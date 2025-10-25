Лінія фронту могла б стати відправною точкою переговорів, але Путін не хоче нормальних зустрічей, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін уникає справжніх переговорів про завершення війни в Україні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні лідерів країн Коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський, зокрема, наголосив на важливості дипломатії.
Путін хоче далі воювати
"Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей. Усе, що робить Путін, – це спроба відтягнути нові форми тиску. Ми маємо створити в Росії бажання до переговорів", - зазначив глава держави.
Він також підтвердив, що Україна готова до зустрічей у будь-якому форматі.
"І я готовий зустрічатись у будь-якому змістовному форматі, а поточна лінія фронту могла б стати відправною точкою для переговорів, справжніх переговорів", - додав Зеленський.
Питання територій
"І всі ми маємо пам'ятати, що питання територіальної цілісності, як і будь-який нібито "обмін територіями", не повинні бути способом відкупитися від агресора чи винагородою за будь-які майбутні прояви агресії у світі. А несправедливість... Несправедливість рівносильна небезпеці – не давайте Росії жодних підстав думати, що вона може закінчити цю війну з будь-яким результатом, який буде несправедливим для нас усіх. Лише сильне й справедливе рішення для закінчення війни справді спрацює. Прошу підтримати нас у цьому. Параметри ми всі знаємо", - резюмував Зеленський.
Що передувало?
Раніше Зеленський наголошував, що Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій.
Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.
то, маринуємо.
а, на новорічне звернення: гундоса какая разніца.
Це ось зараз воно гундосить: "Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей", а що воно ******* в 19-му? А тоді воно ж розганяло тезу, що "це ж Порошенко не вигідно зупиняти війну!".
Але ж наші "гуппі-виборці" цього вже і не пам'ятають.
знищила Україну і залишились тільки пепеговори з
основним терористом і вбивцею провести зустріч і йти
на нові вибори , щоби не висіти на ліхтарях !!
Зєлєнскій, за Конституцією збереження територіальної цілісності України - твій прямий обов'язок, невиконання якого тягне важкі наслідки не лише для країни, а й для тебе особисто.
зараз, на конституцію просто серуть кожен день, та підтираються законами.