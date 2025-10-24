"Втрати неминучі": У Кремлі оцінили наслідки перших санкцій від Трампа, – Bloomberg
Запроваджені президентом США Дональдом Трампом санкції проти найбільших нафтових російських компаній – "Роснєфті" та "ЛукОйлу" – вдарять по доходам федерального бюджету РФ.
Втрати неминучі, хоча наразі їх важко оцінити, розповів близький до Кремля російський чиновник агентству Bloomberg.
За його словами, Росія намагатиметься використати свою мережу нафтотрейдерів та "тіньовий флот" танкерів, щоб обмежити фінансовий вплив санкцій.
За даними агентства, індійські нафтопереробні заводи майже припинять закупівлі російської нафти у цих компаній. Якщо це станеться, то для Москви буде величезним викликом знайти альтернативних клієнтів.
Втім, у Росії залишається місяць на підготовку, перш ніж санкції набудуть чинності. Російська влада використає цей час, щоб адаптуватися до нової ситуації, сказав інший російський чиновник. Він також припустив, що Трамп може змінити свою позицію, залежно від того, як просуватимуться переговори з Кремлем.
Санкції "дійсно матимуть певні серйозні наслідки для нас, але загалом вони не матимуть суттєвого впливу на наше економічне благополуччя", – заявив російський диктатор Володимир Путін. Він назвав рішення Трампа "недружнім актом щодо Росії", який "шкодить російсько-американським відносинам".
"Це, безумовно, матиме ефект. Я не збираюся стверджувати, що ці санкції – це просто укуси комарів і нічого серйозного... Але вони точно не зменшать обсяги (експорту російської нафти, – ред.) суттєво. Є способи обійти такі заходи, і боротися з ними майже неможливо", – сказав Костянтин Симонов, голова московського "Фонду національної енергетичної безпеки".
Зрештою, вплив санкцій на Росію частково залежатиме від того, чи справді США мають намір зашкодити постачанню нафти Москвою на світовий ринок, додав експерт.
Наразі трейдери будуть стежити за тим, чи збільшаться знижки на російську нафту. Ціни на російську нафту Urals у балтійському порту Приморськ цього місяця був приблизно на $12-13 за барель нижчі за вартість еталонного сорту Dated Brent, згідно з даними Argus. Однак знижка зменшується у пункті призначення вантажу, що свідчить про те, що посередники отримують прибуток.
Як повідомлялося, цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти РФ "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".
Зокрема, під санкції США потрапили найбільші російські нафтові компанії: "Роснєфть" та "ЛукОйл". Крім того, OFAC внесло до санкційних списків низку їх дочірніх компаній, а також всі компанії, у яких "Роснєфті" та "Лукойлу" належить понад 50%.
А тому, що тоді його армія розповзається "по швах" і її вже ніякими "батогами і пряниками" не зошиєш: мобики вимагатимуть "дємбель", а найманці з короткостроковими річними контрактами після спливу строків роз'їдуться хто-куди. І тоді зібрати все до купи та відновити ударний наступальний потенціал стане неможливо, бо воювати далі буде вже ніким.
На те і розрахунок Заходу, який прагне заморозити війну в Україні.
На це потрібно зважити кожному українцю, який зараз у лавах Сил оборони України воює із російськими загарбниками чи працює в тилу, щодо бачення власного життя і своєї сім'ї в найближчі роки.
У розвиток цієї теми з мережі -
@ (мова оригіналу):
"Не могу не согласиться с мнением, что путин просто уже не может остановить войну. То что называется российской армией уничтожено еще в 2022-м, все что сейчас - это сброд и уголовники. И путин уже не может им просто сказать стоп, они это "что же ты, фраер, сдал назад" не поймут."
Як вже було з Сургутнєфтєгазом і Газпромнєфтью .. Які після введення проти них санкцій , продовжили вести діяльність далі , навіть не моргнувши оком . А все тому що немає механізму покарання для покупців їхньої нафти .
Ні, не було, але була напруга. Київ проігнорував поради своїх республіканських друзів, багато з яких скептично ставляться до того, що Трамп погодиться надати Україні «Томагавки».. До того ж, Донні був під впливом розмови з путіним, а тому очікував кроків Зеленського у руслі «мирного врегулювання». Зеленський же нічиїх порад слухати не став і перше, що зробив, зайшовши до кабінету, вивалив Трампу план наступу ЗСУ з одним але: для цього наступу потрібен ******** "Томагавків". Трамп трохи офігів від цього (Нобелівка горить!) і швиденько згорнув зустріч. Ні, не кричав і мап зі стола не скидав, але в результаті українська делегація втратила можливість зосередитися на низці інших важливих питань - насамперед, на ракетах «повітря-повітря» для винищувачів F-16 та МіГ та ракетах «земля-повітря» для систем протиповітряної оборони Patriot. Також були проігноровані усі економічні пропозиції Зеленського. І все тому, що не з того почав - так і не навчився наш президент поводженню з американським нарцисом.