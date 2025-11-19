Мирный план США предусматривает от Украины уступки по территориям и сокращение ВСУ, - Reuters
США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.
Что предусматривает мирная инициатива США?
Отмечается, что соглашение предусматривает отказ Украины от части территории и части вооружения.
"Источники, которые попросили не называть их имен из-за щекотливости вопроса, отметили, что предложения, среди прочего, предполагают сокращение численности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты".
Что предшествовало?
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение по прекращению войны с Россией уже в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов целый ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
Видання Axios у середу опублікувало нові подробиці американського мирного плану, про які воно дізналося з анонімних джерел. За даними видання, план передбачає передачу Росії всієї Донецької області, визнання Сполученими Штатами Криму та Донбасу російськими та заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. За інформацією видання, адміністрація Трампа пропонує, щоб територія Донбасу, тобто Донецької та Луганської областей, з якої Україна сама піде, перейшла під контроль Росії, але при цьому стала демілітаризованою зоною. США обіцяють за себе та за європейських союзників офіційно визнати Крим і Донбас російськими, але змушувати це робити Україну, за даними Axios, не будуть.
Axios, посилаючись на українське джерело, підтверджує вже з'явилася інформацію про те, що план передбачає скорочення української армії вдвічі.
В обмін на всі ці поступки США пропонують гарантії безпеки Україні та Європі, але які саме - неясно.
Амерам до количества украинской армии вообще нет никакого дела, так что тут сразу понятно чьи уши торчат из этого требования.
Джерело: видання https://www.axios.com/ Axios з посиланням на джерела, "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/19/7225282/ Європейська правда"
Деталі: Віткофф планував відвідати Анкару в середу і провести тристоронню зустріч із Зеленським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив виданню американський посадовець.
Посадовець заявив, що зустріч була відкладена, коли стало ясно, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Замість цього Зеленський вирушив до Анкари з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, який Росія ніколи не прийме, заявив американський представник.
Український посадовець заявив, що зустріч була відкладена, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, який би включав європейські країни..."
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/19/8008094/
