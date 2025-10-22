Враг атакует Харьков "шахедами", уже как минимум 3 удара. На месте попадания пожар
Войска РФ наносят удары дронами по Харькову. Уже три удара зафиксировано в Холодногорском районе города.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно - "шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Впоследствии он сообщил о новых взрывах.
"Повторный удар по Холодногорскому району. Третий взрыв! Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников - в небе над городом еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны", - добавил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люба Леонидовна
показать весь комментарий22.10.2025 11:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль