План Трампа требует от Украины уступить территории России в обмен на гарантии безопасности, - Axios
В мирном плане президента США Дональда Трампа Украине предлагается "уступить" России Донецкую область в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Территориальные уступки в обмен на гарантии
"Новый план Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает передачу России части востока Украины, которая сейчас не находится под ее контролем, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии", - говорится в статье.
Издание пишет, что такой план Украина и ее сторонники расценят как огромную уступку России.
Однако, по словам источника, в Белом доме считают, что Украина в любом случае "потеряет эти территории", если война продолжится, и якобы "поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас".
Согласно плану, территории на Донбассе, откуда Украина должна "уйти", будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия якобы не сможет разместить там войска.
Также Axios пишет, что в Херсонской и Запорожской областях должны сохраниться нынешние линии фронта, а Россия "вернет определенные территории", что является предметом переговоров. Однако издание не уточняет, о каких именно территориях идет речь.
Отмечается, что к разработке плана США привлечены также Катар и Турция.
Что предшествовало?
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
Всі біди на землі від бидла…
до того ж у нас вже Єсть одні гарантії від того ж сцикливо-продуманого "гаранта" Омерики та нинішнього окупанта-людожера Московії..
походу, пісающий Трумпчик та рубльові хвойди з ООН плювати хотіли на міжнародні закони та загальновизнані кордони.. і не проти відчинити Скриньку Пандори, і тоді увесь Світ умиється кров'ю, а не тільки Україна, на яку той нікчемний Світ мав би молитися.......
