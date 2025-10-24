Трамп оголосив нові санкції проти Москви після удару РФ по дитсадку у Харкові, - CNN

Президент США Дональд Трамп вирішив запровадити новий пакет санкцій проти Росії після атаки дронів на дитячий садок у Харкові.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Глава Білого дому ухвалив рішення про санкції протягом кількох годин після російського удару. На відео з місця події видно, як люди вибігають із палаючої будівлі з дітьми на руках - цей інцидент став переломним моментом для президента.

За даними джерел, Трамп діяв "на інстинктах" і вирішив змінити підхід до Володимира Путіна. "І ось президент натякнув: його "інстинкти" підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним", - йдеться у матеріалі.

Тиск союзників

На Трампа також тиснули сенатор Ліндсі Грем і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, які закликали якнайшвидше ухвалити санкції. "Ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента, його команди та наших союзників, спрямовані на припинення кровопролиття та його мирне завершення", - сказав Тьюн.

Президент, за словами чиновників, згадав, що "жорсткість призвела до дій" під час переговорів щодо Гази. Трамп розглядав можливість санкцій ще з моменту повернення до Білого дому у січні, але остаточно вирішив після серії російських атак на цивільні об’єкти України.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Удар РФ по дитсадку у Харкові

Нагадаємо, що у середу, 22 жовтня, РФ ударила безпілотником по дитячому садочку в Харкові. Відомо про одного загиблого, є постраждалі.

На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце.

