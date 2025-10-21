УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8892 відвідувача онлайн
Новини Вироки за державну зраду
305 2

15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував удари "КАБами" по оборонних лініях Харкова

СБУ викрила агента ФСБ, який наводив російські КАБи

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один учасник агентурної мережі ФСБ, яку СБУ нейтралізувала у вересні 2024 року.

Тоді співробітники української спецслужби затримали трьох російських агентів-коригувальників повітряних атак по Києву, Харкову та Чернігову. Навесні та влітку цього року двоє затриманих уже отримали терміни ув’язнення,  повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі тюремний строк отримав останній учасник ворожого осередку. Ним виявився 43-річний завербований ФСБ харків’янин. За інструкцією російської спецслужби цей фігурант шпигував за зведенням оборонних ліній біля прифронтового міста.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для цього він влаштувався до однієї з будівельних бригад, що займалася фортифікаційними спорудами на території регіону. Під виглядом різноробочого на будівництві агент мав доступ до відповідних координат та відправляв їх кураторові від ФСБ.

У подальшому ворог використовував агентурні відомості для підготовки ударів по оборонних спорудах керованими авіабомбами. Під час повітряної атаки зловмисник мав отримати сигнал від куратора, щоб вийти із потенційної зони ураження.

Також встановлено, що агент налагоджував зв’язки з місцевими жителями, щоб завуальовано випитувати у них інформацію про пункти базування центрів підготовки операторів БпЛА.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу оборонного об’єкта.

За матеріалами, зібраними слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом: засуджено 7 мешканців Запорізької області. ФОТО

Автор: 

СБУ (13487) ФСБ (1487) Харків (5920) Харківська область (1780) Харківський район (609)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все від привладних стефанчуків-зеленського, «портновських», спонукає до повторних дій, цих коригувальників!!
Упіймали, осудили, обміняли, як і беркутню!!
показати весь коментар
21.10.2025 16:35 Відповісти
Я вважаю що нiхто нiкого мiняти не зможе: цi потвори не довго будуть жити на зонi...
показати весь коментар
21.10.2025 17:05 Відповісти
 
 