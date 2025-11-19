Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ, - Reuters
США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що передбачає мирна ініціатива США?
Зазначається, що угода передбачає відмову України від частини території та частини озброєння.
"Джерела, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, зазначили, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти".
Що передувало?
Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
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Вони воюють тільки тому що захід дає бабло і можна красти, не було грошей із заходу, то б в раші взяли та давно б продали все з потрохами
Краще замість створення море нових штабів з дикими зарплатами та забезпеченням, витратили гроші на старі підрозділи де б були менші втрати і відповідно менша потреба в людях
Назви приклад в другій чи першій світовій таких командувачів, а все тому що там хотіли виграти війну, а тут бояться іншого поставити, щоб не почав ненароком вигравати та тикати носом в корупційне лайно
Де ті трампісти?
А мобілізувати всі оті найбільш боєздатні категорії, що я перерахував чогось ніхто не збирається, а роблять он що:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
І влаштували свавіля в ТЦК проти хворих і беззахисних людей - он за Сахарука, Сопіна, Танчика хто відповів? Нещодавно знову когось мобілізували і знайшли мертвим в лісі. Чого вони хочуть цим домогтись?
скорочення і обезброєння ЗСУ це погибіль держави Україна
Чому пу так наполягає на демілітаризації? Відповідь очевидна: ((
Хто агрессор? Чим обеззброєна Україна загрожувала пу? Загрожувала лише тим, що будувала своє життя за зах.лекалами... чим визивала заздрість і ненавість споконвічного півн сусіда...
і що зробив пу? Замість використання величезних коштів на добробут расєян, зупустив невідану гонку озброєнь, геноцидить українців лише за те, що вони хочуть бути хазяєвами, а не холопами на своїй землі...
Якщо тр ваажає, що зло має бути винагороджене за свої звірства, а не покаране, то це лише вдохновить агрессора в тому, что є тільки право сили і ніякого покарання злочинцю, якщо він має ЯЗ не буде...
Видання Axios у середу опублікувало нові подробиці американського мирного плану, про які воно дізналося з анонімних джерел. За даними видання, план передбачає передачу Росії всієї Донецької області, визнання Сполученими Штатами Криму та Донбасу російськими та заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. За інформацією видання, адміністрація Трампа пропонує, щоб територія Донбасу, тобто Донецької та Луганської областей, з якої Україна сама піде, перейшла під контроль Росії, але при цьому стала демілітаризованою зоною. США обіцяють за себе та за європейських союзників офіційно визнати Крим і Донбас російськими, але змушувати це робити Україну, за даними Axios, не будуть.
Axios, посилаючись на українське джерело, підтверджує вже з'явилася інформацію про те, що план передбачає скорочення української армії вдвічі.
В обмін на всі ці поступки США пропонують гарантії безпеки Україні та Європі, але які саме - неясно.
Амерам до количества украинской армии вообще нет никакого дела, так что тут сразу понятно чьи уши торчат из этого требования.
Джерело: видання https://www.axios.com/ Axios з посиланням на джерела, "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/19/7225282/ Європейська правда"
Деталі: Віткофф планував відвідати Анкару в середу і провести тристоронню зустріч із Зеленським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив виданню американський посадовець.
Посадовець заявив, що зустріч була відкладена, коли стало ясно, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Замість цього Зеленський вирушив до Анкари з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, який Росія ніколи не прийме, заявив американський представник.
Український посадовець заявив, що зустріч була відкладена, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, який би включав європейські країни..."
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/19/8008094/
пєндоси разом з кацапами ЙДУТЬ НА ***!
Дрістуни такі смішні
Я згоден на любий план якщо кожен хто за нього тут верещить і ще не воював - підпише папірець що в разі повторного нападу рашки він іде в військомат і мобілізується. А як ні то 10 років строгача і повна конфіскація.
Ну і звісно ж ні в які закордони ви всі не їздите, сидите дома, укріплюєте економіку, оборону і політику як ви всі тут полум'яно клянетесь що після перемир'я обов'язково так і буде.
А якщо ні то заваліть свої диванні борщеприйомники - бо АТОшники за вас гнид з секти "хуженібудід" в 2022 віддуваються і понині.
2. У нас мотали сроки 3 премьер министра и один президент. Попались ...Сели. А у вас сколько президнтов мотало срок ?
Да - ваше ворье бежит и к нам...и в Испанию... Одного мои друзья видели на Каймановых, НО, стесняюсь спросить ... А воровали они где, шановный ? У нас ? Или у вас ?
ПОзор двух наций - зеля УКраину у кого украл у нас или у вас ?
Сокращение армии неизбежно таким образом без всякого гениального плана-капкана.
Такое ощущение, что трамп все время хочет спрыгнуть с темы, а пуйло, возвращает его к активной помощи кремлю в войне с Украиной.