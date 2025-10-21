УКР
До 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом: засуджено 7 мешканців Запорізької області. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду винесено обвинувальні вироки стосовно 7 осіб, які добровільно співпрацювали з ворогом.

Громадян України, які мешкають і здійснюють "службову діяльність" на тимчасово окупованих територіях, визнано винними у зайнятті посад у незаконних "правоохоронних органах".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори в суді довели, що засуджені діяли за дорученнями та від імені держави-агресора, фактично сприяючи встановленню та зміцненню окупаційної влади РФ.

Кого було засуджено?

Вироками суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі, строком до:

  • 15 років – двом особам, які обіймали посади "старшого оперуповноваженого" і "заступника начальника відділу карного розшуку" у незаконних структурах Мелітополя та Бердянська;
  • 14 років – двом громадянам, які працювали "інспекторами" і "патрульними" у так званому "відділку поліції № 3" у смт. Михайлівка;
  • 13 років – двом особам, які виконували обов’язки "чергових" у псевдополіції в Енергодарі та Великій Білозерці;
  • 12 років – громадянці, яка працювала "інспекторкою" в місті Дніпрорудне.

Також усіх засуджених позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, строком від 10 до 15 років, та конфісковано все майно.

Досудове розслідування в цих кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

колаборанти

На Запоріжжі чимало ватанів. Там саджати можна щільніше...
показати весь коментар
21.10.2025 11:20 Відповісти
А пащу про поцріватізьмус "казаццкій" відкриває тото джопарожьє "у червоних штанях" ширше всіх, хоча Хортиця історично їх НЕ підпускала. Так і "живемо"...
показати весь коментар
21.10.2025 11:26 Відповісти
Це про що? З маршрутки писав?
показати весь коментар
21.10.2025 11:43 Відповісти
3,14зда тупа, якшо для тебе "нулі" то "маршрутка", молися Богу, би тебе не кляли. *******! Корчите з себе "шось", а самі просто кльофуниска, не більше, навіть Мову зневажали ще ЗОВСІМ недавно. ПНХ, тваридло.
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
Це заочне засудження чи як виконати вирок суду на окупованих теріторіях.
показати весь коментар
21.10.2025 11:24 Відповісти
За забрюлювання теж потрібно призначати покарання!
показати весь коментар
21.10.2025 11:24 Відповісти
+++ Земакака давно мала б висіти за шию на арці дружбинародафф. Вже за "я ваш вирок"... А шобла - за принципом покарань корупціонерів Китаю, десь "на Дарниці"... А краще - в Умані... Пробач, Боже, най здійсниться Твоя Воля. Амінь...
показати весь коментар
21.10.2025 11:30 Відповісти
 
 