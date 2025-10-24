Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що санкції президента США Дональда Трампа "абсолютно ніяк" не вплинуть на економіку РФ, а навпаки вдарять по Вашингтону.

Про це він сказав у коментарі росЗМІ під час візиту в США, передає Цензор.НЕТ.

Про санкції США

За словами Дмітрієва, наслідки санкцій нібито відчують насамперед американці через зростання цін на бензин.

"Ціни на нафтових ринках вже зросли й зростатимуть далі", - стверджує спецпосланець Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Про нібито зрив мирних переговорів

Крім того, Дмитрієв звинуватив Україну в тому, що вона нібито "затягує і зриває переговори" з Росією.

За словами росіянина, Київ нібито діє "на прохання британців та європейців, які хочуть продовження конфлікту".

"Ми бачимо, що саме Україна не хоче розв’язувати питання, що накопичилися. Ми доноситимемо до наших американських колег, що Україна, на жаль, зриває необхідний діалог", - додав Дмитрієв.

Читайте також: Сенат США готує "тиждень Росії": розглянуть законопроєкти про санкції та використання активів РФ

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі