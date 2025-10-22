РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
Враг атакует Харьков "шахедами", уже как минимум 3 удара. На месте попадания пожар

шахед над Харьковом

Войска РФ наносят удары дронами по Харькову. Уже три удара зафиксировано в Холодногорском районе города.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно - "шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии он сообщил о новых взрывах.

Также читайте: 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который корректировал удары "КАБами" по оборонительным линиям Харькова

"Повторный удар по Холодногорскому району. Третий взрыв! Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников - в небе над городом еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны", - добавил он.

обстрел (30124) Харьков (7794) Шахед (1573) Харьковская область (1757) Харьковский район (603)
Держитесь харьковчане, Скорейшего выздоровления раненым
