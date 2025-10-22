Последствия удара РФ по детскому саду в Харькове: погиб человек, 7 пострадавших. У детей острая реакция на стресс. ФОТОрепортаж
После массированной комбинированной атаки РФ ударила беспилотником по детскому саду в Харькове.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к сожалению, известно об одном погибшем. По состоянию на сейчас семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.
Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - отмечает глава государства.
Последствия вражеского удара
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "шахеды" попали в садик в Харькове. Погиб человек. Данные о раненых детях не подтвердились.
Комбинированная атака 22 октября 2025 года
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оманські із зелупнем та помічники ригоАНАЛЬНИХ в Урядовому кварталі, це вирок Україні, з 2019 року!!! Гончарук та шмигаль, свириденко, з даниловим і умеровим, це підтверджують!!
.
чи може сектор Газа?
де Грета Тумблер із своєю флотилією?
де масові маніфестації ліваків по всьому світу ?
ЗЄлічка, зілюнька ти наша, може хоча б на скликання посідєлок Ради Безпеки ООН сподвигнешся?
чи лише вечірній відосік про рожеві фламінги в небі і в люлю, дорогі українці, під вий сирен ...?
.
трамп - це Аморальна потвора, якого цікавлять тільки гроші та підхалимаж
.
Звинуватити їх і ООН в співучасті в геноциді українського народу, в злочинній бездіяльності.
Самі не хочуть воювати - нехай нададуть ту зброю яка зупинить орду. Повернуть ядерну зброю.
Але хто ж це зробить? Кловун з кварталу95?
маразматику-ідіоту Трумпу таке ставлення до нього від "друга-владіміра" дуже нравиццця...