1 549 32

Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский

Зеленский о мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин избегает настоящих переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании лидеров стран Коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский, в частности, отметил важность дипломатии.

Также читайте: Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну, - спецпосланник Путина Дмитриев

Путин хочет дальше воевать

"Сейчас Россия не хочет заканчивать войну, а Путин не хочет никаких нормальных встреч. Все, что делает Путин, - это попытка оттянуть новые формы давления. Мы должны создать в России желание к переговорам", - отметил глава государства.

Он также подтвердил, что Украина готова к встречам в любом формате.

"И я готов встречаться в любом содержательном формате, а текущая линия фронта могла бы стать отправной точкой для переговоров, настоящих переговоров", - добавил Зеленский.

Также читайте: Никаких территориальных уступок. Нужен справедливый мир, - Зеленский

Вопрос территорий

"И все мы должны помнить, что вопрос территориальной целостности, как и любой якобы "обмен территориями", не должны быть способом откупиться от агрессора или вознаграждением за любые будущие проявления агрессии в мире. А несправедливость... Несправедливость равносильна опасности - не давайте России никаких оснований думать, что она может закончить эту войну с любым результатом, который будет несправедливым для нас всех. Только сильное и справедливое решение для окончания войны действительно сработает. Прошу поддержать нас в этом. Параметры мы все знаем", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий.

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

+23
Курс изначально был "сойтись посередине" и "стереть границы в голове". Все остальное из области трепа для лохов. Только он не сказал тогда где эта самая середина будет проходить. Теперь видим.
25.10.2025 10:29 Ответить
+19
Це вже план перемоги чи ще ні?
25.10.2025 10:21 Ответить
+13
Зеленський і його зелена свора крадіів , майже повністю
знищила Україну і залишились тільки пепеговори з
основним терористом і вбивцею провести зустріч і йти
на нові вибори , щоби не висіти на ліхтарях !!
25.10.2025 10:29 Ответить
Це вже план перемоги чи ще ні?
25.10.2025 10:21 Ответить
Для перемоги треба ударно-наступальну зброю, а оце зосереджено на Петріотах та іншому ППО, тобто обороні. Жодних Перемог, отакий новий курс.
25.10.2025 10:23 Ответить
Курс изначально был "сойтись посередине" и "стереть границы в голове". Все остальное из области трепа для лохов. Только он не сказал тогда где эта самая середина будет проходить. Теперь видим.
25.10.2025 10:29 Ответить
Ресурсів Вільного Світу, який начебто на боці України, цілком достатньо, щоб розчавити ************ як таргана, та навіть не помітити цього. Але ключове слово "начебто". Здається, вони про щось здогадалися, побачивши Дермака, Умєрова, Рєзнікова, Міндича, Маркарову та інших офіційних осіб, тому ще подумають. Не все так однозначно.
25.10.2025 10:55 Ответить
Лінія фронту не може бути лінією розмежування після війни! Україна має повернути всі свої території включно з Кримом!
25.10.2025 11:31 Ответить
И именно поэтому, Игорек, ты тут топил за этого "нужно просто перестать стрелять" и "один народ"? Вот чтобы что? Хотя логика и Igor_L - вещи абсолютно несовместимые, оксюморон.
25.10.2025 11:51 Ответить
Не брешіть. Порошенко по-іншому це розумів, а тому і відбудував Армію, створив мінні поля, побудував фортифікації. Розробив нові ракетні комплекси: "Нептун", Сапсан, Вільха, нові САУ "Богдана"..., а Найпотужніший Брехун, Чотирижди ухилянт, прийшовши до влади все це зарив в асфальт і наполягав "прекратить стрелять", "Сойтісь посередіне" і "рускій народ одін народ, он не нападьот".
25.10.2025 10:56 Ответить
Порошенко і зараз безупинно разом з волонтерами та ГО "Справа Громад", ГО "Брати по зброї"

https://www.facebook.com/groups/3966158066781483/

та Фондом Порошенка роблять все можливе для Перемоги. Взяти б хоча б сьогоднішнє відео
https://youtu.be/_hh8I9wqr5w?si=Ajp9x-SanPF_nUwO
🤫 ХТО ОТРИМАВ НОВЕНЬКІ «АЙ-ПЕТРІ»??

Хотів би я побачити хоч одне відео "найвеличнішого" про поставки зброї для ЗСУ хоч на 1 (одну) гривню, крім брехливих відосіків про те, що потрібно зробити, я вже не говорю про 7 млрд. + , котрі надав Петро Олексійович.
Але про це я?!
Зєрмачня не допомагає сама, то хоч би палиці в колеса не ставила, накладаючи санкції на основі самими є придуманими фейками, арештовуючи рахунка Порошенка і т. п.
25.10.2025 11:52 Ответить
Ми вже їдемо на шашлики чи ще тільки маринуємо?
25.10.2025 10:22 Ответить
виключно на 9 мая в харків.
то, маринуємо.
а, на новорічне звернення: гундоса какая разніца.
25.10.2025 10:30 Ответить
Яка лінія фронту? Вовп ти ж у 2014-2015 роках казав шо то просто путвн кордон расеі передвигає.
25.10.2025 10:25 Ответить
Як все кардинально змінилось в риториці цього підара не голеного - розворот на 180 градусів!
Це ось зараз воно гундосить: "Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей", а що воно ******* в 19-му? А тоді воно ж розганяло тезу, що "це ж Порошенко не вигідно зупиняти війну!".
Але ж наші "гуппі-виборці" цього вже і не пам'ятають.
25.10.2025 11:50 Ответить
Гнида завжди гнида. Довбень завжди довбень.
25.10.2025 12:04 Ответить
Що ж ти, фраєр, здав назад!?
25.10.2025 10:28 Ответить
Що зеЛайно,пукін не хоче "сойтись где то по середине",і в цьому напевно знов Порошенко винен?
25.10.2025 10:28 Ответить
Зеленський і його зелена свора крадіів , майже повністю
знищила Україну і залишились тільки пепеговори з
основним терористом і вбивцею провести зустріч і йти
на нові вибори , щоби не висіти на ліхтарях !!
25.10.2025 10:29 Ответить
25.10.2025 10:38 Ответить
Цей наркозалежний колишній просто повітря сотрясає, відволікає увагу лохів..
25.10.2025 10:38 Ответить
Зєлєнскій, відправною точкою мають бути міжнародно визнані кордони України і міжнароьне право. Домовлятися можна лише про тимчасові речі, як от окуповані території, терміни окупації, порядок виведення окупантів, контроль, репарації, зняття санкцій у разі виведення військ і виплати репарацій, тощо.
Зєлєнскій, за Конституцією збереження територіальної цілісності України - твій прямий обов'язок, невиконання якого тягне важкі наслідки не лише для країни, а й для тебе особисто.
25.10.2025 10:44 Ответить
перше, що зробив зе!поц, це підтерся конституцією!
зараз, на конституцію просто серуть кожен день, та підтираються законами.
25.10.2025 10:49 Ответить
Розумієте, коли він сере на Конституцію у розділі чужих прав і своїх обов'язкія, то наступеий за ним зробить те саме - насере на його права і свої обов'язки. Зброя - добре, коли вона у твоїх руках, але коли її у тебе заберуть і використають проти тебе - тоді для тебе зброя - зло.
25.10.2025 11:11 Ответить
Ну то коли ***** буде умолять про перемовини, ми ж доб'єм їх, установим свої адміністрації в їхніх містах, гасові камери і далі по списку?
25.10.2025 10:47 Ответить
Звичайно. Ми ж фашисти.
25.10.2025 11:28 Ответить
Я помітив як тільки "найвеличніший" виїзжає за кордон ,рашиський терор проти Києва посилюєтся і не на Кончу Заспу чи Козин ,а по житлових кварталах,це спланований геноцид варварів.
25.10.2025 11:13 Ответить
Потужний план був поміняти Суджу. Но потужно регочучі над водопровідними війсками РФ, потужно все просрали. Це не таємниця, поки Путін захоплює наши території, ніяких переговорів не буде. Бубочка може хоть сто разів нанюхаться коксу, та побачити гарантіії безпеки на рожевому однорогу.
25.10.2025 11:54 Ответить
"Сайдьомся пасрєдінє" Пуйлу завжди було мало. Це для нього як наживка. На даль, один актор, який теж послужив наживкою для 73%, ще так і не втямив.
25.10.2025 12:04 Ответить
 
 