Лінія фронту могла б стати відправною точкою переговорів, але Путін не хоче нормальних зустрічей, - Зеленський

Зеленський про мирні переговори

Російський диктатор Володимир Путін уникає справжніх переговорів про завершення війни в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні лідерів країн Коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський, зокрема, наголосив на важливості дипломатії.

Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну, - спецпосланець Путіна Дмитрієв

Путін хоче далі воювати

"Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей. Усе, що робить Путін, – це спроба відтягнути нові форми тиску. Ми маємо створити в Росії бажання до переговорів", - зазначив глава держави.

Він також підтвердив, що Україна готова до зустрічей у будь-якому форматі.

"І я готовий зустрічатись у будь-якому змістовному форматі, а поточна лінія фронту могла б стати відправною точкою для переговорів, справжніх переговорів", - додав Зеленський.

Жодних територіальних поступок. Потрібен справедливий мир, - Зеленський

Питання територій

"І всі ми маємо пам'ятати, що питання територіальної цілісності, як і будь-який нібито "обмін територіями", не повинні бути способом відкупитися від агресора чи винагородою за будь-які майбутні прояви агресії у світі. А несправедливість... Несправедливість рівносильна небезпеці – не давайте Росії жодних підстав думати, що вона може закінчити цю війну з будь-яким результатом, який буде несправедливим для нас усіх. Лише сильне й справедливе рішення для закінчення війни справді спрацює. Прошу підтримати нас у цьому. Параметри ми всі знаємо", - резюмував Зеленський.

Що передувало?

Раніше Зеленський наголошував, що Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій.

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

Курс изначально был "сойтись посередине" и "стереть границы в голове". Все остальное из области трепа для лохов. Только он не сказал тогда где эта самая середина будет проходить. Теперь видим.
25.10.2025 10:29 Відповісти
+21
Це вже план перемоги чи ще ні?
25.10.2025 10:21 Відповісти
+15
Зеленський і його зелена свора крадіів , майже повністю
знищила Україну і залишились тільки пепеговори з
основним терористом і вбивцею провести зустріч і йти
на нові вибори , щоби не висіти на ліхтарях !!
25.10.2025 10:29 Відповісти
Це вже план перемоги чи ще ні?
25.10.2025 10:21 Відповісти
Для перемоги треба ударно-наступальну зброю, а оце зосереджено на Петріотах та іншому ППО, тобто обороні. Жодних Перемог, отакий новий курс.
25.10.2025 10:23 Відповісти
Курс изначально был "сойтись посередине" и "стереть границы в голове". Все остальное из области трепа для лохов. Только он не сказал тогда где эта самая середина будет проходить. Теперь видим.
25.10.2025 10:29 Відповісти
Ресурсів Вільного Світу, який начебто на боці України, цілком достатньо, щоб розчавити ************ як таргана, та навіть не помітити цього. Але ключове слово "начебто". Здається, вони про щось здогадалися, побачивши Дермака, Умєрова, Рєзнікова, Міндича, Маркарову та інших офіційних осіб, тому ще подумають. Не все так однозначно.
25.10.2025 10:55 Відповісти
Лінія фронту не може бути лінією розмежування після війни! Україна має повернути всі свої території включно з Кримом!
25.10.2025 11:31 Відповісти
И именно поэтому, Игорек, ты тут топил за этого "нужно просто перестать стрелять" и "один народ"? Вот чтобы что? Хотя логика и Igor_L - вещи абсолютно несовместимые, оксюморон.
25.10.2025 11:51 Відповісти
Не брешіть. Порошенко по-іншому це розумів, а тому і відбудував Армію, створив мінні поля, побудував фортифікації. Розробив нові ракетні комплекси: "Нептун", Сапсан, Вільха, нові САУ "Богдана"..., а Найпотужніший Брехун, Чотирижди ухилянт, прийшовши до влади все це зарив в асфальт і наполягав "прекратить стрелять", "Сойтісь посередіне" і "рускій народ одін народ, он не нападьот".
25.10.2025 10:56 Відповісти
Порошенко і зараз безупинно разом з волонтерами та ГО "Справа Громад", ГО "Брати по зброї"

https://www.facebook.com/groups/3966158066781483/

та Фондом Порошенка роблять все можливе для Перемоги. Взяти б хоча б сьогоднішнє відео
https://youtu.be/_hh8I9wqr5w?si=Ajp9x-SanPF_nUwO
🤫 ХТО ОТРИМАВ НОВЕНЬКІ «АЙ-ПЕТРІ»??

Хотів би я побачити хоч одне відео "найвеличнішого" про поставки зброї для ЗСУ хоч на 1 (одну) гривню, крім брехливих відосіків про те, що потрібно зробити, я вже не говорю про 7 млрд. + , котрі надав Петро Олексійович.
Але про це я?!
Зєрмачня не допомагає сама, то хоч би палиці в колеса не ставила, накладаючи санкції на основі самими є придуманими фейками, арештовуючи рахунка Порошенка і т. п.
25.10.2025 11:52 Відповісти
Ми вже їдемо на шашлики чи ще тільки маринуємо?
25.10.2025 10:22 Відповісти
виключно на 9 мая в харків.
то, маринуємо.
а, на новорічне звернення: гундоса какая разніца.
25.10.2025 10:30 Відповісти
Яка лінія фронту? Вовп ти ж у 2014-2015 роках казав шо то просто путвн кордон расеі передвигає.
25.10.2025 10:25 Відповісти
Як все кардинально змінилось в риториці цього підара не голеного - розворот на 180 градусів!
Це ось зараз воно гундосить: "Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей", а що воно ******* в 19-му? А тоді воно ж розганяло тезу, що "це ж Порошенко не вигідно зупиняти війну!".
Але ж наші "гуппі-виборці" цього вже і не пам'ятають.
25.10.2025 11:50 Відповісти
Гнида завжди гнида. Довбень завжди довбень.
25.10.2025 12:04 Відповісти
Що ж ти, фраєр, здав назад!?
25.10.2025 10:28 Відповісти
Що зеЛайно,пукін не хоче "сойтись где то по середине",і в цьому напевно знов Порошенко винен?
25.10.2025 10:28 Відповісти
Зеленський і його зелена свора крадіів , майже повністю
знищила Україну і залишились тільки пепеговори з
основним терористом і вбивцею провести зустріч і йти
на нові вибори , щоби не висіти на ліхтарях !!
25.10.2025 10:29 Відповісти
25.10.2025 10:38 Відповісти
Цей наркозалежний колишній просто повітря сотрясає, відволікає увагу лохів..
25.10.2025 10:38 Відповісти
Зєлєнскій, відправною точкою мають бути міжнародно визнані кордони України і міжнароьне право. Домовлятися можна лише про тимчасові речі, як от окуповані території, терміни окупації, порядок виведення окупантів, контроль, репарації, зняття санкцій у разі виведення військ і виплати репарацій, тощо.
Зєлєнскій, за Конституцією збереження територіальної цілісності України - твій прямий обов'язок, невиконання якого тягне важкі наслідки не лише для країни, а й для тебе особисто.
25.10.2025 10:44 Відповісти
перше, що зробив зе!поц, це підтерся конституцією!
зараз, на конституцію просто серуть кожен день, та підтираються законами.
25.10.2025 10:49 Відповісти
Розумієте, коли він сере на Конституцію у розділі чужих прав і своїх обов'язкія, то наступеий за ним зробить те саме - насере на його права і свої обов'язки. Зброя - добре, коли вона у твоїх руках, але коли її у тебе заберуть і використають проти тебе - тоді для тебе зброя - зло.
25.10.2025 11:11 Відповісти
Я совсем не уверен что он собирается потом здесь жить. Вот совсем. Он прекрасно понимает свой выбор - или бесконечная власть или тюрьма.
25.10.2025 12:12 Відповісти
Ну то коли ***** буде умолять про перемовини, ми ж доб'єм їх, установим свої адміністрації в їхніх містах, гасові камери і далі по списку?
25.10.2025 10:47 Відповісти
Звичайно. Ми ж фашисти.
25.10.2025 11:28 Відповісти
Я помітив як тільки "найвеличніший" виїзжає за кордон ,рашиський терор проти Києва посилюєтся і не на Кончу Заспу чи Козин ,а по житлових кварталах,це спланований геноцид варварів.
25.10.2025 11:13 Відповісти
Потужний план був поміняти Суджу. Но потужно регочучі над водопровідними війсками РФ, потужно все просрали. Це не таємниця, поки Путін захоплює наши території, ніяких переговорів не буде. Бубочка може хоть сто разів нанюхаться коксу, та побачити гарантіії безпеки на рожевому однорогу.
25.10.2025 11:54 Відповісти
"Сайдьомся пасрєдінє" Пуйлу завжди було мало. Це для нього як наживка. На даль, один актор, який теж послужив наживкою для 73%, ще так і не втямив.
25.10.2025 12:04 Відповісти
Янелоху не дали чергову забаганку,і він скис. Враження,що його міцно тримають за яйця потвори,які грабують Україну. Янелоху залишили зарубіжжя. І чого воно досягло?" Безпекові угоди" ,швейцарські саміти. Скільки грошей розіс..ли та розікрали.
25.10.2025 12:58 Відповісти
 
 