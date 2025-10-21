15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував удари "КАБами" по оборонних лініях Харкова

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один учасник агентурної мережі ФСБ, яку СБУ нейтралізувала у вересні 2024 року.

Тоді співробітники української спецслужби затримали трьох російських агентів-коригувальників повітряних атак по Києву, Харкову та Чернігову. Навесні та влітку цього року двоє затриманих уже отримали терміни ув’язнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі тюремний строк отримав останній учасник ворожого осередку. Ним виявився 43-річний завербований ФСБ харків’янин. За інструкцією російської спецслужби цей фігурант шпигував за зведенням оборонних ліній біля прифронтового міста.

Для цього він влаштувався до однієї з будівельних бригад, що займалася фортифікаційними спорудами на території регіону. Під виглядом різноробочого на будівництві агент мав доступ до відповідних координат та відправляв їх кураторові від ФСБ.

У подальшому ворог використовував агентурні відомості для підготовки ударів по оборонних спорудах керованими авіабомбами. Під час повітряної атаки зловмисник мав отримати сигнал від куратора, щоб вийти із потенційної зони ураження.

Також встановлено, що агент налагоджував зв’язки з місцевими жителями, щоб завуальовано випитувати у них інформацію про пункти базування центрів підготовки операторів БпЛА.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу оборонного об’єкта.

За матеріалами, зібраними слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді.

