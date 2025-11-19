Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ, - Reuters

США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що передбачає мирна ініціатива США?

Зазначається, що угода передбачає відмову України від частини території та частини озброєння.

"Джерела, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, зазначили, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти".

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

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