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Новини Мирний план США
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План Трампа вимагає від України поступитися територіями Росії в обмін на гарантії безпеки, - Axios

У мирному плані президента США Дональда Трампа Україні пропонується "поступитися" Росії Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Про це пише видання Axios з посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

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Територіальні поступки в обмін на гарантії

"Новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає передачу Росії частини сходу України, яка наразі не перебуває під її контролем, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії",- йдеться у статті.

Видання пише, що такий план Україна та її прихильники розцінять як величезну поступку Росії.

Однак, за словами джерела, у Білому домі вважають, що Україна в будь-якому разі "втратить ці території", якщо війна продовжиться, і нібито "тому в інтересах України досягти угоди зараз".

Згідно з планом, території на Донбасі, звідки Україна має "вийти", будуть вважатися демілітаризованою зоною, і Росія нібито не зможе розмістити там війська.

Також Axios пише, що у Херсонській та Запорізькій областях мають зберегтися нинішні лінії фронту, а Росія "поверне певні території", що є предметом переговорів. Проте видання не уточнює, про які саме території йдеться.

Зазначається, що до розробки плану США залучені також Катар і Туреччина.

Читайте також: Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією території, - міністр оборони Італії Крозетто

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Читайте також: Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ, - Reuters

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США (26673) територіальні претензії (79) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+39
Ядерною зброєю вже поступилися в обмін на гарантії безпеки.
Досить.
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19.11.2025 21:26 Відповісти
+37
Гарантії США не варті собачої какашки.
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19.11.2025 21:25 Відповісти
+33
Аляску віддати??? гімно питання!!!
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19.11.2025 21:23 Відповісти
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Трампу насрати на Україну.
Чи буде вона чи взагалі припинить своє існування як незалежна держава в результаті капітуляції.
Головне для нього зараз підвищити свій рейтинг перед виборами у Конгрес США.
А це він зможе зробити тільки якщо заявить, що він припинив війну між рашкою та Україною, нехай навіть шляхом знищення України як держави.
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19.11.2025 21:40 Відповісти
Перемогти з таким корумпованим керівництвом, такого ворога як орки, не можливо.

Існує третій, взяти перерву та винести мусор з хати, посадити всіх корупціонерів, що крали на війні, оптимізувати штаби, щоб не проїдали ресурси,
почати нарешті виробництво далекобійних балістичних ракет, без яких нікого не переможеш, тих же ПЗРК...
Почати садити на довгий термін керівників, що допустили виробництво бракованих снарядів та мін та тих хто приймав.

А померти завжди встигнемо.

Сам то де строчиш воїн?
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19.11.2025 22:16 Відповісти
За нашими спинами - Лондон, Берлін, Париж тощо. Ухилянте, частіше провітрюй льох і міняй засцяні підгузки. Пари сечі отруюють мозок. І почитай вимоги кацапів щодо припинення війни - скорочення війська і усіх видів озброєнь як мінімум. Яке виробництво балістичних ракет ???
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19.11.2025 22:55 Відповісти
Так ти не відповів щур звідки строчиш, точно не з ЛБЗ
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20.11.2025 15:02 Відповісти
Кончені гниди обрали тупого малороса, якій може тількі красти, брехати....
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19.11.2025 21:34 Відповісти
Ну да это не чистый украинец Кравчук который отдал ЯО
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19.11.2025 21:40 Відповісти
під@р кравчук був комунягою заядлим....так що не треба тут згадувати оту наволоч ...
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20.11.2025 02:59 Відповісти
Будапештський меморандум 2.0
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19.11.2025 21:35 Відповісти
Ганьбище для України. І це все стало можливим, коли ідіоти із "95 кварталу" почали керувати країною після 2019 року. Вони зняли головкома Залужного і 16 генералів Генштабу. А скільки розумних генералів засадили до тюрги, звинувативши їх в тому, що вони не робили, а робили те влада та їх військово-цивільні адміністрації.
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19.11.2025 21:36 Відповісти
А хто вибрав? Радянський нарід, що живе ящиком.
Бога нема в серці, і не було
В без Нього зараз ніяк.
Приїхали, шановні
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19.11.2025 22:28 Відповісти
Україна виграла війну та доведе її до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території, і це потрібно підкреслювати на усіх переговорах, ніяких поступок кацапстану не буде!
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19.11.2025 21:40 Відповісти
Так приїжджай сюди з Польщі і покажи який ти блд вояка....а то так вас не хватає особливо тут у нас в сумський області...
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20.11.2025 03:01 Відповісти
Це план не Трампа. Це план Віткоффа. Ця сволота, як тільки росії починає робитися дурно, прибігає з пропозиціями здатись. Давно кажу, треба найняти кіллера для цієї сволоти. Можете навіть закопати в українській землі, може так її нажреться.
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19.11.2025 21:40 Відповісти
Таке враження, що діди у білому домі час від часу впадають у старечий маразм. Основним симптомом чергового нападу є тимчасова втрата пам'яті. У такі моменти до них і приїжджає дмітрієв або ***** і впарює їм один і той самий "мирний план". Ті радісно за нього хапаються і починають схиляти Україну до його прийняття. І це все вже триває майже рік. І є підстави вважати, шо у наступному році все знов повториться.
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19.11.2025 21:44 Відповісти
Ого, ті самі люди що на цензорі клянуть ТЦК, зараз обзивають трмпа, який пропонує хоч якось закінчити війну, на поганих на даний момент можливо, але з такою ситуацією на фронті, то через пів року будет про такий розклад мріяти
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19.11.2025 21:45 Відповісти
Може й так, але це неможливо в принципі
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19.11.2025 21:53 Відповісти
Це мабуть буде потужніше ніж меморандум у будапешті... ця шістка путіна хоч чула про такий??
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19.11.2025 21:45 Відповісти
Це не план Тромба - це план ***** !
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19.11.2025 21:48 Відповісти
А что с предыдущими гарантиями случилось?
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19.11.2025 21:50 Відповісти
Без сумніву закінчиться це пуком у калюжу, як й попередні рази
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19.11.2025 21:50 Відповісти
А "гарантії" це як?? У Сіверскій Донець введуть авіаносець Джеральд Форд?? Чи відкриють Макдональдс у Меживій???
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19.11.2025 21:51 Відповісти
Черговий ефесбешний вкид .
Кацапи всю війну тільки й роблять те що вкидають через західні змі - якісь плани , і дезу .
Поки немає офіційного представлення плану - нема чого й обговорювати .
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19.11.2025 21:53 Відповісти
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19.11.2025 21:54 Відповісти
Нехай руда, обіссяна собака й надалі відсмокчує якомусь "Біббі",до речі, а це не ху#ло?
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19.11.2025 22:00 Відповісти
Ну всё я спокойна!!!! Катар и Турция гаранты!Ну что может быть лучше!!!!!!!Катар который содержит на свои все исламские террор организации и продвигает Исламский мир И Эрдоган Исламист, который хочет стать Султаном и прекрасно торгует с Россией!Трамп пошёл в жопу!Ты уже Израиль предал!Своего долгого партнёра за Саудитские деньги!
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19.11.2025 22:00 Відповісти
хоть лусніт тут усі а Зе підпише все що скажут, але невідомо скільки кацапи відкусят до перемиря. як так то треба війська з східного напрямку кидати на південь, хоч е шанс проїбати і цілу країну з такою владою.
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19.11.2025 22:02 Відповісти
Как говаривал пан Кучма, Так це все уже було... все эти планы это просто белый шум, нет у Трампа никакого плана, болтать сегодня одно, завтра другое, послезавтра забыть о том что болтал вчера, вот и весь план.
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19.11.2025 22:03 Відповісти
В межах нової версії «мирної угоди», запропонованої рф і США, лінія фронту на Запоріжжі і Херсонщині буде заморожена, але деякі території агресор все ж поверне Україні, - Axios

При цьому Крим і Донбас США начебто офіційно визнають частиною рф. Про це пише Axios із посиланням на поінформованого американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, пропонуючи Києву поступитися рештою Донбасу, Білий дім виходить з думки, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна продовжиться. «Тому в інтересах України досягти угоди зараз», - сказав він.

Як пише Axios, попри те, що території Донбасу, згідно з «мирним планом», перебуватимуть під контролем росії, їх проголосять демілітаризованою зоною, і росія начебто не зможе розміщувати там війська.
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19.11.2025 22:05 Відповісти
Змова двох педофілів. Один обіцяв закінчити війну і спасти своє крісло від імпічменту.
Іншому треба передишка і закріпитись на окупованих територіях щоб наступати далі.
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19.11.2025 22:06 Відповісти
100%
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19.11.2025 22:20 Відповісти
Яка безпека у цього старого маразматика в памперсах?
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19.11.2025 22:09 Відповісти
Згадайте які стосунки були з Україною при Пороху, а рудий же і тоді був таким же агентом кремля, як і зараз, і так же виляв хвостом перед пуйлом. А Порох мав собі на меті укріпити Армію так, щоб пуйлу було не повадно роззявляти рота на Україну і крок за кроком розвивав оборонку… Пуйло скрипів зубами "тільки не Порошенко" і сунув зелену буратінку. І бидло повелося…
Всі біди на землі від бидла…
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19.11.2025 22:10 Відповісти
Бачили зсередини як він укріпляє армію....не сміши хоч людей цими баснями..всі вони одного поля ягода...
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20.11.2025 03:04 Відповісти
Та звичайно одне поле: один розробляв ракетні програми, а інший їх закрив, один замінував Чонгар, а інший розмінував. Але поле одне, і ягоди ті самі, бо так сказали фсбешні методички, а свого розуму в голові зебаранів немає.
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20.11.2025 09:39 Відповісти
Хай трампон з ху'лом кремлівським засунуть собі дупу по самі гланди свої плани.
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19.11.2025 22:17 Відповісти
гарантії-шмарантії
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19.11.2025 22:18 Відповісти
Уже были гарантии и от раши, и от саши
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19.11.2025 22:23 Відповісти
нАбуй гарантії бариги-мародера та педофіла..
до того ж у нас вже Єсть одні гарантії від того ж сцикливо-продуманого "гаранта" Омерики та нинішнього окупанта-людожера Московії..
походу, пісающий Трумпчик та рубльові хвойди з ООН плювати хотіли на міжнародні закони та загальновизнані кордони.. і не проти відчинити Скриньку Пандори, і тоді увесь Світ умиється кров'ю, а не тільки Україна, на яку той нікчемний Світ мав би молитися.......
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19.11.2025 22:24 Відповісти
Гаранти *****. Вже обіцяли за копалини курви і знов обіцяють. Вони Українців за бидло вважають.
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19.11.2025 22:27 Відповісти
Ну а що після цього думати

Після того як США вирішили перевірити штрих коди на пачках з доларами , які були вилучені під час обшуку в квартирі Міндіча

Аналіз показав, що це були нові банкноти з Федерального резерву США з маркуванням банків Атланти та Канзас - Сіті , які не призначені для обігу і використовуються лише для міжвідомчих переказів . Їхня поява в Україні свідчить про несанкціоноване перенаправлення коштів у ланцюгу постачання, а отже США готують внутрішнє розслідування як саме ці гроші опинилися в Україні. Це створює ризик не лише для Зеленського і Міндіча ,а й потенційно окремих впливових осіб у США .

Додаткової ваги у ситуації надають плівки , де Міндіч згадує Василя Веселого та Сенс Банк

Раніше звернули увагу на те, що вилучені кошти, близько 4 млн дол були завернуті в офіційні банківські обгортки США та зі штрих кодами . Такий вигляд мають долари , які великі банки отримують безпосередньо в сша . Фізичні особи не можуть отримати такі долари легально.
За даними джерел після націоналізації Сенс Банку в ньому була вибудувана системна корупційна схема ( . Нею по даних розслідування , курували люди Міндіча , а також (наглядач ) від офісу президента - Василь Веселий- формально радник наглядової ради
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19.11.2025 22:30 Відповісти
One of Zelensky's closest allies, businessman Timur Mindich, is reportedly under FBI investigation for money laundering connected to corruption at the Odessa Port Plant.

In April 2023, Ukraine's anti-corruption bureau (NABU) put several suspects in the Odessa Port Plant case on a wanted list. One of them, Oleksandr Gorbunenko, fled to the U.S. just days before the operation began, where he received refugee protection. After NABU's appeal in April 2025, U.S. authorities detained him while trying to fly to Dubai. The FBI later released him under protection, suggesting he agreed to cooperate - and during questioning, Mindich's name reportedly came up.

A Ukrainian law enforcement source said Gorbunenko likely laundered money through the same schemes as others involved in the plant's corruption network. The FBI may now be investigating not only Mindich but other high-level figures tied to these schemes.
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19.11.2025 22:36 Відповісти
І як він буде гарантувати? «*** буду, хрест на пузі, Vladimir friend, we have amazing relationship, я його попрошу і він не наїбе»?
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19.11.2025 22:32 Відповісти
Гарантії безпеки - наші ЗСУ і ядерна зброя! США і московія - наші вороги, вже давали гарантії.
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19.11.2025 22:35 Відповісти
Черговий Будапешт 2.01?
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19.11.2025 22:37 Відповісти
@ "Згідно з "планом" Віткоффа-дмітрієва, який подають як такий, що США навʼязиватимуть всім іншим, передбачається:
- скорочення чисельності ЗСУ;
- заборона на деякі види озброєння;
- офіційне визнання Криму та Донбасу (включно з неокупованими частинами) російськими;
- статус російської мови як державної;
- зняття всіх заборон на діяльність рпц та їх філій в Україні.

Ага. Це ж вже було.

І чисто так випадково співпало, що через 28 годин набувають чинності американські санкції щодо рф, егеж?

Моя думка є незмінною:

Поки рф спроможна воювати - вона буде воювати, і ніщо її не зупинить. Продуктові картки на болотах? Пиття води з калюжі? Чхати, вони будуть продовжувати.
Все, що відбувається в плані "переговорних треків" - це виключно затягування часу з боку рф та відтягування впровадження американських санкцій. Не більше того.

Попередні "плани" були змиті в унітаз. І цей піде туди ж."
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19.11.2025 22:46 Відповісти
"гарантії безпеки"

ХАХАХАХАХААХ!!!!!😆🤣😂

пєндоські і кацапські "гарантії" навіть гівна висраного не вартують!
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19.11.2025 22:58 Відповісти
І чим по суті це відрізняється від Будапештського меморандуму? Це вже було. Просто віддайте в обмін на ще один нікчемний договір. Коли трампу вже дадуть копняка?
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19.11.2025 23:06 Відповісти
Україна вже має ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США і віддала за це свою ЯЗ. Всі вже зрозуміли ціну ГАРАНТІЯМ від США.
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19.11.2025 23:09 Відповісти
Україна колись вже поступилася ядерною зброєю в обмін на гарантії безпеки. Що змінилось?
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19.11.2025 23:12 Відповісти
більше того - один з гарантів просто цинічно напав на Україну і вбиває нас вже майже 4 роки.
чим нові гарантії будуть кращими??????
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19.11.2025 23:14 Відповісти
Гарантією безпеки українці вважають лише одне: ракети, літаки, танки, арт.системи; багато зброї; дуже багато ******** зброї. Більше нічого не потрібно.
У якості бонусу можете додати $50...80 млрд.
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19.11.2025 23:19 Відповісти
Де в тому плані покарання росії за злочини ??
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20.11.2025 00:09 Відповісти
Любой обмен территориями или передача Рашке той территории которую контролирует Украина-будет означать ЮРИДИЧЕСКОЕ признание Украиной этих знмель в составе Рашки. На что Украина пойти не может. Тем более что эти американские гарантии безопасности от Трампа-это очереднаяфилькина грамота которая будет действовать максимум до окончания срока Трампа а потом Путин пойдет в новое наступление
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20.11.2025 01:24 Відповісти
Важко повірити, що навіть зелені підуть на такі умови. Тому війна продовжиться, а Донбас буде і так втраченим та стертим із лиця землі. Чи є зараз шанс на умовну нічию? Мабуть ця влада чекає на якогось чорного лебедя в рф, бо здається своїми діями вони більше наближають поразку.
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20.11.2025 01:24 Відповісти
Вже раз поступились ЯЗ за "гарантії безпеки"..... знову "улюблена гра - біг по граблям"???....
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20.11.2025 02:45 Відповісти
А гарантії безпеки будуть такі, як були і в Будапештському меморандумі?
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20.11.2025 04:48 Відповісти
Навіть у голові не вкладаєтьс як світ до такого докотився. Не можу собі уявити, щоб тут в Америці наприклад після нападу грабіжника на чийсь будинок приіхала поліція, і вона почала вести перемовини з грабіжником як схилити умовами та погрозами власника оселі погодитись на те, щоб грабіжник залишив собі все, що той вже вспів собі накрасти , та ще щоб той ще залишився жити в декільках кімнатах будинку власника... Бо це так зараз приблизно виглядає те , що зараз пропонують Украіні....
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20.11.2025 04:57 Відповісти
Заради себе коханих вони ці правила будуть виконувати. І логіка у них буде присутня, і здоровий глузд. А от коли йдеться про якісь "недорозвинені" країни типу України, то про це все можна забути. Ну бо ж вони всі там дикуни. І цивілізації там такої розвиненої як у нас немає. Тому оця аналогія з злочинцем, який вдерся до будинку, не спрацьовує. Можна і зі злочинцем домовитися, і віддати майно жертви...
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20.11.2025 11:36 Відповісти
Руді собаки на поводу ФСБ приходять та йдуть,а Україні жити далі. Віддай,шолудивий пес,кацапам Аляска та Каліфорнію. Думаєш,в цьому разі компромат на тебе з архівів КДБ -фсб зникне?
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20.11.2025 09:07 Відповісти
Знову гарантії? А хіба Україна за ядерну зброю від США гарантій не має? Гарантії США це куля із гівна.
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20.11.2025 10:10 Відповісти
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