"Шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились (оновлено)
Війська РФ завдали ударів дронами по Харкову. Кілька ударів було зафіксовано у Холодногірському районі міста, зокрема по будівлі, де розташовувався дитячий садок.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією станом на 12.10, кількість постраждалих зросла до семи. Серед них - один загиблий чоловік.
Інформація про поранення дітей підтвердження, на щастя, не знайшла", - зауважив Терехов.
Що передувало?
"Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо - "шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Згодом Терехов повідомляв про нові вибухи.
"Повторний удар по Холодногірському району. Третій вибух! Харків під масованою атакою ворожих безпілотників - у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні", - додав він.
Атака РФ на садок
За даними Терехова, було зафіксовано влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі.
"Є поранені діти. На місці удару - пожежа", - зауважив він.
"Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває", - уточнив Терехов.
У коментарі ЗМІ Терехов заявив про три влучання у будівлю дитячого садочка.
"На щастя, діти були евакуйовані у найпростіше укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього дитячого садка", - зауважив мер.
Як своєю чергою повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
"Щонайменше двоє з них - у важкому стані. Медики працюють на місці. Інформація оновлюється", - зауважив він.
Чи є серед поранених діти - Синєгубов не зазначив.
Згодом Терехов уточнив, що одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені.
За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки на Харків загинув 40-річний чоловік.
"На цей час відомо загалом про 5 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - пояснив Синєгубов. Чи є серед поранених діти - Синєгубов знову не зазначив.
