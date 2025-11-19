Встреча Зеленского и Виткоффа в Анкаре сорвалась из-за разногласий в мирных планах, - Axios
В среду, 19 ноября, спецпредставитель президента США Стив Виткофф планировал встретиться в Турции с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения нового американского мирного плана. Однако эта встреча не состоялась.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Расхождение планов
По словам неназванного американского чиновника, Виткофф намеревался провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Однако встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана США. Вместо этого Зеленский прибыл в Анкару с другим мирным планом - разработанным совместно с европейскими партнерами, который "Россия никогда не примет", говорит американский представитель.
В то же время украинский чиновник рассказал, что встречу перенесли, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате - с привлечением европейских союзников.
Еще одна причина - коррупционный скандал
По словам другого американского чиновника, еще одна причина, повлиявшая на решение отменить встречу, - это внутриполитический скандал в Украине, связанный с расследованием коррупции в окружении Зеленского.
Чиновник рассказал журналистам, что Трамп уполномочил Виткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с украинским президентом.
"Сейчас мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", - сказал американский чиновник.
Новый мирный план США
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- А я без нього не розмовляю.
схоже був посланий європейцями
і ця історія з переговорами вже стає нудною - одна й та сама схема, починаючи з весни: трамп домовляється про капітуляцію України з буйлом, а потім європейці ломають договорняк
і то вірно - США не платять, а отже й не танцують з Україною
- ЗСУ поступово переходять в ППО на висотехнологічні французські SAMP-Т та німецькі IRIS-Т, а в Повітряних Силах згодом на Гріпени та Рафалі...
Гуд бай, Америка!
Гуд бай американський ВПК !
Передавайте вітання донні !
Віткофф і дЄрмак?
Віткофф і Президент?
Хто із ким не зустрілися???
розходимось.... хвалити Богу !
.
.
Вдома і стіни допомагають!
з Європою у нас взаємні інтереси, а США за "прекрасним великим озером"
.
Але ось так в наглу, примушувати його підписати капітуляцію,,,
Трамп це просто виглядом, він чомусь українців не рахуючи за людей.
Він що не розуміє, що він не зелю примушує підписати капітуляцію а примушує Україну добровільно припинити існувати як незалежну державу в угоду пуйлу.
Пішов ти нах... шістка пуйла трамп.
за корупцію грішки можемо й списати, а вот за державну зраду - ніколи !!!
дядя трамп, ви все ж таки дурак !!!
.
.
Рекомендую на винищувачі швиденько летіти в Київ, приєднатися до генералів США, уже там зустріти Президента України, і ... там, без дЄрмака, під контролем НАБУ обговорити всі пропозиції....
Але при чому тут Україна та українці?
Україна це не зеля.
Трамп хоче через цього покидька зелю нищити Україну та українців.
Хай робить з зелею, все що хоче.
Але Україну лишить в спокої і не допомагає пуйлу.
та ЗЄля таки дурень, але аж ніяк не кретін - інстинкт самозбереження має
.
з Міндичем, про який вже тиждень говорять всі, кому не лінь?
але є ситуації, коли на корупцію просто закривають очі, коли йдеться про щось більше, а саме - про безпеку.
подібні ситуації були і в Південному В'єтнамі, і в Південній Кореї, коли американці терпіли корупціонерів президентів-генералів
"він сукін син, але це - наш сукін син" - цю стару американську приказку зараз перед загрозою капітуляції України і українці, і європейці нагадують США
.
Бо він реально шістка пуйла.
Бо , як він вихвляється, він зупинив 8 чи десять війн.
Але ніхто там з протиборчих сторін не поступався територіями та суверінітетом.
Навіть той нещасний терористичний сектор Газа залишається в своїх довоєнних кордонах.
І мову від них не вимагають ізраїльську признати і іудейські конфесії, ітд.
Хоча сектор Газу зараз фактично під повною окупацією та контролем Ізраїлю.
А рашка нас і близько не окупувала навіть всю Донецьку область а примушують добровільно без боя віддати під рашку.
Вже не кажучи про нав'язування мови чи РПЦ.
Жодна нація в останніх війнах між державами не допускала такого приниження, яке нам нав'язує Трамп.
Тромб має конкретний план - відірвати рашку від Китаю ! А те , що в цьому плані немає України - це не його проблєми . Ми самі винні - треба було , як слід , працювати з республіканцями ще рік тому !
П.С - вітання пані Маркаровій ...
Тому пішов той трамп нах... і хай вирішує свої проблеми з Китаєм чи ще з кимось але без нас.
Йому своє робити - нам своє робити .
Головне - не забувати , що долю України вирішує не Тромб , а ЗСУ на фронті
Тобі навіть самому соромно заходити сюди під своїм рашистським триколором.
І запам'ятав, українці ніколи не будуть під вами. Вас рашистів окупантів, як вбивали так і будуть вбивати українці.
Бо ви не люди.
Я ненавижу рашистов и всех кто с ними в десна целуется, как например твой бог нитаньягу или трамп или китайско-корейская мразота. Все мрази по всему миру одинаковы, независимо от их флага, если они пользуются своей силой и убивают слабых. Именно это я сейчас наблюдаю, и Украина тут не исключительный случай.
Правильно - твои сородичи с израильскими паспортами. Для русни Украина это как сектор Газа, тоже террористами называют. Бог не фраер, он все видит.
Так, що не тренди.
І правильно, Бог не фраєр і все бачить.
Тому рашка як агресор ще отримає своє покарання від Бога.
Вже їх рашистська імперія а потім совок наполовину розпалися.
І рашка розпадатися, бо держава, яку створюють рашисти приречена на розпад. Бо рашисти це не люди і все що вони роблять то протиприроднє та антилюдське.
Украине нужны украинцы у власти, у которых за страну все болит. Но тогда надо постараться, чтобы граждан израиля там не было во власти. Эти себя уже закомпрометировали. Повторюсь, Бог не фраер, он все видит.
Financial Times опублікувала нові деталі мирного плану США. Пропонований Вашингтоном новий мирний план включає, зокрема, надання російській мові офіційного статусу в Україні та заборону на розміщення іноземних військ.
У статті FT йдеться, що «офіційні особи в Києві, ознайомлені зі змістом плану», відзначили, що він значною мірою збігається з максималістськими вимогами Москви і тому без суттєвих поправок неприйнятний для України.
«Один із них сказав, що якщо Київ прийме план, це буде рівнозначно відмові України від суверенітету, і зазначив, що Росія намагається таким чином використати адміністрацію Трампа, якій дуже потрібно продемонструвати прогрес у русі до угоди», - пише газета.
Тим більше шісток пуйла, як Трамп, Орбан...
Буш старший колись, перед розпадом совка, приїхав в Київ та виступив у Верховній Раді тоді ще УРСР.
І сказав, що не потрібно Україні виходити зі складу СРСР.
І якби народ його слухав , то і досі жили б в совку як колоніч на правах рабів Москви ...
І головне, ми не агресори, це напали на нас.
Всі міжнародні закони на нашій стороні.
Якщо комусь це не подобається то хай ініціюють новий устав ООН, де чітко пропишуть, що ніякі кордони ніяких держав в світі не визнаються.
І хто хоче, той може їх змінювати.
І взагалі є тільки право сили.
Але ж бояться таке робити, бо це аморально і не визнається більшістю людей у світі.
Тому, треба ввічливо послати лакея пуйла Трампа подалі.
А ви пропонуєте знищити Україну типу бо зеля чмо?
Максимум 300-400 кв.км і то не кожний місяць.
Рпшисти вже 4 роки так "сильно" просуваються що не можуть повністю захопити всю Донецьку область, яку пуйло закріпив у себе в Конституції.
А навіть зараз, якщо зеля здуріє та піде на умови пуйла і виведе війська з Донецької області.
То через півроку пуйло буде вимагати віддати йому без боя Херсон, Запоріжжя бо вони теж закріплені за рашкою в його уяві.
Далі пуйло закріпить у свої конституціі, що Харків, Суми Чернігів це територія рашки. І буде вимагати вивести українців звідти бо знову нападе.
А далі Київ закріпить за собою.
Тому Трамп не рятує а навпаки допомагає пуйлу проштовхнути самознищення України.
Буде допомагати пуйлу бомбити Україну?
Це фантастика, цього не буде.
Припинить постачання зброї і грошей?
Але він вже давно це припинив і навіть заявив про це.
Введе санкції проти України?
Цього ніколи не буде. Навіть Конгрес не проголосує за такий маразм.
Бо все ж таки в більшості, громадська думка у США на боці України.
Зніме санкції з рашки?
Це не реально. По тій же причині.
Єдине що може погіршити, так це припинити передавати Україні дані з американських космічних супутників.