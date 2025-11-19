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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ, - Reuters

зеленський, трамп

США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що передбачає мирна ініціатива США?

Зазначається, що угода передбачає відмову України від частини території та частини озброєння.

"Джерела, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, зазначили, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти".

Читайте також: Питання територій – найскладніше в перемовинах, - Зеленський

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Читайте також: Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною, - WP

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США (26673) територіальна цілісність (323) ЗСУ (8767)
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Топ коментарі
+71
....а скорочення ЗСУ щоб легше було потім забрати інше, а території уступки щоб ближче було для удара як південь впав бо удар був з Криму

ТА НЕ ХАЙ СМОКЧЕ у Клінтона далі
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19.11.2025 19:42 Відповісти
+58
Цей план летить туди ж, куди й попередні, в смітник
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19.11.2025 19:42 Відповісти
+49
Цей американський педофіл геть знахабнів
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19.11.2025 19:44 Відповісти
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Тому кожен місяць по 20 тис. ідуть в СЗЧ...
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19.11.2025 20:42 Відповісти
Не кожен, хоча багато, бо в арміїяк і у всій країні при іладі одні упирі
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19.11.2025 20:44 Відповісти
Коли!?????????????
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19.11.2025 21:44 Відповісти
Зараз піндоси почнуть пресувати янелоха згадуючи його награбоване баблішко, обіцячи не чіпати, якщо підпише капітуляцію. Що вибере незламно- потужний? ІНТРИГА
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19.11.2025 20:43 Відповісти
Скорее всего откажется от этого плана
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19.11.2025 21:01 Відповісти
Скорочення зсу, цей рудий обмудок зовсім **** дав.
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19.11.2025 20:46 Відповісти
Ідіть на ***!
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19.11.2025 20:47 Відповісти
Відповіддю Зелі має бути наказ про створення спецпідрозділу,який буде займатися завантаженням лпатами плутонію, ,якого кажуть у нас дох.... і навіть більше на все,що літає і відправленням цього у бік *********** . Я готовий першим записатися до цього підрозділу у якості вантажника!
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19.11.2025 20:48 Відповісти
Які люди казкарі, та штати заблокують рахунки нашій еліті і ті за день все здадуть, який плутоній)))

Вони воюють тільки тому що захід дає бабло і можна красти, не було грошей із заходу, то б в раші взяли та давно б продали все з потрохами
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19.11.2025 21:04 Відповісти
Ти менше базікай,а краще скажи,чи готовий записатися у новий підрозділ?
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19.11.2025 21:17 Відповісти
нах... тих нових підрозділів коли поточні людей не мають, через шалене сзч, та відсутність озброєння.

Краще замість створення море нових штабів з дикими зарплатами та забезпеченням, витратили гроші на старі підрозділи де б були менші втрати і відповідно менша потреба в людях
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19.11.2025 21:30 Відповісти
Тобі адресу генштабу дати,чи сам знайдеш?
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19.11.2025 21:33 Відповісти
у нас генштабом керує людина, яку б всі армії світу давно відсторонили, від любих важливих функцій та секретних документів за родинні зв'язки з ворогом.

Назви приклад в другій чи першій світовій таких командувачів, а все тому що там хотіли виграти війну, а тут бояться іншого поставити, щоб не почав ненароком вигравати та тикати носом в корупційне лайно
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19.11.2025 21:48 Відповісти
Щиро бажаю повантажити лопатою півгодини плутоній. Щоб потім більш не слухати цієї маячні.
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19.11.2025 21:22 Відповісти
Я щось не зрозумів тебе. Це ти мені, чи сам цього бажаєш? Заспокойся,візьми себе в руки Місця у підрозділі знайдуться всім!Тим паче,що життя там буде дуже коротким!
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19.11.2025 21:30 Відповісти
Так ти ж сам вгорі першим записувався. Записуйся (тільки як солі відпустять, бо лопату не подужаєш). Вантаж. Півгодини потерпимо, потім маячні не буде.
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19.11.2025 21:35 Відповісти
ОндрЄй,держи х....й бодрєй!!Не бздюхай, чмохане,записуйся
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19.11.2025 21:48 Відповісти
Так ти звичайне сольове хамло....
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19.11.2025 22:02 Відповісти
Пішло, лайно кацапське, нах..........!
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19.11.2025 22:12 Відповісти
А шило тобі в дупу! Проспися, торчок. Зелений весь.
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19.11.2025 22:21 Відповісти
А не пішли би ви НА)(УЙ зі своїм планом?
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19.11.2025 20:51 Відповісти
Це згідно з Оманськими та Стамбульськими домовленностями.
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19.11.2025 20:52 Відповісти
це згідно з кількості українців, які втекли в Швейцарію замість того, щоб боронити Батьківщину
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20.11.2025 17:19 Відповісти
А росія - країна анресор - буде скорочувати свої озброєння? Якщо ні - то хай Трамп разом з Вітьковим засунуть свій план у сраку!
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19.11.2025 21:00 Відповісти
Трамп наш слоняра!!!
Де ті трампісти?
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19.11.2025 21:01 Відповісти
А ху-ху не хо-хо, нарцис педофільний!
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19.11.2025 21:02 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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19.11.2025 21:07 Відповісти
ну уж нєт. пускай тєпєрь Казахстан паваюєт.
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20.11.2025 01:21 Відповісти
Ще один закордонний менторський тон. Казати можна що завгодно, вони від цього не підуть. Хто зараз відбиває атаки 2-ї ядерної держави світу? Наші добровольці, що сидять в окопах 4 роки, і часто хворі люди, яких зараз хапають на вулицях і тягнуть силком, частіше на смерть, бо воїни з них бувають ніякі. Всього 200-250 тис. чоловік на фронті, кажуть! Все, більше воювати ніхто не готовий, решта закликають з-за кордону, диванні ахвіцери. І тут силовики. менти, охоронці, удошники, муніципальна охорона, міська варта, молоді відставники, офіцери, хто закінчив військові заклади, всі крутять гудзики і хапають на вулицях туберкульозників і епілептиків замість того, щоб воювати. Міндичі крадуть, квартали і дізеля несуть мачню... Оце і є шлях до поразки, якщо нічого не змінювати!
А мобілізувати всі оті найбільш боєздатні категорії, що я перерахував чогось ніхто не збирається, а роблять он що:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
І влаштували свавіля в ТЦК проти хворих і беззахисних людей - он за Сахарука, Сопіна, Танчика хто відповів? Нещодавно знову когось мобілізували і знайшли мертвим в лісі. Чого вони хочуть цим домогтись?
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20.11.2025 09:58 Відповісти
Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйоінв кацапів та звільнивши усі свої території, тому на поступки може тільки піти терористичне угрупування кацапстан!
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19.11.2025 21:09 Відповісти
Коли ти з Польщі свою срак... привезеш, тоді і виграєм одразу, ще один незламний бієць західного фронту
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19.11.2025 21:10 Відповісти
Знову непереможний польській жовнєжє намалювався.... Ви не розумієте, що виглядаєте смішно?
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19.11.2025 21:24 Відповісти
Він додає потужності. Я як його допис прочитаю - так і хочеться відростити чуприну та взяти в руки козацьку шаблю
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20.11.2025 12:36 Відповісти
Хіба, якщо скорочення ЗСУ замінять розміщенням американської військової бази на сході України на 30 років, з контингентом 50000 солдат і авіакрилом.
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19.11.2025 21:09 Відповісти
А який від неї толе буде? Вони що по москалям стріляти почнуть якщо що?
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20.11.2025 08:04 Відповісти
...розмріялись тр скорочує контингент в східній і півд Європі ...

скорочення і обезброєння ЗСУ це погибіль держави Україна

Чому пу так наполягає на демілітаризації? Відповідь очевидна: ((

Хто агрессор? Чим обеззброєна Україна загрожувала пу? Загрожувала лише тим, що будувала своє життя за зах.лекалами... чим визивала заздрість і ненавість споконвічного півн сусіда...

і що зробив пу? Замість використання величезних коштів на добробут расєян, зупустив невідану гонку озброєнь, геноцидить українців лише за те, що вони хочуть бути хазяєвами, а не холопами на своїй землі...

Якщо тр ваажає, що зло має бути винагороджене за свої звірства, а не покаране, то це лише вдохновить агрессора в тому, что є тільки право сили і ніякого покарання злочинцю, якщо він має ЯЗ не буде...
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20.11.2025 09:16 Відповісти
Так они, пиндосы с орками, ведут секретные переговоры между собой и потом ставят Украинцев перед фактом. Самое правильное, на мой взгляд, послать пиндосов куда подальше.
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19.11.2025 21:12 Відповісти
BBC

Видання Axios у середу опублікувало нові подробиці американського мирного плану, про які воно дізналося з анонімних джерел. За даними видання, план передбачає передачу Росії всієї Донецької області, визнання Сполученими Штатами Криму та Донбасу російськими та заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. За інформацією видання, адміністрація Трампа пропонує, щоб територія Донбасу, тобто Донецької та Луганської областей, з якої Україна сама піде, перейшла під контроль Росії, але при цьому стала демілітаризованою зоною. США обіцяють за себе та за європейських союзників офіційно визнати Крим і Донбас російськими, але змушувати це робити Україну, за даними Axios, не будуть.

Axios, посилаючись на українське джерело, підтверджує вже з'явилася інформацію про те, що план передбачає скорочення української армії вдвічі.

В обмін на всі ці поступки США пропонують гарантії безпеки Україні та Європі, але які саме - неясно.
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19.11.2025 21:17 Відповісти
Цікаво а за європейських союзників як вони обіцяють?
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20.11.2025 08:05 Відповісти
Це звичайно краще за "Мінськ 3", так 73%? Ви ще всі президенти, чи вже ні? Так зробили ви всіх разом, чи ні? Ржати не хочеться?
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19.11.2025 21:18 Відповісти
Ніякого скорочення! Цього не можна допустити! Кацапи не зупиняться, захоплять всю Україну!
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19.11.2025 21:19 Відповісти
"и сокращение ВСУ"

Амерам до количества украинской армии вообще нет никакого дела, так что тут сразу понятно чьи уши торчат из этого требования.
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19.11.2025 21:21 Відповісти
Там абсолютно всі вимоги - це вимоги саме москви. У амерів немає вимог до України - че ж очевидно.
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20.11.2025 10:17 Відповісти
нічого у тромба з ****** не вийде ! ні зе ні нація не піде на капітуляцію !
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19.11.2025 21:22 Відповісти
Вибачте, а хто Вас і мене питатиме?
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20.11.2025 01:57 Відповісти
А яке відношення "зе" має до нації?
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20.11.2025 06:27 Відповісти
"Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським для обговорення нового "мирного плану", однак зустріч не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим планом.

Джерело: видання https://www.axios.com/ Axios з посиланням на джерела, "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/19/7225282/ Європейська правда"

Деталі: Віткофф планував відвідати Анкару в середу і провести тристоронню зустріч із Зеленським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив виданню американський посадовець.

Посадовець заявив, що зустріч була відкладена, коли стало ясно, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Замість цього Зеленський вирушив до Анкари з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, який Росія ніколи не прийме, заявив американський представник.

Український посадовець заявив, що зустріч була відкладена, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, який би включав європейські країни..."

https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/19/8008094/
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19.11.2025 21:37 Відповісти
Хорошо если так .Значит ключевые евоопейские игроки стоят за нашей спиной и не дадут рашег агенту витьку продавить нелоха на капитуляцию перед рашей
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19.11.2025 21:53 Відповісти
Сумнівно, що це можливо
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19.11.2025 21:41 Відповісти
і чого ж?
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20.11.2025 08:38 Відповісти
ТРМП+ПТН = ПНХ
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19.11.2025 22:16 Відповісти
Схаменіться люди, через рік і цього плана вже може не бути, може бути ще гірший план!
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19.11.2025 22:25 Відповісти
ПНХ...
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20.11.2025 08:07 Відповісти
Пнх, свинособака запроксьована
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20.11.2025 10:27 Відповісти
Подарунок рудого підара ***** за Тернопіль.
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19.11.2025 22:31 Відповісти
ось пєндоси і вскрились!
пєндоси разом з кацапами ЙДУТЬ НА ***!
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19.11.2025 22:37 Відповісти
Як і петріоти. Тепер будемо потужно збивати балістику виключно будинками.
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19.11.2025 23:19 Відповісти
Не бзди.Беги уже быстрее Тысу переплывать куда ты там собрался.Все равно от такого дерьма больше проблем только чем пользы
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19.11.2025 23:23 Відповісти
А ти мені не вказуй, нікчема, сам розберусь, що і коли мені робити.
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19.11.2025 23:26 Відповісти
це рашабот.
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20.11.2025 01:22 Відповісти
Ага который против капитуляции Украины ,сдачи территорий раше и сокращения армии.Чудо проспись и опохмелись
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20.11.2025 05:45 Відповісти
не пью и никогда не пил.
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21.11.2025 01:42 Відповісти
Так само як ти розібрався коли тобі дані оновити?)))
Дрістуни такі смішні
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20.11.2025 10:28 Відповісти
А хочеш ще посміятися? В військоматі в мене дані оновлені. Якщо даш мені адресу найближчого військомата, то можу піти знов оновити, а з якоюсь приватною шарагою під назвою тецека не хочу мати жодних справ, та й не зобов'язаний, бо по факту вони мають право займатися тільки рекрутингом.
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20.11.2025 14:29 Відповісти
Опа чувачок Джон Смит греет жопу в штатах и пендосы его депортируют и он идет до лав ВСУ в штурмовики
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19.11.2025 23:42 Відповісти
Хрін в сумку , два в умі!!!
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19.11.2025 22:57 Відповісти
Три воЄна з батальону Монако підряд, взагалі близько половини. І більшість ну дуже войовничі офіцери, що наплювали на присягу і втекли.
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19.11.2025 23:03 Відповісти
І тільки цензорні усциклянти і зйобки разом із тобою їм героїчно протистоять.

Я згоден на любий план якщо кожен хто за нього тут верещить і ще не воював - підпише папірець що в разі повторного нападу рашки він іде в військомат і мобілізується. А як ні то 10 років строгача і повна конфіскація.
Ну і звісно ж ні в які закордони ви всі не їздите, сидите дома, укріплюєте економіку, оборону і політику як ви всі тут полум'яно клянетесь що після перемир'я обов'язково так і буде.
А якщо ні то заваліть свої диванні борщеприйомники - бо АТОшники за вас гнид з секти "хуженібудід" в 2022 віддуваються і понині.
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20.11.2025 10:34 Відповісти
Без гарантій? А далі безперешкодний рух кацапів в бік польського кордону?
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19.11.2025 22:58 Відповісти
А кацапи самі нічого не повинні робити?!... Пнх кацапи смердячі і всі на наволоч рускаязична у владі.
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19.11.2025 23:30 Відповісти
Кац каже що рижий був Монікой у Клінтона
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19.11.2025 23:39 Відповісти
Руде дно республіканців, це ганьба
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19.11.2025 23:42 Відповісти
Трампон своїх не здає, червоні за червоних
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20.11.2025 00:11 Відповісти
А нащо так? Тут тільки пункт "російська мова державна" знищить залишки української України за 5 років й автоматично інтегрує території до складу рускава міра.
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20.11.2025 01:07 Відповісти
а яке тобі діло до бід туземців переплив Тису радуйся індивідуальному вступу в ЕС))
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20.11.2025 01:23 Відповісти
Ти б би вже змоскалізувався?
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20.11.2025 15:51 Відповісти
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20.11.2025 01:26 Відповісти
То есть зеля успешно выполнил многоходовочку х**ла....
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20.11.2025 01:51 Відповісти
Не знаю чьи многоходовочки выполняет Зельц, но всё ворьё бежит к вам. Кстати мама с папой членограя у вас же, ждут сыночка.
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20.11.2025 01:58 Відповісти
1. И как это связано с тем, что зеля слили УКраину?
2. У нас мотали сроки 3 премьер министра и один президент. Попались ...Сели. А у вас сколько президнтов мотало срок ?
Да - ваше ворье бежит и к нам...и в Испанию... Одного мои друзья видели на Каймановых, НО, стесняюсь спросить ... А воровали они где, шановный ? У нас ? Или у вас ?
ПОзор двух наций - зеля УКраину у кого украл у нас или у вас ?
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20.11.2025 02:13 Відповісти
Это не Зели требования, а трампона. Зеля отказался вчера с Витьковым эти требования даже обсуждать в Турции.
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20.11.2025 10:18 Відповісти
...зброю треба брати в руки і державу боронити!... інакше - капітуляція зі всіма наслідками...
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20.11.2025 09:23 Відповісти
Звичайно, без скорочення ЗСУ, повторити чеченський сценарій у Путіна не вийде
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20.11.2025 04:54 Відповісти
Відхилите наш мирняк, який я і влаіммір вам накатали, то чекайте санкцій....
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20.11.2025 04:58 Відповісти
Агент Кремля цей лисий рижий
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20.11.2025 06:34 Відповісти
Це не мирний план - це план знищення України.
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20.11.2025 08:38 Відповісти
Чомусь в українських ЗМІ росію почали писати з великої букви. Це один з пунктів завершення війни?
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20.11.2025 09:22 Відповісти
А скорочення армії кацапів тім мове йде?
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20.11.2025 09:46 Відповісти
Скорочення ЗСУ?((Нагадало козацьку добу: скорочували реєстрових аж..до втрати державності((Не навчило?((((
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Похоже многие позабыли, что в Силах Обороны Украины на данный момент находится больше миллиона мобилизованных и после прекращения боевых действий минимум половину из них придется демобилизовать...
Сокращение армии неизбежно таким образом без всякого гениального плана-капкана.
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20.11.2025 10:32 Відповісти
Ви не праві. Йдеться про армію "мирного часу". До війни чисельність ЗСУ складала 250 тис. Скоротити пропонують в 2.5 рази. Тобто залишити близько 100 тис. Читайте проєкт угоди в Стамбулі 2022 року - москальські пропозиції щодо чисельності ЗСУ. Якщо москалі знову вирішать напасти - 100 тис їх не стримають. Ймовірно так і задумано.
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20.11.2025 10:42 Відповісти
что то я американцев не пойму: они вроде бы дистанциировались от войны а тут снова фонтанируют "инициативами"...

Такое ощущение, что трамп все время хочет спрыгнуть с темы, а пуйло, возвращает его к активной помощи кремлю в войне с Украиной.
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20.11.2025 10:53 Відповісти
Компромат Епштейна поховає не тільки Трампа, а і нас разом з цим збочинцем.
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20.11.2025 10:54 Відповісти
Просто план здатися. До чого роз'яснення?
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20.11.2025 12:15 Відповісти
Нехай Криворотий нарцис віддасть московитам Аляску за 1символічний долар... Вони оцінять, премію миру випишуть старому педофілу...
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20.11.2025 12:24 Відповісти
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