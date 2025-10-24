Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Втрати неминучі": У Кремлі оцінили наслідки перших санкцій від Трампа, – Bloomberg

У Кремлі оцінили наслідки перших санкцій від Трампа

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом санкції проти найбільших нафтових російських компаній – "Роснєфті" та "ЛукОйлу" – вдарять по доходам федерального бюджету РФ.

Втрати неминучі, хоча наразі їх важко оцінити, розповів близький до Кремля російський чиновник агентству Bloomberg.

За його словами, Росія намагатиметься використати свою мережу нафтотрейдерів та "тіньовий флот" танкерів, щоб обмежити фінансовий вплив санкцій.

За даними агентства, індійські нафтопереробні заводи майже припинять закупівлі російської нафти у цих компаній. Якщо це станеться, то для Москви буде величезним викликом знайти альтернативних клієнтів.

Втім, у Росії залишається місяць на підготовку, перш ніж санкції набудуть чинності. Російська влада використає цей час, щоб адаптуватися до нової ситуації, сказав інший російський чиновник. Він також припустив, що Трамп може змінити свою позицію, залежно від того, як просуватимуться переговори з Кремлем.

Санкції "дійсно матимуть певні серйозні наслідки для нас, але загалом вони не матимуть суттєвого впливу на наше економічне благополуччя", – заявив російський диктатор Володимир Путін. Він назвав рішення Трампа "недружнім актом щодо Росії", який "шкодить російсько-американським відносинам".

"Це, безумовно, матиме ефект. Я не збираюся стверджувати, що ці санкції – це просто укуси комарів і нічого серйозного... Але вони точно не зменшать обсяги (експорту російської нафти, – ред.) суттєво. Є способи обійти такі заходи, і боротися з ними майже неможливо", – сказав Костянтин Симонов, голова московського "Фонду національної енергетичної безпеки".

Зрештою, вплив санкцій на Росію частково залежатиме від того, чи справді США мають намір зашкодити постачанню нафти Москвою на світовий ринок, додав експерт.

Наразі трейдери будуть стежити за тим, чи збільшаться знижки на російську нафту. Ціни на російську нафту Urals у балтійському порту Приморськ цього місяця був приблизно на $12-13 за барель нижчі за вартість еталонного сорту Dated Brent, згідно з даними Argus. Однак знижка зменшується у пункті призначення вантажу, що свідчить про те, що посередники отримують прибуток.

Читайте також: Ціни на нафту продовжують зростати на тлі санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу", – Reuters

Як повідомлялося, цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти РФ "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Зокрема, під санкції США потрапили найбільші російські нафтові компанії: "Роснєфть" та "ЛукОйл". Крім того, OFAC внесло до санкційних списків низку їх дочірніх компаній, а також всі компанії, у яких "Роснєфті" та "Лукойлу" належить понад 50%.

Там, крім тіньового флоту, є ще тіньовий нафтогін «Дружба».
вже чутно ,що це санкції впровадять через місяць,/якщо ще введуть/ а через місяць кацапи говорять, знайдуть обхідні канали,через фірми прокладки в Індії та Китаї,Через пів року знову буде налагоджено ринки збуту,
я цього клоунського сюру нерозумію, От просить клоун якогось Моді перестань імпортувати свинособачу нафту.... а він напевне ******* в якусь нірвану
Там, крім тіньового флоту, є ще тіньовий нафтогін «Дружба».
я цього клоунського сюру нерозумію, От просить клоун якогось Моді перестань імпортувати свинособачу нафту.... а він напевне ******* в якусь нірвану
Напевно, Мадяру добре "пояснили", що той нафтопровід не можна трогати.... Бо давно вже непрацював...
"Но ані нам токо на пользу!"
Каже друг діамантового міндича- збільшую прокачку нафти через "дружбу"!
вже чутно ,що це санкції впровадять через місяць,/якщо ще введуть/ а через місяць кацапи говорять, знайдуть обхідні канали,через фірми прокладки в Індії та Китаї,Через пів року знову буде налагоджено ринки збуту,
Чому ***** навіть при максимальному санкційному зовнішньому тиску та колапсі в економіці пітьми не погодиться на зупинку бойових дій?
А тому, що тоді його армія розповзається "по швах" і її вже ніякими "батогами і пряниками" не зошиєш: мобики вимагатимуть "дємбель", а найманці з короткостроковими річними контрактами після спливу строків роз'їдуться хто-куди. І тоді зібрати все до купи та відновити ударний наступальний потенціал стане неможливо, бо воювати далі буде вже ніким.
На те і розрахунок Заходу, який прагне заморозити війну в Україні.
На це потрібно зважити кожному українцю, який зараз у лавах Сил оборони України воює із російськими загарбниками чи працює в тилу, щодо бачення власного життя і своєї сім'ї в найближчі роки.

У розвиток цієї теми з мережі -
@ (мова оригіналу):
"Не могу не согласиться с мнением, что путин просто уже не может остановить войну. То что называется российской армией уничтожено еще в 2022-м, все что сейчас - это сброд и уголовники. И путин уже не может им просто сказать стоп, они это "что же ты, фраер, сдал назад" не поймут."
Санкції болючі , нема сумнівів . Але ж справа не в них , а в їх виконанні . У вторинних санкціях ! Тобто - в покаранні тих хто їх порушує ! Без цього ніякі санкції не працюватимуть .
Як вже було з Сургутнєфтєгазом і Газпромнєфтью .. Які після введення проти них санкцій , продовжили вести діяльність далі , навіть не моргнувши оком . А все тому що немає механізму покарання для покупців їхньої нафти .
ці санкції театр з двох атерів ху* ла та трампа ,а ЄС у будці суфльорів , текст пише китай для всіх ...
Думаю, что с надежами на эти санкции будет то же самое, что и с фанфарами по поводу Томагавков.
так россейцам внагрузку к водяре-канистру нефти и продавайте!)
Все добре, але знов якийсь неназваний "співрозмовник, близький до кремля". Цей текст могло придумати керівництво ГУР чи СЗР, не виходячи з кабінету. Щоб показати роботу.
https://t.me/Oll_Sharp/22684 Чи був конфлікт між Трампом та Зеленським під час їх останньої зустрічі?

Ні, не було, але була напруга. Київ проігнорував поради своїх республіканських друзів, багато з яких скептично ставляться до того, що Трамп погодиться надати Україні «Томагавки».. До того ж, Донні був під впливом розмови з путіним, а тому очікував кроків Зеленського у руслі «мирного врегулювання». Зеленський же нічиїх порад слухати не став і перше, що зробив, зайшовши до кабінету, вивалив Трампу план наступу ЗСУ з одним але: для цього наступу потрібен ******** "Томагавків". Трамп трохи офігів від цього (Нобелівка горить!) і швиденько згорнув зустріч. Ні, не кричав і мап зі стола не скидав, але в результаті українська делегація втратила можливість зосередитися на низці інших важливих питань - насамперед, на ракетах «повітря-повітря» для винищувачів F-16 та МіГ та ракетах «земля-повітря» для систем протиповітряної оборони Patriot. Також були проігноровані усі економічні пропозиції Зеленського. І все тому, що не з того почав - так і не навчився наш президент поводженню з американським нарцисом.
