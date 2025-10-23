Ціни на нафту продовжують зростати на тлі санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу", – Reuters

Ціни на нафту у четвер зростають другий день поспіль більш ніж на 3% після того, як індійські нафтопереробники почали перегляд російських закупівель через нові санкції США проти "Роснафти" і "Лукойлу".

Вранці у четверг вартість ф'ючерсів на Brent дорожчає на 3,4% – до $64,71 за барель, ціна на WTI зростає на 3,6% – до $60,59, повідомляє Reuters.

Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії. Під них потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Вашингтон заявив про готовність до подальших кроків і закликав Москву до негайного припинення вогню. Минулого тижня Британія також ввела санкції проти "Роснєфті" і "Лукойлу", а ЄС сьогодні схвалив 19-й пакет обмежень із забороною імпорту російського СПГ.

"Свіжі санкції президента Трампа, що б’ють по найбільших нафтових компаніях Росії, прицільно спрямовані на перекриття воєнних доходів Кремля", – сказала Пріянка Сачдева з Phillip Nova.

За її словами, це може перерозподілити азійський попит у бік американської нафти.

На фоні цього Індійські НПЗ готуються різко скоротити імпорт російської нафти. За даними джерел, Reliance Industries може зменшити або повністю зупинити закупівлі. Водночас державні компанії зазвичай нафту купують через посередників, а не напряму у "Роснєфті" чи "Лукойлу".

Водночас скепсис щодо довгострокового ефекту санкцій стримує ралі.

"Стрибок цін радше колінний рефлекс, ніж структурний зсув", – зазначив Клаудіо Галімберті з Rystad Energy, нагадавши, що попередні обмеження мало впливали на видобуток і доходи РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У короткостроковій перспективі трейдери стежать за трьома факторами: збільшенням квот ОПЕК+, темпами накопичення китайських запасів і ходом війн в Україні та на Близькому Сході.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту різко зросли після перенесення зустрічі Трампа з Путіним та очікування ринку прогрес у торгових переговорах США-Китай.

Інвестори також стежать за розвитком ситуації між США і Венесуелою. Група незалежних експертів ООН назвала удари США по суднах у Карибському морі "позасудовими стратами", тоді як Вашингтон пояснює ці операції з боротьбою з "наркотероризмом".