Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин

Кирило Дмитрієв

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що санкції президента США Дональда Трампа "абсолютно ніяк" не вплинуть на економіку РФ, а навпаки вдарять по Вашингтону.

Про це він сказав у коментарі росЗМІ під час візиту в США, передає Цензор.НЕТ.

Про санкції США

За словами Дмітрієва, наслідки санкцій нібито відчують насамперед американці через зростання цін на бензин.

"Ціни на нафтових ринках вже зросли й зростатимуть далі", - стверджує спецпосланець Путіна.

Про нібито зрив мирних переговорів 

Крім того, Дмитрієв звинуватив Україну в тому, що вона нібито "затягує і зриває переговори" з Росією.

За словами росіянина, Київ нібито діє "на прохання британців та європейців, які хочуть продовження конфлікту".

"Ми бачимо, що саме Україна не хоче розв’язувати питання, що накопичилися. Ми доноситимемо до наших американських колег, що Україна, на жаль, зриває необхідний діалог", - додав Дмитрієв.

Санкції США проти Росії - Дмитрієв пригрозив Вашингтону

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

"ай моськва знать сільна, коль лаєт на слона".
24.10.2025 21:54 Відповісти
Пішов на йух кацап. По Будапештському меморандуму ми вам віддали всю ядерну зброю на обіцянку нас захистити. А ви потвори, замість реального захисту шукали відсутність юридичного закріплення, а не допомоги українцям!
24.10.2025 21:55 Відповісти
На жаль це падло вухате народилось та навчалось в Києві. Він чоловік пАдруги *********** дочки.
24.10.2025 22:09 Відповісти
Вот почему парашники, которых ещё пускают в Штаты похожи на ходячие салупы? Что этот фуфел Небзденя, что этот уродец Дмитриев? }{уйло их по этим признакам подбирает?
24.10.2025 21:56 Відповісти
Як що "не впливає", то якого хрена воно обісране припхалося до Штатів.
24.10.2025 21:57 Відповісти
обісцяний )(уйлом драп прагне "миру", тому і приймає обісраних. червону доріжку постелили?
24.10.2025 22:19 Відповісти
Налякав їжака голою сракою.

24.10.2025 21:58 Відповісти
а вот на расеи цены на бензин не вырастут, и конечно не будет дефицита

всем кацапам по бензовозу бесплатного бензина раздадут
24.10.2025 21:58 Відповісти
Дайте їм більше корисних санкцій - зупиніть венесуельських трактористів
24.10.2025 21:58 Відповісти
Підгорає трохи дупа у цапа. Значить діло хороше!
24.10.2025 22:09 Відповісти
Йди губи витри, терпила🤗🤣
24.10.2025 22:10 Відповісти
чекісти гарно підготувались, значить підгорає знатно.
24.10.2025 22:14 Відповісти
О кацапы завыли, значит все правильно. Теперь к проблемам с бензином, добавить проблемы с электричеством. Будет то что они желали всем вокруг - нет электричества, нет бензина заправить генераторы, нет интернета - мечта кацапни.
24.10.2025 22:15 Відповісти
А родилась эта бл*дь где?
24.10.2025 22:16 Відповісти
Оце так! Уже вплинули: В Росії несподівано почалося скорочення виробництва на військових заводах - https://epravda.com.ua/svit/chomu-v-rosiji-nespodivano-pochalosya-skorochennya-virobnictva-na-viyskovih-zavodah-813333?_gl=1*321r17*_ga*MTIwOTYyMjU4Mi4xNjgzNDYwMzA2*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NjEzMzE4ODckbzg2OSRnMSR0MTc2MTMzMjk0NiRqNTkkbDAkaDA.
24.10.2025 22:17 Відповісти
дмітрієв: в ваших штатах цєни на бензін вирастут
трамп: а в росіі бєнза взаглі не буде
24.10.2025 22:17 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
24.10.2025 22:19 Відповісти
 
 