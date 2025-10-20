15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, который готовил теракты на севере Украины, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил участник агентурной сети ФСБ, которую разоблачили весной этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие теракты предатель готовил?

Тогда контрразведка СБУ задержала сразу девять российских агентов во время подготовки серии терактов и диверсий в четырех областях Украины.

По материалам дела, злоумышленники занимались подготовкой взрывов на территориях жилых массивов и вблизи пунктов базирования Сил обороны.

"Еще одной "целью" рашистов были ключевые мосты и магистральные пути Укрзализныци, которые обеспечивают логистическое сообщение украинских войск", - пояснили в СБУ.

Детали дела

Как отмечается, сейчас тюремный срок получил один из завербованных фсб местных жителей. По инструкции оккупантов он забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения теракта на севере Украины.

Перед тем как заложить взрывчатку на "объекте", агент должен был снарядить ее смартфоном для дистанционной активации российскими спецслужбистами.

Далее злоумышленник планировал замаскировать СВУ на месте запланированного теракта и установить рядом "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Задержание предателя

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеский план и задержала агента в арендованной квартире, когда он снаряжал взрывчатку средствами дистанционного подрыва.

При обыске во временном помещении задержанного изъято СВУ с электродетонатором и другими комплектующими.

Что решил суд?

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

