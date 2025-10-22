УКР
Новини Атака безпілотників на Харків
4 696 16

Наслідки удару РФ по дитсадку в Харкові: загинула людина, 7 постраждалих. У дітей гостра реакція на стрес. ФОТОрепортаж

Після масованої комбінованої атаки РФ ударила безпілотником по дитячому садочку в Харкові.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, відомо про одного загиблого. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога.

"Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог гатив по Харкову та трьох населених пунктах Харківщини: 9 постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожого удару

Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахедаСадок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда
Садок у Харкові після удару шахеда

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились.

Комбінована атака 22 жовтня 2025 року 

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

+19
Здохніть підари.
показати весь коментар
22.10.2025 12:32 Відповісти
+14
це вже "Алеппо"?
чи може сектор Газа?

де Грета Тумблер із своєю флотилією?
де масові маніфестації ліваків по всьому світу ?

ЗЄлічка, зілюнька ти наша, може хоча б на скликання посідєлок Ради Безпеки ООН сподвигнешся?
чи лише вечірній відосік про рожеві фламінги в небі і в люлю, дорогі українці, під вий сирен ...?

.
показати весь коментар
22.10.2025 12:40 Відповісти
+10
Це має бачити увесь світ...
показати весь коментар
22.10.2025 12:37 Відповісти
Єрмаку і зеленському, треба терміново продовжити оті мандрівки на саміти по Світу, «міру-мір», вони значно посилили *********** обстріли України і вартують чимало грошей від Українців ???
Оманські із зелупнем та помічники ригоАНАЛЬНИХ в Урядовому кварталі, це вирок Україні, з 2019 року!!! Гончарук та шмигаль, свириденко, з даниловим і умеровим, це підтверджують!!
показати весь коментар
22.10.2025 12:34 Відповісти
передусім це мають бачити українці, а не прилизані та розмальовані пики на кіздафоні !

.
показати весь коментар
22.10.2025 12:42 Відповісти
Ця дрянь безкоштовно не працює.
показати весь коментар
22.10.2025 12:48 Відповісти
А що ************ краснов "трампакс", про це каже?
показати весь коментар
22.10.2025 12:41 Відповісти
вже, вже казав "стріляють по містах, але гинуть здебільше невинні російські та українські солдати" - ЗЄля та буйло і лісі б'ються...зачекаю поки їм набридне."

трамп - це Аморальна потвора, якого цікавлять тільки гроші та підхалимаж

.
показати весь коментар
22.10.2025 12:48 Відповісти
Каже бити у відповідь фламінгами, трембітами, паляницями, рутами, пеклами, нептунами різної довжини і товщини.
показати весь коментар
22.10.2025 13:07 Відповісти
Може вже пора заявити ультиматум гарантам ядерного роззброєння?
Звинуватити їх і ООН в співучасті в геноциді українського народу, в злочинній бездіяльності.
Самі не хочуть воювати - нехай нададуть ту зброю яка зупинить орду. Повернуть ядерну зброю.
Але хто ж це зробить? Кловун з кварталу95?
показати весь коментар
22.10.2025 12:45 Відповісти
Ультиматум - це або-або. Якщо не нададуть зброю, то що? Замінуємо і підірвемо всі АЕС?
показати весь коментар
22.10.2025 13:36 Відповісти
Трамп, піди позвони своєму другові. рижий мудак
показати весь коментар
22.10.2025 12:56 Відповісти
Треба щоб ці кадри були у всіх провідних світових інформаційних виданнях. Рижому мудаку теж треба відправити і Меланії.
показати весь коментар
22.10.2025 13:01 Відповісти
..***** вчергове висморкалося та помочилося на Трумпа і обтерло об нього свої брудні-криваві руки..
маразматику-ідіоту Трумпу таке ставлення до нього від "друга-владіміра" дуже нравиццця...
показати весь коментар
22.10.2025 13:05 Відповісти
 
 