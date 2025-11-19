Встреча Зеленского и Виткоффа в Анкаре сорвалась из-за разногласий в мирных планах, - Axios

В среду, 19 ноября, спецпредставитель президента США Стив Виткофф планировал встретиться в Турции с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения нового американского мирного плана. Однако эта встреча не состоялась.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Расхождение планов

По словам неназванного американского чиновника, Виткофф намеревался провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Однако встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана США. Вместо этого Зеленский прибыл в Анкару с другим мирным планом - разработанным совместно с европейскими партнерами, который "Россия никогда не примет", говорит американский представитель.

В то же время украинский чиновник рассказал, что встречу перенесли, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате - с привлечением европейских союзников.

Еще одна причина - коррупционный скандал

По словам другого американского чиновника, еще одна причина, повлиявшая на решение отменить встречу, - это внутриполитический скандал в Украине, связанный с расследованием коррупции в окружении Зеленского.

Чиновник рассказал журналистам, что Трамп уполномочил Виткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с украинским президентом.

"Сейчас мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", - сказал американский чиновник.

Новый мирный план США

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

