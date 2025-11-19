План Трампа вимагає від України поступитися територіями Росії в обмін на гарантії безпеки, - Axios
У мирному плані президента США Дональда Трампа Україні пропонується "поступитися" Росії Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.
Про це пише видання Axios з посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.
Територіальні поступки в обмін на гарантії
"Новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає передачу Росії частини сходу України, яка наразі не перебуває під її контролем, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії",- йдеться у статті.
Видання пише, що такий план Україна та її прихильники розцінять як величезну поступку Росії.
Однак, за словами джерела, у Білому домі вважають, що Україна в будь-якому разі "втратить ці території", якщо війна продовжиться, і нібито "тому в інтересах України досягти угоди зараз".
Згідно з планом, території на Донбасі, звідки Україна має "вийти", будуть вважатися демілітаризованою зоною, і Росія нібито не зможе розмістити там війська.
Також Axios пише, що у Херсонській та Запорізькій областях мають зберегтися нинішні лінії фронту, а Росія "поверне певні території", що є предметом переговорів. Проте видання не уточнює, про які саме території йдеться.
Зазначається, що до розробки плану США залучені також Катар і Туреччина.
Що передувало?
Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
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Чи буде вона чи взагалі припинить своє існування як незалежна держава в результаті капітуляції.
Головне для нього зараз підвищити свій рейтинг перед виборами у Конгрес США.
А це він зможе зробити тільки якщо заявить, що він припинив війну між рашкою та Україною, нехай навіть шляхом знищення України як держави.
Існує третій, взяти перерву та винести мусор з хати, посадити всіх корупціонерів, що крали на війні, оптимізувати штаби, щоб не проїдали ресурси,
почати нарешті виробництво далекобійних балістичних ракет, без яких нікого не переможеш, тих же ПЗРК...
Почати садити на довгий термін керівників, що допустили виробництво бракованих снарядів та мін та тих хто приймав.
А померти завжди встигнемо.
Сам то де строчиш воїн?
Бога нема в серці, і не було
В без Нього зараз ніяк.
Приїхали, шановні
Кацапи всю війну тільки й роблять те що вкидають через західні змі - якісь плани , і дезу .
Поки немає офіційного представлення плану - нема чого й обговорювати .
При цьому Крим і Донбас США начебто офіційно визнають частиною рф. Про це пише Axios із посиланням на поінформованого американського чиновника.
За словами співрозмовника видання, пропонуючи Києву поступитися рештою Донбасу, Білий дім виходить з думки, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна продовжиться. «Тому в інтересах України досягти угоди зараз», - сказав він.
Як пише Axios, попри те, що території Донбасу, згідно з «мирним планом», перебуватимуть під контролем росії, їх проголосять демілітаризованою зоною, і росія начебто не зможе розміщувати там війська.
Іншому треба передишка і закріпитись на окупованих територіях щоб наступати далі.
Всі біди на землі від бидла…
до того ж у нас вже Єсть одні гарантії від того ж сцикливо-продуманого "гаранта" Омерики та нинішнього окупанта-людожера Московії..
походу, пісающий Трумпчик та рубльові хвойди з ООН плювати хотіли на міжнародні закони та загальновизнані кордони.. і не проти відчинити Скриньку Пандори, і тоді увесь Світ умиється кров'ю, а не тільки Україна, на яку той нікчемний Світ мав би молитися.......
Після того як США вирішили перевірити штрих коди на пачках з доларами , які були вилучені під час обшуку в квартирі Міндіча
Аналіз показав, що це були нові банкноти з Федерального резерву США з маркуванням банків Атланти та Канзас - Сіті , які не призначені для обігу і використовуються лише для міжвідомчих переказів . Їхня поява в Україні свідчить про несанкціоноване перенаправлення коштів у ланцюгу постачання, а отже США готують внутрішнє розслідування як саме ці гроші опинилися в Україні. Це створює ризик не лише для Зеленського і Міндіча ,а й потенційно окремих впливових осіб у США .
Додаткової ваги у ситуації надають плівки , де Міндіч згадує Василя Веселого та Сенс Банк
Раніше звернули увагу на те, що вилучені кошти, близько 4 млн дол були завернуті в офіційні банківські обгортки США та зі штрих кодами . Такий вигляд мають долари , які великі банки отримують безпосередньо в сша . Фізичні особи не можуть отримати такі долари легально.
За даними джерел після націоналізації Сенс Банку в ньому була вибудувана системна корупційна схема ( . Нею по даних розслідування , курували люди Міндіча , а також (наглядач ) від офісу президента - Василь Веселий- формально радник наглядової ради
In April 2023, Ukraine's anti-corruption bureau (NABU) put several suspects in the Odessa Port Plant case on a wanted list. One of them, Oleksandr Gorbunenko, fled to the U.S. just days before the operation began, where he received refugee protection. After NABU's appeal in April 2025, U.S. authorities detained him while trying to fly to Dubai. The FBI later released him under protection, suggesting he agreed to cooperate - and during questioning, Mindich's name reportedly came up.
A Ukrainian law enforcement source said Gorbunenko likely laundered money through the same schemes as others involved in the plant's corruption network. The FBI may now be investigating not only Mindich but other high-level figures tied to these schemes.
- скорочення чисельності ЗСУ;
- заборона на деякі види озброєння;
- офіційне визнання Криму та Донбасу (включно з неокупованими частинами) російськими;
- статус російської мови як державної;
- зняття всіх заборон на діяльність рпц та їх філій в Україні.
Ага. Це ж вже було.
І чисто так випадково співпало, що через 28 годин набувають чинності американські санкції щодо рф, егеж?
Моя думка є незмінною:
Поки рф спроможна воювати - вона буде воювати, і ніщо її не зупинить. Продуктові картки на болотах? Пиття води з калюжі? Чхати, вони будуть продовжувати.
Все, що відбувається в плані "переговорних треків" - це виключно затягування часу з боку рф та відтягування впровадження американських санкцій. Не більше того.
Попередні "плани" були змиті в унітаз. І цей піде туди ж."
ХАХАХАХАХААХ!!!!!😆🤣😂
пєндоські і кацапські "гарантії" навіть гівна висраного не вартують!
чим нові гарантії будуть кращими??????
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