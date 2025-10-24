УКР
Спецпредставник Путіна Дмитрієв прибув до США за кілька днів після запровадження санкцій, - CNN

Спецпосланець Путіна Дмитрієв прибув до США. Яка мета візиту?

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів. 

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

Мета візиту

Співрозмовники заявили, що Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Відомо, що після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Мінфін США запровадив санкції проти Дмитрієва. Проте у квітні 2025 року, за даними CNN, уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду до США.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

візит (1685) росія (68619) санкції (12890) США (24611)
