УКР
Новини Мирні перемовини
4 577 50

Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну, - спецпосланець Путіна Дмитрієв

Кирило Росія оцінила заяву Зеленського про переговори по фронту як "великий крок"

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав "великим кроком" заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення", – сказав Дмитрієв, не уточнивши деталей, що саме має на увазі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дмитрієв назвав великим кроком заяву президента  Зеленського про те, що переговори з Росією можуть стосуватися поточних позицій на лінії фронту. За словами Дмитрієва, раніше позиція українського лідера передбачала вимогу повного виходу російських військ із території України, і нинішня зміна формулювання відкриває нові можливості для переговорного процесу.

Крім того, представник російського диктатора прокоментував інформацію про можливу зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. За його словами, зустріч нібито не скасована, як раніше заявляв президент США, і може відбутися пізніше.

Переговори з РФ 

Раніше повідомлялось,  що у МЗС РФ стверджували,  що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин

Автор: 

Зеленський Володимир (25957) путін володимир (25016) Трамп Дональд (7507) переговори з Росією (1475)
+12
Свіжі макарони підвезли будуть Трампа пригощати
показати весь коментар
25.10.2025 08:38 Відповісти
+11
Ось це і є - черговий доказ Оманських договорняків Зеленського клоуна з москальськими окупантами.
''сайтісь па-срєдінє'' і ''пєрєстать стрєлять'' - Зеленський буде зливати Україну і Українців - москальським окупантам - під гарантії особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою.
Не даремно Головний Гаманець Зеленського - Тімур Міндіч - так інтенсивно розвиває Діамантовий бізнес в **********.
Це Українці повинні гинути на війні - а банда Єрмака-Зеленського-Міндіча тим часом крутить взаємовигідні ґешефти з москальськими окупантами.
Як заявив найкращий друг Зеленського - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
показати весь коментар
25.10.2025 08:52 Відповісти
+7
Невже путін помирає?
показати весь коментар
25.10.2025 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наклав кирпичiв в лаптi
показати весь коментар
25.10.2025 08:34 Відповісти
Невже путін помирає?
показати весь коментар
25.10.2025 08:45 Відповісти
Та шось у нього пащу перекосило. Дуже помітно було коли він розповідав, про нові санкції.
показати весь коментар
25.10.2025 10:00 Відповісти
Свіжі макарони підвезли будуть Трампа пригощати
показати весь коментар
25.10.2025 08:38 Відповісти
Давлять! - п"ята частина України в руках кацапів
показати весь коментар
25.10.2025 08:40 Відповісти
На тебя давят ?)
показати весь коментар
25.10.2025 08:43 Відповісти
Тобі пох?
показати весь коментар
25.10.2025 08:50 Відповісти
Нет не пох , но все военные и наша власть говорит надо останавливать и получить какую то передышку
показати весь коментар
25.10.2025 08:51 Відповісти
А кацапи зупиняться?
показати весь коментар
25.10.2025 08:56 Відповісти
Ну если Украина ничего делать не будет после войны и будет слабой , конечно рашка не остановится
показати весь коментар
25.10.2025 09:00 Відповісти
А шо ж вона зробе - рашка каже - потішна армія - ніякого НАТО - ніякої допомоги
показати весь коментар
25.10.2025 09:03 Відповісти
На такое не согласились когда рашка под Киевом была, сейчас даже не знаю кто на такие условия пойдет даже янык в такой ситуации не подписал бы такое
показати весь коментар
25.10.2025 09:06 Відповісти
Ну от - як каже Портніков - мир з рашкою - для нас - може бути ******* - або дуже *******
показати весь коментар
25.10.2025 09:12 Відповісти
Может потом рашка на кого то другого переключится или бункер здохнет или у нас выберут еще более потужного президента ))) короче много переменных которые могут повлиять в будущем, но чтоб узнать надо сначала закончить войну
показати весь коментар
25.10.2025 09:15 Відповісти
Надіятись на може - це таке - Фінляндія вже більше 80 р надіється шо їм рашка віддасть землі
показати весь коментар
25.10.2025 09:22 Відповісти
Ну лучше надеяться на может, чем ситуация которая сейчас
показати весь коментар
25.10.2025 09:31 Відповісти
Про потішну армію вже навіть рашка не згадує...
показати весь коментар
25.10.2025 09:54 Відповісти
Два дні назад кінь сказав шо задача рашки очистити Україну від нацистів - путлєр ше ні від чого не відказується - може я шось пропустив?
показати весь коментар
25.10.2025 09:58 Відповісти
Поперше, москалі теж отримають "передишку",а потім з новими силами попруть.Подруге, якщо буде "передишка",то у нас будуть вибори,а це путіну і зеленському не вигідно.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.10.2025 09:07 Відповісти
Так а кого обирати? Знов голобородька?
показати весь коментар
25.10.2025 09:15 Відповісти
А що вже вибори?У нас опозиція є.Є з кого вибирати,ось тільки вибори в Україні не потрібні ні зелеському,ні путіну.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.10.2025 09:23 Відповісти
"Є кого" це пряма відповідь на "а кого".А вибирати "з опозиції" це пряма відповідь на "голобородька".До слова,хто це "голоьородько"?❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.10.2025 09:41 Відповісти
Передышка может быть как в Корее все усиливаются но никто не нападает, чтоб рашке восстановится надо санкции снять как то после войны
показати весь коментар
25.10.2025 09:18 Відповісти
А хто сказав,що буде як в Кореї?В Кореї є і були американскі війська.Північна корея це не рашка зовсім.Амбіції різні.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.10.2025 09:21 Відповісти
Ну тогда по твоей логике надо воевать дальше при том что никто не хочет воевать и каждый день терять людей и территории, а то потом может опять война быть хотя никто точно ничего не знает что будет
показати весь коментар
25.10.2025 09:29 Відповісти
Його Порошенко давив. Тепер ці
показати весь коментар
25.10.2025 08:51 Відповісти
Чого тобі?
показати весь коментар
25.10.2025 08:53 Відповісти
Сто доларів можеш позичити?
показати весь коментар
25.10.2025 08:58 Відповісти
Не по адресу - з хліба на воду - 3000 грн пенсії
показати весь коментар
25.10.2025 09:00 Відповісти
І Україна теж? Зєлєнскій дмітрієву сказав? 🤔
показати весь коментар
25.10.2025 08:50 Відповісти
Ось це і є - черговий доказ Оманських договорняків Зеленського клоуна з москальськими окупантами.
''сайтісь па-срєдінє'' і ''пєрєстать стрєлять'' - Зеленський буде зливати Україну і Українців - москальським окупантам - під гарантії особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою.
Не даремно Головний Гаманець Зеленського - Тімур Міндіч - так інтенсивно розвиває Діамантовий бізнес в **********.
Це Українці повинні гинути на війні - а банда Єрмака-Зеленського-Міндіча тим часом крутить взаємовигідні ґешефти з москальськими окупантами.
Як заявив найкращий друг Зеленського - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
показати весь коментар
25.10.2025 08:52 Відповісти
100% так ,приїхали ...
показати весь коментар
25.10.2025 09:31 Відповісти
Ну так Трамп вам нормальную сделку предлагает остановиться по линии, осталось убедить в этом вашего полоумного печенега в кремле
показати весь коментар
25.10.2025 08:54 Відповісти
Они хотят чтоб эти территории все признали как их
показати весь коментар
25.10.2025 08:56 Відповісти
А то тому сьогодні на Київ знову ракети й шлюхеди летіли??
показати весь коментар
25.10.2025 09:02 Відповісти
Здадуть Х.@@.ла в Гаагу? Положать в мавзолєй?
показати весь коментар
25.10.2025 09:05 Відповісти
Як санкції виродків стривожили і ця паскуда воно само з Києва який ворог щоночі атакує, а воно служить міжнародному терористу.
показати весь коментар
25.10.2025 09:08 Відповісти
...перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, - тiпо, намечается свято в найближчому майбутньому,- хутiн пуй будет кремлядью замочiм?
показати весь коментар
25.10.2025 09:13 Відповісти
ГНИДА!!!
показати весь коментар
25.10.2025 09:13 Відповісти
спецпосланник дмитриев, проект табакерка сам себя не выполнит, и после этого все вернутся к бизнес с богатой европой и сша эз южуал
показати весь коментар
25.10.2025 09:18 Відповісти
бачите кацапа? - не вірте - бреше скотина...
доня любить кацапів...
показати весь коментар
25.10.2025 09:26 Відповісти
А Трамп сказав, що зустріч з виродком путіним скасована, то що дмитрієв обізвав Трампа брехливим придурком
показати весь коментар
25.10.2025 09:34 Відповісти
Видно здорово санкції на орків подіяли, що вже про перемовини заговорили.
показати весь коментар
25.10.2025 09:50 Відповісти
Закінчення війни б одразу настало, якби кірюша взяв за горлянку плєшиве *****, та потримав його так хвилин 5.
показати весь коментар
25.10.2025 09:52 Відповісти
доня всіх знову всіх наїбе і цьомить ***** -а ви віртє.
показати весь коментар
25.10.2025 09:54 Відповісти
Ого! що санкції "жЬІвотворЯщИЄ" роблять.
Але цікаво одне- а чому б це не зробити було в 2014 році на весні?
Десятки мільйонів людей після не постраждали б.
Це показує одне-америкоси підлі зрадники, як і кацапи.
показати весь коментар
25.10.2025 10:08 Відповісти
Тобто аоахамбія з корєшом абрамовічем Потужно зустрічаються і все порішали ?

( Просто Zлужки ссуться народу все пояснити, тягнуть час)
показати весь коментар
25.10.2025 10:13 Відповісти
узкая смєкалка: вночі бомбити столицю України балістикою, і одночасно втирати про близьке дипломатичне рішення.
показати весь коментар
25.10.2025 10:20 Відповісти
 
 