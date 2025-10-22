"Шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились (оновлено)

Війська РФ завдали ударів дронами по Харкову. Кілька ударів було зафіксовано у Холодногірському районі міста, зокрема по будівлі, де розташовувався дитячий садок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією станом на 12.10, кількість постраждалих зросла до семи. Серед них - один загиблий чоловік.

Інформація про поранення дітей підтвердження, на щастя, не знайшла", - зауважив Терехов.

Що передувало?

"Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо - "шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Згодом Терехов повідомляв про нові вибухи.

Також читайте: 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував удари "КАБами" по оборонних лініях Харкова

"Повторний удар по Холодногірському району. Третій вибух! Харків під масованою атакою ворожих безпілотників - у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні", - додав він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака РФ на садок

За даними Терехова, було зафіксовано влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі.

"Є поранені діти. На місці удару - пожежа", - зауважив він.

"Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває", - уточнив Терехов.

У коментарі ЗМІ Терехов заявив про три влучання у будівлю дитячого садочка.

"На щастя, діти були евакуйовані у найпростіше укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього дитячого садка", - зауважив мер.

Як своєю чергою повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Щонайменше двоє з них - у важкому стані. Медики працюють на місці. Інформація оновлюється", - зауважив він.

Чи є серед поранених діти - Синєгубов не зазначив.

Згодом Терехов уточнив, що одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки на Харків загинув 40-річний чоловік.

"На цей час відомо загалом про 5 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - пояснив Синєгубов. Чи є серед поранених діти - Синєгубов знову не зазначив.