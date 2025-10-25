Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин избегает настоящих переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании лидеров стран Коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский, в частности, отметил важность дипломатии.

Также читайте: Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну, - спецпосланник Путина Дмитриев

Путин хочет дальше воевать

"Сейчас Россия не хочет заканчивать войну, а Путин не хочет никаких нормальных встреч. Все, что делает Путин, - это попытка оттянуть новые формы давления. Мы должны создать в России желание к переговорам", - отметил глава государства.

Он также подтвердил, что Украина готова к встречам в любом формате.

"И я готов встречаться в любом содержательном формате, а текущая линия фронта могла бы стать отправной точкой для переговоров, настоящих переговоров", - добавил Зеленский.

Также читайте: Никаких территориальных уступок. Нужен справедливый мир, - Зеленский

Вопрос территорий

"И все мы должны помнить, что вопрос территориальной целостности, как и любой якобы "обмен территориями", не должны быть способом откупиться от агрессора или вознаграждением за любые будущие проявления агрессии в мире. А несправедливость... Несправедливость равносильна опасности - не давайте России никаких оснований думать, что она может закончить эту войну с любым результатом, который будет несправедливым для нас всех. Только сильное и справедливое решение для окончания войны действительно сработает. Прошу поддержать нас в этом. Параметры мы все знаем", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий.

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

Больше читайте в нашем Telegram-канале