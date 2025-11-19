План Трампа требует от Украины уступить территории России в обмен на гарантии безопасности, - Axios

В мирном плане президента США Дональда Трампа Украине предлагается "уступить" России Донецкую область в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Территориальные уступки в обмен на гарантии

"Новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает передачу России части востока Украины, которая сейчас не находится под ее контролем, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии", - говорится в статье.

Издание пишет, что такой план Украина и ее сторонники расценят как огромную уступку России.

Однако, по словам источника, в Белом доме считают, что Украина в любом случае "потеряет эти территории", если война продолжится, и якобы "поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас".

Согласно плану, территории на Донбассе, откуда Украина должна "уйти", будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия якобы не сможет разместить там войска.

Также Axios пишет, что в Херсонской и Запорожской областях должны сохраниться нынешние линии фронта, а Россия "вернет определенные территории", что является предметом переговоров. Однако издание не уточняет, о каких именно территориях идет речь.

Отмечается, что к разработке плана США привлечены также Катар и Турция.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

