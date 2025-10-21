РУС
761 6

До 15 лет тюрьмы за сотрудничество с врагом: осуждены 7 жителей Запорожской области. ФОТО

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства вынесены обвинительные приговоры в отношении 7 человек, которые добровольно сотрудничали с врагом.

Граждане Украины, которые проживают и осуществляют "служебную деятельность" на временно оккупированных территориях, признаны виновными в занятии должностей в незаконных "правоохранительных органах".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры в суде доказали, что осужденные действовали по поручению и от имени государства-агрессора, фактически способствуя установлению и укреплению оккупационной власти РФ.

Кто был осужден?

Приговорами суда назначено наказание в виде лишения свободы, сроком до:

  • 15 лет - двум лицам, занимавшим должности "старшего оперуполномоченного" и "заместителя начальника отдела уголовного розыска" в незаконных структурах Мелитополя и Бердянска;
  • 14 лет - двум гражданам, работавшим "инспекторами" и "патрульными" в так называемом "отделении полиции № 3" в пгт. Михайловка;
  • 13 лет - двум лицам, выполнявшим обязанности "дежурных" в псевдополиции в Энергодаре и Большой Белозерке;
  • 12 лет - гражданке, работавшей "инспектором" в городе Днепрорудное.

Также всех осужденных лишили права занимать должности в органах государственной власти, сроком от 10 до 15 лет, и конфисковано все имущество.

Досудебное расследование в этих уголовных производствах осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области.

колаборационисты

оккупация (10343) СБУ (20536) Запорожская область (3673) коллаборационизм (917) Офис Генпрокурора (2716)
На Запоріжжі чимало ватанів. Там саджати можна щільніше...
21.10.2025 11:20 Ответить
А пащу про поцріватізьмус "казаццкій" відкриває тото джопарожьє "у червоних штанях" ширше всіх, хоча Хортиця історично їх НЕ підпускала. Так і "живемо"...
21.10.2025 11:26 Ответить
Це про що? З маршрутки писав?
21.10.2025 11:43 Ответить
Це заочне засудження чи як виконати вирок суду на окупованих теріторіях.
21.10.2025 11:24 Ответить
За забрюлювання теж потрібно призначати покарання!
21.10.2025 11:24 Ответить
+++ Земакака давно мала б висіти за шию на арці дружбинародафф. Вже за "я ваш вирок"... А шобла - за принципом покарань корупціонерів Китаю, десь "на Дарниці"... А краще - в Умані... Пробач, Боже, най здійсниться Твоя Воля. Амінь...
