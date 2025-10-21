До 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом: засуджено 7 мешканців Запорізької області. ФОТО
За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду винесено обвинувальні вироки стосовно 7 осіб, які добровільно співпрацювали з ворогом.
Громадян України, які мешкають і здійснюють "службову діяльність" на тимчасово окупованих територіях, визнано винними у зайнятті посад у незаконних "правоохоронних органах".
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Прокурори в суді довели, що засуджені діяли за дорученнями та від імені держави-агресора, фактично сприяючи встановленню та зміцненню окупаційної влади РФ.
Кого було засуджено?
Вироками суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі, строком до:
- 15 років – двом особам, які обіймали посади "старшого оперуповноваженого" і "заступника начальника відділу карного розшуку" у незаконних структурах Мелітополя та Бердянська;
- 14 років – двом громадянам, які працювали "інспекторами" і "патрульними" у так званому "відділку поліції № 3" у смт. Михайлівка;
- 13 років – двом особам, які виконували обов’язки "чергових" у псевдополіції в Енергодарі та Великій Білозерці;
- 12 років – громадянці, яка працювала "інспекторкою" в місті Дніпрорудне.
Також усіх засуджених позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, строком від 10 до 15 років, та конфісковано все майно.
Досудове розслідування в цих кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який готував теракти на півночі України.
