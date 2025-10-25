Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин избегает настоящих переговоров о завершении войны в Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании лидеров стран Коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский, в частности, отметил важность дипломатии.
Путин хочет дальше воевать
"Сейчас Россия не хочет заканчивать войну, а Путин не хочет никаких нормальных встреч. Все, что делает Путин, - это попытка оттянуть новые формы давления. Мы должны создать в России желание к переговорам", - отметил глава государства.
Он также подтвердил, что Украина готова к встречам в любом формате.
"И я готов встречаться в любом содержательном формате, а текущая линия фронта могла бы стать отправной точкой для переговоров, настоящих переговоров", - добавил Зеленский.
Вопрос территорий
"И все мы должны помнить, что вопрос территориальной целостности, как и любой якобы "обмен территориями", не должны быть способом откупиться от агрессора или вознаграждением за любые будущие проявления агрессии в мире. А несправедливость... Несправедливость равносильна опасности - не давайте России никаких оснований думать, что она может закончить эту войну с любым результатом, который будет несправедливым для нас всех. Только сильное и справедливое решение для окончания войны действительно сработает. Прошу поддержать нас в этом. Параметры мы все знаем", - резюмировал Зеленский.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий.
Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/groups/3966158066781483/
та Фондом Порошенка роблять все можливе для Перемоги. Взяти б хоча б сьогоднішнє відео
https://youtu.be/_hh8I9wqr5w?si=Ajp9x-SanPF_nUwO
🤫 ХТО ОТРИМАВ НОВЕНЬКІ «АЙ-ПЕТРІ»??
Хотів би я побачити хоч одне відео "найвеличнішого" про поставки зброї для ЗСУ хоч на 1 (одну) гривню, крім брехливих відосіків про те, що потрібно зробити, я вже не говорю про 7 млрд. + , котрі надав Петро Олексійович.
Але про це я?!
Зєрмачня не допомагає сама, то хоч би палиці в колеса не ставила, накладаючи санкції на основі самими є придуманими фейками, арештовуючи рахунка Порошенка і т. п.
то, маринуємо.
а, на новорічне звернення: гундоса какая разніца.
Це ось зараз воно гундосить: "Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей", а що воно ******* в 19-му? А тоді воно ж розганяло тезу, що "це ж Порошенко не вигідно зупиняти війну!".
Але ж наші "гуппі-виборці" цього вже і не пам'ятають.
знищила Україну і залишились тільки пепеговори з
основним терористом і вбивцею провести зустріч і йти
на нові вибори , щоби не висіти на ліхтарях !!
Зєлєнскій, за Конституцією збереження територіальної цілісності України - твій прямий обов'язок, невиконання якого тягне важкі наслідки не лише для країни, а й для тебе особисто.
зараз, на конституцію просто серуть кожен день, та підтираються законами.