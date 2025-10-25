Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну, - спецпосланець Путіна Дмитрієв

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав "великим кроком" заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення", – сказав Дмитрієв, не уточнивши деталей, що саме має на увазі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дмитрієв назвав великим кроком заяву президента Зеленського про те, що переговори з Росією можуть стосуватися поточних позицій на лінії фронту. За словами Дмитрієва, раніше позиція українського лідера передбачала вимогу повного виходу російських військ із території України, і нинішня зміна формулювання відкриває нові можливості для переговорного процесу.

Крім того, представник російського диктатора прокоментував інформацію про можливу зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. За його словами, зустріч нібито не скасована, як раніше заявляв президент США, і може відбутися пізніше.

Переговори з РФ

Раніше повідомлялось, що у МЗС РФ стверджували, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин