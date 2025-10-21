До 15 лет тюрьмы за сотрудничество с врагом: осуждены 7 жителей Запорожской области. ФОТО
По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства вынесены обвинительные приговоры в отношении 7 человек, которые добровольно сотрудничали с врагом.
Граждане Украины, которые проживают и осуществляют "служебную деятельность" на временно оккупированных территориях, признаны виновными в занятии должностей в незаконных "правоохранительных органах".
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры в суде доказали, что осужденные действовали по поручению и от имени государства-агрессора, фактически способствуя установлению и укреплению оккупационной власти РФ.
Кто был осужден?
Приговорами суда назначено наказание в виде лишения свободы, сроком до:
- 15 лет - двум лицам, занимавшим должности "старшего оперуполномоченного" и "заместителя начальника отдела уголовного розыска" в незаконных структурах Мелитополя и Бердянска;
- 14 лет - двум гражданам, работавшим "инспекторами" и "патрульными" в так называемом "отделении полиции № 3" в пгт. Михайловка;
- 13 лет - двум лицам, выполнявшим обязанности "дежурных" в псевдополиции в Энергодаре и Большой Белозерке;
- 12 лет - гражданке, работавшей "инспектором" в городе Днепрорудное.
Также всех осужденных лишили права занимать должности в органах государственной власти, сроком от 10 до 15 лет, и конфисковано все имущество.
Досудебное расследование в этих уголовных производствах осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, готовивший теракты на севере Украины.
