До 15 лет тюрьмы за сотрудничество с врагом: осуждены 7 жителей Запорожской области. ФОТО

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства вынесены обвинительные приговоры в отношении 7 человек, которые добровольно сотрудничали с врагом.

Граждане Украины, которые проживают и осуществляют "служебную деятельность" на временно оккупированных территориях, признаны виновными в занятии должностей в незаконных "правоохранительных органах".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры в суде доказали, что осужденные действовали по поручению и от имени государства-агрессора, фактически способствуя установлению и укреплению оккупационной власти РФ.

Кто был осужден?

Приговорами суда назначено наказание в виде лишения свободы, сроком до:

15 лет - двум лицам, занимавшим должности "старшего оперуполномоченного" и "заместителя начальника отдела уголовного розыска" в незаконных структурах Мелитополя и Бердянска;

14 лет - двум гражданам, работавшим "инспекторами" и "патрульными" в так называемом "отделении полиции № 3" в пгт. Михайловка;

13 лет - двум лицам, выполнявшим обязанности "дежурных" в псевдополиции в Энергодаре и Большой Белозерке;

12 лет - гражданке, работавшей "инспектором" в городе Днепрорудное.

Также всех осужденных лишили права занимать должности в органах государственной власти, сроком от 10 до 15 лет, и конфисковано все имущество.

Досудебное расследование в этих уголовных производствах осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области.

