РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа Территориальные уступки
16 954 191

Мирный план США предусматривает от Украины уступки по территориям и сокращение ВСУ, - Reuters

зеленский, трамп

США дали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает мирная инициатива США?

Отмечается, что соглашение предусматривает отказ Украины от части территории и части вооружения.

"Источники, которые попросили не называть их имен из-за щекотливости вопроса, отметили, что предложения, среди прочего, предполагают сокращение численности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение по прекращению войны с Россией уже в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов целый ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких территориальных уступок. Нужен справедливый мир, - Зеленский

Автор: 

США (28289) территориальная целостность (301) ВСУ (7109)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
....а скорочення ЗСУ щоб легше було потім забрати інше, а території уступки щоб ближче було для удара як південь впав бо удар був з Криму

ТА НЕ ХАЙ СМОКЧЕ у Клінтона далі
показать весь комментарий
19.11.2025 19:42 Ответить
+44
Цей план летить туди ж, куди й попередні, в смітник
показать весь комментарий
19.11.2025 19:42 Ответить
+39
Цей американський педофіл геть знахабнів
показать весь комментарий
19.11.2025 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Позитив буде тільки для оп.Їм пох чи бути офісом президента України чи офісом гауляйтера малоросії
показать весь комментарий
19.11.2025 20:16 Ответить
Сокращение армии в мирное время они хотят , если сейчас 250к они захотят 150к или вообше 100к , ссср вернула все оккупированые территории и рашка тоже может, без гарантий и репараций это чистая капитуляция, считай просто так воевали и терпели люди 4 года, должна быть середина так как на поле бое ничья, а не все условия агресора
показать весь комментарий
19.11.2025 20:25 Ответить
Пєтушні слова на давали, вертайсь на путіна
показать весь комментарий
19.11.2025 20:27 Ответить
Уже один раз відмовились від частини озброєння (Будапештський меморандум) і чим це закінчилося-всім відомо. З пуйловською Росією домовлятися не можна, бо ці доовори не варті того паперу, на якому написані. Найрозумніший спосіб:
1) позбавитися якомога швидше за будь-яку ціну Вови **********;
2)негайно поміняти керівників силового блоку і в першу чергу ВасюДвамагазина;
3) віддати наказ новому керівництву СБУ на ліквідацію Пуйла.
Тільки такий алгоритм дій дасть шанс на виживання України.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:52 Ответить
Не дочекаєшся...
Хай твій пуйло капітулює.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:37 Ответить
Вчергове ПІШЛИ *****, миротворці стані.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:14 Ответить
А хуху нє хохо.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:14 Ответить
Боже невже Європа це проковтне?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:15 Ответить
Этот план никто не примет! Война будет длится еще лет 5 минимум. Надо сросчно закрывать границы для всех кто старше 15 и женщин. Нужно срочно начать мобилизовать всех женщин и юношей! Это вопрос выживания Украины!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:16 Ответить
Кацап, иди погуляй. У тебя триколор вылез
показать весь комментарий
19.11.2025 20:17 Ответить
Ти підор мабуть із мусорів може ти мобілізуєшся і підеш в окопи або свою клаву із дітьми відправ на війну
показать весь комментарий
19.11.2025 21:32 Ответить
...підараси піндоси!!!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:17 Ответить
До скорочення ЗСУ приступили вже самі українці - вже майже пів міліона сзч та дезертирів. Тай терріторії кожен день відлітають. Нічого нового, окрім того шо не будуть гинути українці від протизаконих рішень зеленского та сирського
показать весь комментарий
19.11.2025 20:28 Ответить
Кацапа, а ти коли сосеш, губою трясеш, точно губозакаточну машинку не треба?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:40 Ответить
Придурок, послухай людей - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
показать весь комментарий
19.11.2025 20:47 Ответить
Чудо кацапы тебе такой геноцид умтроят когда придут,что про сегодняшнего нелоха с грустью и тоской вспоминать будешь
показать весь комментарий
19.11.2025 20:57 Ответить
Я хочу згадувати цього шакала з зашмаргом на шиї за все те шо зробила ця гнида шоб сталось саме так як зараз є.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:15 Ответить
Сделал он факапов и правда немало. Но нелох сейчас меньшен зло для Украины по сравнению сам знаешь с кем
показать весь комментарий
19.11.2025 21:45 Ответить
Не тягни сюди кацапське лайно !
показать весь комментарий
19.11.2025 21:10 Ответить
Питання не в тому гинуть чи не гинуть українці, а в тому, що ми маємо отримати можливість, щоб кожен українець перед тим як загинути міг би вбити хоча б 50-100 москалів. А для цього потрібна відповідна у кількісному та якісному вимірі зброя. І якщо збожевілий сусід не хоче зупинитися,то нехай буде бійня. Років 50 назад на Землі жило 3 млрд. і життя не мало багатьох сьогоднішніх проблем; сьогодні населення планети 7 млрд., тож не буде нічого страшного, якщо воно скоротиться на 140 мільйонів росіян.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:46 Ответить
Спробуй когось знищити коли зеленский постачає браковані міни, снаряди котрі не стріляють не не можуть підтримати піхоту - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
показать весь комментарий
19.11.2025 20:50 Ответить
Тут більшість готових вбивати орків пачками, то потужні тиловики, які дальше дивана війни не бачили, а інша частина "героїв" максимум 50км від лбз пофоткалась і вже вважають себе незламними винищувачами орків.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:08 Ответить
А ще є незламні пенсіонери, які чогось своїх дітей вивезли або відкупили
показать весь комментарий
19.11.2025 21:09 Ответить
Не тобі і подібним до тебе людожерам вирішувати, як людям розпоряджатися їхніми життями.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:55 Ответить
Ничего путин и раша когда придут не спросят у тебя разрешения распоряжаться твоей жизнью , а сделают это насильно без него
показать весь комментарий
19.11.2025 20:59 Ответить
Додік, а чого ти вирішив, що я буду просто сидіти і чекати на них?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:01 Ответить
Додик,а ты побежишь их хлебом солью встречать или Тысу штурмовать
показать весь комментарий
19.11.2025 21:47 Ответить
Я так скажу - якщо все обвалиться, то виїду за допомогою будь-яких наявних засобів, та й сумніваюся, що тоді хтось буде якісь там кордони охороняти, самі перші чхурнуть. А чекати кацапів - то для самогубців. Хоча, знову ж таки, впевнений, що більшість мусорні реально будуть їх хлібом-сіллю зустрічати і одразу перейдуть на їх сторону, ну от як в Криму та на ТОТ.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:07 Ответить
Тебя и там догонят если все обвалится .Да что там догонят ты и сбежать не успеешь как нагонят
показать весь комментарий
19.11.2025 22:27 Ответить
Та звісно, звісно, мрій далі.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:32 Ответить
Всі ми помремо раніше чи пізніше (і я в тому числі), але чого я точно не хочу, щоб, коли мене не стане, продовжувала коптити небо та насолоджуватися життям всіляка мерзота, яка спаскудила принаймні вже майже 12 останніх років життя особисто мені.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:03 Ответить
Ну так вирішувати за себе - то твоє невід'ємне право. Хочеш загинути у бою - ніхто не сперечається. А інші люди мають повне право не поділяти твої погляди та переконання.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:07 Ответить
Прступитися нашими територіями перед окупантами кацапіі
не в змозі зробити жодна людина при нашій владі ,
так як по Конституціі України - це злочин і буцегарня !!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:28 Ответить
Зеля може, йому всеодно сидіти як не за одне, так за інше
Цікаво як він не побоявся тирити гроші хутіна
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
осьо вам сигнал сша🖕🏻
показать весь комментарий
19.11.2025 20:30 Ответить
Цей план називається одним словом КАПІТУЛЯЦІЯ України а значить її кінець чого і добивається *****!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:31 Ответить
Чому б Україні не запропонувати США альтернативний план, де першим пунктом буде: нагайна відставка Путлера, його арешт разом з усіма, хто на російському радбезі голосував за початок війни в 22-му, а також з керівництвом національних зборів, які затвердили анексію українських областей, та передачу їх в Гаагу чи українському правосуддю; пунктом другим: повна денуклеризація РФ та знищення всіх російських носіїв з дальністю понад 30 км; ну а лише натупними пунктами після виконання перших двух переговори щодо всього іншого?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:34 Ответить
Мюнхенский сговор-2. Ничего от него хорошего не будет. Путин как и Гитлер в свое время естественно не будет его выполнять и пойдёт дальше.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:36 Ответить
Завтра в Киев приезжает делегация США во главе с министром армии : якобы, привезут для обсуждения план из 28 пунктов по окончанию войны.

Скорее всего это будет всё тот же "гениальный" план Трампа о завершении войны за 24 часа путём фактической капитуляции Украины перед орковской Ордой...

Виткофф и Трамп - это два моральных урода, у которых кроме девелопперовского бизнеса ни башке, ни в душе, больше ничего нет...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:45 Ответить
Після такого Україна просто ПОВИННА розірвати ганебну угоду про корисні копалини!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:39 Ответить
Але малано_міндічі вже поімєлі користь від здачі національних інтересів....
показать весь комментарий
19.11.2025 20:45 Ответить
Українці самі рішатимуть свою долю.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:41 Ответить
Тому кожен місяць по 20 тис. ідуть в СЗЧ...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:42 Ответить
Не кожен, хоча багато, бо в арміїяк і у всій країні при іладі одні упирі
показать весь комментарий
19.11.2025 20:44 Ответить
Коли!?????????????
показать весь комментарий
19.11.2025 21:44 Ответить
Зараз піндоси почнуть пресувати янелоха згадуючи його награбоване баблішко, обіцячи не чіпати, якщо підпише капітуляцію. Що вибере незламно- потужний? ІНТРИГА
показать весь комментарий
19.11.2025 20:43 Ответить
Скорее всего откажется от этого плана
показать весь комментарий
19.11.2025 21:01 Ответить
Скорочення зсу, цей рудий обмудок зовсім **** дав.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:46 Ответить
Ідіть на ***!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:47 Ответить
Відповіддю Зелі має бути наказ про створення спецпідрозділу,який буде займатися завантаженням лпатами плутонію, ,якого кажуть у нас дох.... і навіть більше на все,що літає і відправленням цього у бік *********** . Я готовий першим записатися до цього підрозділу у якості вантажника!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:48 Ответить
Які люди казкарі, та штати заблокують рахунки нашій еліті і ті за день все здадуть, який плутоній)))

Вони воюють тільки тому що захід дає бабло і можна красти, не було грошей із заходу, то б в раші взяли та давно б продали все з потрохами
показать весь комментарий
19.11.2025 21:04 Ответить
Ти менше базікай,а краще скажи,чи готовий записатися у новий підрозділ?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
нах... тих нових підрозділів коли поточні людей не мають, через шалене сзч, та відсутність озброєння.

Краще замість створення море нових штабів з дикими зарплатами та забезпеченням, витратили гроші на старі підрозділи де б були менші втрати і відповідно менша потреба в людях
показать весь комментарий
19.11.2025 21:30 Ответить
Тобі адресу генштабу дати,чи сам знайдеш?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:33 Ответить
у нас генштабом керує людина, яку б всі армії світу давно відсторонили, від любих важливих функцій та секретних документів за родинні зв'язки з ворогом.

Назви приклад в другій чи першій світовій таких командувачів, а все тому що там хотіли виграти війну, а тут бояться іншого поставити, щоб не почав ненароком вигравати та тикати носом в корупційне лайно
показать весь комментарий
19.11.2025 21:48 Ответить
Щиро бажаю повантажити лопатою півгодини плутоній. Щоб потім більш не слухати цієї маячні.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:22 Ответить
Я щось не зрозумів тебе. Це ти мені, чи сам цього бажаєш? Заспокойся,візьми себе в руки Місця у підрозділі знайдуться всім!Тим паче,що життя там буде дуже коротким!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:30 Ответить
Так ти ж сам вгорі першим записувався. Записуйся (тільки як солі відпустять, бо лопату не подужаєш). Вантаж. Півгодини потерпимо, потім маячні не буде.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:35 Ответить
ОндрЄй,держи х....й бодрєй!!Не бздюхай, чмохане,записуйся
показать весь комментарий
19.11.2025 21:48 Ответить
Так ти звичайне сольове хамло....
показать весь комментарий
19.11.2025 22:02 Ответить
Пішло, лайно кацапське, нах..........!
показать весь комментарий
19.11.2025 22:12 Ответить
А шило тобі в дупу! Проспися, торчок. Зелений весь.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:21 Ответить
А не пішли би ви НА)(УЙ зі своїм планом?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:51 Ответить
Це згідно з Оманськими та Стамбульськими домовленностями.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:52 Ответить
А росія - країна анресор - буде скорочувати свої озброєння? Якщо ні - то хай Трамп разом з Вітьковим засунуть свій план у сраку!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:00 Ответить
Трамп наш слоняра!!!
Де ті трампісти?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:01 Ответить
А ху-ху не хо-хо, нарцис педофільний!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:02 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
19.11.2025 21:07 Ответить
Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйоінв кацапів та звільнивши усі свої території, тому на поступки може тільки піти терористичне угрупування кацапстан!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:09 Ответить
Коли ти з Польщі свою срак... привезеш, тоді і виграєм одразу, ще один незламний бієць західного фронту
показать весь комментарий
19.11.2025 21:10 Ответить
Знову непереможний польській жовнєжє намалювався.... Ви не розумієте, що виглядаєте смішно?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:24 Ответить
Хіба, якщо скорочення ЗСУ замінять розміщенням американської військової бази на сході України на 30 років, з контингентом 50000 солдат і авіакрилом.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:09 Ответить
Так они, пиндосы с орками, ведут секретные переговоры между собой и потом ставят Украинцев перед фактом. Самое правильное, на мой взгляд, послать пиндосов куда подальше.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:12 Ответить
BBC

Видання Axios у середу опублікувало нові подробиці американського мирного плану, про які воно дізналося з анонімних джерел. За даними видання, план передбачає передачу Росії всієї Донецької області, визнання Сполученими Штатами Криму та Донбасу російськими та заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. За інформацією видання, адміністрація Трампа пропонує, щоб територія Донбасу, тобто Донецької та Луганської областей, з якої Україна сама піде, перейшла під контроль Росії, але при цьому стала демілітаризованою зоною. США обіцяють за себе та за європейських союзників офіційно визнати Крим і Донбас російськими, але змушувати це робити Україну, за даними Axios, не будуть.

Axios, посилаючись на українське джерело, підтверджує вже з'явилася інформацію про те, що план передбачає скорочення української армії вдвічі.

В обмін на всі ці поступки США пропонують гарантії безпеки Україні та Європі, але які саме - неясно.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
Це звичайно краще за "Мінськ 3", так 73%? Ви ще всі президенти, чи вже ні? Так зробили ви всіх разом, чи ні? Ржати не хочеться?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:18 Ответить
Ніякого скорочення! Цього не можна допустити! Кацапи не зупиняться, захоплять всю Україну!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:19 Ответить
"и сокращение ВСУ"

Амерам до количества украинской армии вообще нет никакого дела, так что тут сразу понятно чьи уши торчат из этого требования.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:21 Ответить
нічого у тромба з ****** не вийде ! ні зе ні нація не піде на капітуляцію !
показать весь комментарий
19.11.2025 21:22 Ответить
"Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським для обговорення нового "мирного плану", однак зустріч не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим планом.

Джерело: видання https://www.axios.com/ Axios з посиланням на джерела, "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/19/7225282/ Європейська правда"

Деталі: Віткофф планував відвідати Анкару в середу і провести тристоронню зустріч із Зеленським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив виданню американський посадовець.

Посадовець заявив, що зустріч була відкладена, коли стало ясно, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Замість цього Зеленський вирушив до Анкари з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, який Росія ніколи не прийме, заявив американський представник.

Український посадовець заявив, що зустріч була відкладена, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, який би включав європейські країни..."

https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/19/8008094/
показать весь комментарий
19.11.2025 21:37 Ответить
Хорошо если так .Значит ключевые евоопейские игроки стоят за нашей спиной и не дадут рашег агенту витьку продавить нелоха на капитуляцию перед рашей
показать весь комментарий
19.11.2025 21:53 Ответить
Сумнівно, що це можливо
показать весь комментарий
19.11.2025 21:41 Ответить
ТРМП+ПТН = ПНХ
показать весь комментарий
19.11.2025 22:16 Ответить
Схаменіться люди, через рік і цього плана вже може не бути, може бути ще гірший план!
показать весь комментарий
19.11.2025 22:25 Ответить
Нормально. Армію і без того фізично скорочують на фронті постійно. Так і взагалі без армії можна лишитись. Як і без теріторії.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:31 Ответить
Подарунок рудого підара ***** за Тернопіль.
показать весь комментарий
19.11.2025 22:31 Ответить
ось пєндоси і вскрились!
пєндоси разом з кацапами ЙДУТЬ НА ***!
показать весь комментарий
19.11.2025 22:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 