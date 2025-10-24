УКР
Трамп оголосив нові санкції проти Москви після удару РФ по дитсадку у Харкові, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вирішив запровадити новий пакет санкцій проти Росії після атаки дронів на дитячий садок у Харкові. 

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Глава Білого дому ухвалив рішення про санкції протягом кількох годин після російського удару. На відео з місця події видно, як люди вибігають із палаючої будівлі з дітьми на руках - цей інцидент став переломним моментом для президента.

За даними джерел, Трамп діяв "на інстинктах" і вирішив змінити підхід до Володимира Путіна. "І ось президент натякнув: його "інстинкти" підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією, - WSJ

Тиск союзників

На Трампа також тиснули сенатор Ліндсі Грем і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, які закликали якнайшвидше ухвалити санкції. "Ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента, його команди та наших союзників, спрямовані на припинення кровопролиття та його мирне завершення", - сказав Тьюн.

Президент, за словами чиновників, згадав, що "жорсткість призвела до дій" під час переговорів щодо Гази. Трамп розглядав можливість санкцій ще з моменту повернення до Білого дому у січні, але остаточно вирішив після серії російських атак на цивільні об’єкти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Втрати неминучі": У Кремлі оцінили наслідки перших санкцій від Трампа, – Bloomberg

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Удар РФ по дитсадку у Харкові

Нагадаємо, що у середу, 22 жовтня, РФ ударила безпілотником по дитячому садочку в Харкові. Відомо про одного загиблого, є постраждалі.

На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Автор: 

санкції (12890) США (24611) Трамп Дональд (7494)
+9
Ще б показали та розказали йому історію цього фото:
24.10.2025 11:32 Відповісти
24.10.2025 11:32 Відповісти
+7
а я писав - покажіть це Трампу і показали
24.10.2025 11:11 Відповісти
24.10.2025 11:11 Відповісти
+6
Тепер "Томагавки" ***** давай!
24.10.2025 11:15 Відповісти
24.10.2025 11:15 Відповісти
а я писав - покажіть це Трампу і показали
24.10.2025 11:11 Відповісти
24.10.2025 11:11 Відповісти
Ще б показали та розказали йому історію цього фото:
24.10.2025 11:32 Відповісти
24.10.2025 11:32 Відповісти
Теперь напиши, чтобы Трамп Томагавки выписал
24.10.2025 11:39 Відповісти
24.10.2025 11:39 Відповісти
Хай би ще Трампу показали те, що про нього соловойови всілякі зі скабєєвими говорять...
24.10.2025 11:59 Відповісти
24.10.2025 11:59 Відповісти
Тепер "Томагавки" ***** давай!
24.10.2025 11:15 Відповісти
24.10.2025 11:15 Відповісти
Може зі зброї шось відсипле Україні? - на 2026 р 400млн - маленька Норвегія допомагає в рази більше
24.10.2025 11:21 Відповісти
24.10.2025 11:21 Відповісти
Хочуть показати, що у Трампа є емпатія і керується він не лишеособистою вигодою, а й християнськими цінностями. 😊 Насправді - ні. Санкції Трамп ввів після того, як йому втовкмачили, що пфсля "чудової" телефоннної розмови з пуциним той знову підло вирішив Трампа підставити під ганьбу від преси, політичних конкурентів і навіть від власних виборців.
24.10.2025 11:26 Відповісти
24.10.2025 11:26 Відповісти
От ми всі часто сваримо Трампа - і за його недалекоглядність в зовнішній політиці, і за недоречні симпатії до авторитарних лідерів, і за популізм, і за неадекватні бізнесові підходи в сферах де вони недоречні і ще багато за що - і цілком справедливо.
Але все ж в такі моменти чітко проглядається різниця між людьми і людоподібними виродками. Який би не був той Трамп - а от дітей йому шкода.
*********** натомість ніколи не було шкода ні своїх, ні чужих - єдиний раз коли цей моральний інвалід пустив сльозу - був момент його перевиборів на третій термін - недоносок розчулився на мітингу з приводу передачі трону від плюшевого алкодімона назад під його тухлу сраку. Абсолютно нелюдська почвара, варта тільки експериментів доктора Менгеле і кунсткамери.
24.10.2025 11:29 Відповісти
24.10.2025 11:29 Відповісти
"Який би не був той Трамп - а от дітей йому шкода" - Епштейн мабуть міг би підтвердити ваші слова, але його вже нема серед живих...
24.10.2025 11:35 Відповісти
24.10.2025 11:35 Відповісти
Я не спеціаліст з психіатрії, але мені здається що любити неповнолітніх дівчат і любити хлопчиків молодшого шкільного віку - мабуть трохи різні речі.
24.10.2025 11:42 Відповісти
24.10.2025 11:42 Відповісти
Не будьте наївними - якби Трампу було притаманне те, що ви йому приписали, не було б ні телефонних дзвінків другу владіміру, ні здибанки з кумиром на Алясці, а Томагавки були б в Україні ще півроку тому.
24.10.2025 11:58 Відповісти
24.10.2025 11:58 Відповісти
Одне ніяк не скасовує інше. Далека війна в далекій країні за незрозумілі тобі цілі - це одне. А відео з дітьми яких ця війна ледь не вбила - це те що апелює до людського в кожному в кого воно є.
24.10.2025 12:27 Відповісти
24.10.2025 12:27 Відповісти
Ніт, шановний, це не перше відео і навіть не найкривавіше. І не факт навіть, що Трамп це відео бачив. До речі, Зєлєнскій у Овальному ксбінеті показував Трампу саме схожі відео - ви мабудь знаєте, чим це закінчилось. Тому дайте собі спокій у виправдовуванні Трампа - воно навіть йому не треба.
24.10.2025 12:31 Відповісти
24.10.2025 12:31 Відповісти
А якби санкції були введені США в січні можливо б зараз вже війна ЗАКІНЧИЛАСЬ,а не трамп вже 9 місяців щось відкладає,шкодує.Скільки за цей час українців загинуло?Це теж на твоїй совісті Трамп.
24.10.2025 11:31 Відповісти
24.10.2025 11:31 Відповісти
Добре що в шашлично-асфальтного лідора совість кольору білосніжної доріжки
24.10.2025 11:43 Відповісти
24.10.2025 11:43 Відповісти
CNN написало ,те що вже сталось. про санкції проти "Роснефть" та "Лукойл"
НІЯКИХ санкцій інших не приймав Трамп..
24.10.2025 11:38 Відповісти
24.10.2025 11:38 Відповісти
"Вирішив запровадити" - все одно що пообіцяв одружитись. Завтра дід скаже що то був сарказм
24.10.2025 13:14 Відповісти
24.10.2025 13:14 Відповісти
 
 