацію Трампа, якій дуже потрібно продемонструвати прогрес у русі до угоди», - пише газета.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:16 Ответить
Вітьков - НІХТО, навіть на фоні НІЯКОГО Зеленського.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:18 Ответить
А що ти таке ******** богдановіч? диванна ікспєрдуняка мамкина черешня?))
показать весь комментарий
20.11.2025 00:34 Ответить
Якщо що я проти мразєнського, але коли невідоме чучело з щасраного дивану кричить що хтось там ніхто... це так тупо...
показать весь комментарий
20.11.2025 00:39 Ответить
Он израильтянин, как и Миндич. Казалось бы а это причем? Кажется все миндичи хотят чтобы Украины не стало.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:59 Ответить
який поважний куріца цей вітьков..., він не задумувався що українці його на бую вертіли разом з його ідеями по рятуванню кацапів
показать весь комментарий
20.11.2025 00:18 Ответить
Їх більш за все хвилює тільки те як скоріше розпочати бізнес з кацапами.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:28 Ответить
Головне нікого не слухати.
Тим більше шісток пуйла, як Трамп, Орбан...
Буш старший колись, перед розпадом совка, приїхав в Київ та виступив у Верховній Раді тоді ще УРСР.
І сказав, що не потрібно Україні виходити зі складу СРСР.
І якби народ його слухав , то і досі жили б в совку як колоніч на правах рабів Москви ...
І головне, ми не агресори, це напали на нас.
Всі міжнародні закони на нашій стороні.
Якщо комусь це не подобається то хай ініціюють новий устав ООН, де чітко пропишуть, що ніякі кордони ніяких держав в світі не визнаються.
І хто хоче, той може їх змінювати.
І взагалі є тільки право сили.
Але ж бояться таке робити, бо це аморально і не визнається більшістю людей у світі.
Тому, треба ввічливо послати лакея пуйла Трампа подалі.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:39 Ответить
Проблема в том, что международные законы и остальные филькины грамоты действуют только тогда, когда за тобой стоит реальная сила. Так всегда было и будет. На данном этапе мудрый нарид в 2019 году сделал свой выбор, остаётся только выйти с этого пике хотя бы с частью самолета и не повторять ошибок. Хотя о чем это я
показать весь комментарий
20.11.2025 00:43 Ответить
Виправдовуєте капітуляцію, яку нам нав'язує пуйло через свого лакея Трампа?
показать весь комментарий
20.11.2025 00:50 Ответить
+ +
показать весь комментарий
20.11.2025 00:49 Ответить
Походу американцев уже задолбало это все и они решили прогнуть слабую сторону. Ну, до бесконечности это продолжаться не могло. Ждать пока фронт рухнет нет никакого смысла, в каких бы там розовых мечтах с фламинго не летал наш потужный и 73% таких же
показать весь комментарий
20.11.2025 00:41 Ответить
Сьогодні зеля є а завтра його не буде.
А ви пропонуєте знищити Україну типу бо зеля чмо?
показать весь комментарий
20.11.2025 00:51 Ответить
Не, тащ не вiдбивае дупля. Та як i не було Будапешту(амери нас зрадили), а чи й 14-го року(аммери не хтiли нам давати зброю), або й 1991-го року, коли мириканцi не хотли нашого виходу iз пiд протекцii кремлядi...
показать весь комментарий
20.11.2025 00:59 Ответить
ЗЫ ... бiльш вiрним буде сказати про похнюпившогося ухилянта... Як вiн ще не з`яхидничав заiждженим ухилянтським слоганом, тiпо, пропонуете воювати до останнього иукраiнця...
показать весь комментарий
20.11.2025 01:03 Ответить
Ні трамп якраз рятує україну. США не вигідний повний розгром і капітуляція україни. Американці бачуть що темп втрачання території вже 1000км2 в місяць. Так рашка дійде вже в 2026році до дніпра і всі ті угоди про надра будуть до одного місця бо при воєнному розгромі в україні просто буде генерал з росії керувати.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:59 Ответить
Брехня.
Максимум 300-400 кв.км і то не кожний місяць.
Рпшисти вже 4 роки так "сильно" просуваються що не можуть повністю захопити всю Донецьку область, яку пуйло закріпив у себе в Конституції.
А навіть зараз, якщо зеля здуріє та піде на умови пуйла і виведе війська з Донецької області.
То через півроку пуйло буде вимагати віддати йому без боя Херсон, Запоріжжя бо вони теж закріплені за рашкою в його уяві.
Далі пуйло закріпить у свої конституціі, що Харків, Суми Чернігів це територія рашки. І буде вимагати вивести українців звідти бо знову нападе.
А далі Київ закріпить за собою.
Тому Трамп не рятує а навпаки допомагає пуйлу проштовхнути самознищення України.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:12 Ответить
США не вигiдний повний розвал цапабада, бо лаптеунти для янкi - брати по зброi , проти Китаю.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:15 Ответить
Володя молодец! Отстаивает интересы Украины! А ты пи4дар кремлевский витков сверни этот план капитуляции Украины в трубочку и засунь его своему шефу такому же ******* трампу в задницу! Да поглубже!
показать весь комментарий
20.11.2025 00:57 Ответить
Хорошо так с США патриотические речи толкать. И не надо нашего богоизбранного Витькоффа обзывать. Иначе вас за антисемитизм попрут из США.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:01 Ответить
А как же называть животное которое предлагает сдацца Украине?? И антисемитизм тут не причём!
показать весь комментарий
20.11.2025 01:44 Ответить
Ну витькофф кто по роду? Вас там в юсе не учат, что витькоффы всегда правы? Даже если неправы. Как раз таки причем.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:59 Ответить
Кстати, неужели думаете он свои мысли и пожелания высказывает? Наверняка там лобби целое сидит его родное.
показать весь комментарий
20.11.2025 02:05 Ответить
https://youtu.be/zXSSzJEmGew Ваалодя маладесь... он - шоколаднiй заiсь, он ласковый мерзавiсь. о-о-о, о-о.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:09 Ответить
алібабушка нє послушалась алідєдушку
показать весь комментарий
20.11.2025 01:13 Ответить
... тiпо, не захотiла стати гермафродиткою, як заповiдав великий муйлуша?
показать весь комментарий
20.11.2025 01:20 Ответить
Мирний план Трама = Колобок повесился.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:25 Ответить
Чисто з обєктивної точки зору-Змовившись з агресором просто брати і примушувати жертву агресії до капітуляції. Це ж якийсь пи₴дець. До чого цей світ докотився.🤦
показать весь комментарий
20.11.2025 01:27 Ответить
...i дiйсно, трампо-шлеперо-зебiли - при владi.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:33 Ответить
А от цікаво що може зробити трамп Україні, якщо українці відмовляться від нав'язаної капітуляції яку трамп ********** разом з пуйлом?
Буде допомагати пуйлу бомбити Україну?
Це фантастика, цього не буде.
Припинить постачання зброї і грошей?
Але він вже давно це припинив і навіть заявив про це.
Введе санкції проти України?
Цього ніколи не буде. Навіть Конгрес не проголосує за такий маразм.
Бо все ж таки в більшості, громадська думка у США на боці України.
Зніме санкції з рашки?
Це не реально. По тій же причині.
Єдине що може погіршити, так це припинити передавати Україні дані з американських космічних супутників.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:41 Ответить
Хто такий відкоф це американський єврей ,шахрай який грає на стороні росії .
показать весь комментарий
20.11.2025 01:27 Ответить
зустріч з Віткофом планувалась завчасно, чи раптом виникла в звʼязку з корупційним скандалом
показать весь комментарий
20.11.2025 01:33 Ответить
...завчасно, чи раптово? - виникла в звʼязку з клятвой на пятiконечной звезде.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:36 Ответить
 
 