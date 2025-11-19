План Трампа вимагає від України поступитися територіями Росії в обмін на гарантії безпеки, - Axios

У мирному плані президента США Дональда Трампа Україні пропонується "поступитися" Росії Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Про це пише видання Axios з посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

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Територіальні поступки в обмін на гарантії

"Новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає передачу Росії частини сходу України, яка наразі не перебуває під її контролем, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії",- йдеться у статті.

Видання пише, що такий план Україна та її прихильники розцінять як величезну поступку Росії.

Однак, за словами джерела, у Білому домі вважають, що Україна в будь-якому разі "втратить ці території", якщо війна продовжиться, і нібито "тому в інтересах України досягти угоди зараз".

Згідно з планом, території на Донбасі, звідки Україна має "вийти", будуть вважатися демілітаризованою зоною, і Росія нібито не зможе розмістити там війська.

Також Axios пише, що у Херсонській та Запорізькій областях мають зберегтися нинішні лінії фронту, а Росія "поверне певні території", що є предметом переговорів. Проте видання не уточнює, про які саме території йдеться.

Зазначається, що до розробки плану США залучені також Катар і Туреччина.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

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