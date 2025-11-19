Мирный план США предусматривает от Украины уступки по территориям и сокращение ВСУ, - Reuters

США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает мирная инициатива США?

Отмечается, что соглашение предусматривает отказ Украины от части территории и части вооружения.

"Источники, которые попросили не называть их имен из-за щекотливости вопроса, отметили, что предложения, среди прочего, предполагают сокращение численности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение по прекращению войны с Россией уже в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов целый ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких территориальных уступок. Нужен справедливый мир, - Зеленский