Последствия удара РФ по детскому саду в Харькове: погиб человек, 7 пострадавших. У детей острая реакция на стресс. ФОТОрепортаж

После массированной комбинированной атаки РФ ударила беспилотником по детскому саду в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, известно об одном погибшем. По состоянию на сейчас семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - отмечает глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "шахеды" попали в садик в Харькове. Погиб человек. Данные о раненых детях не подтвердились.

Комбинированная атака 22 октября 2025 года

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

