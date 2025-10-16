Планировал взорвать автомобиль военных: СБУ задержала агента РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Лозовой на Харьковщине задержан российский агент, готовивший подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские воины.

СБУ и Нацполиция вовремя разоблачили намерения врага и задержали агента при попытке заложить взрывчатку под военное авто.

"Исполнителем заказа рф оказался 53-летний местный безработный, попавший во внимание оккупантов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

По инструкциям куратора агент сначала отследил служебный автомобиль, а затем собственноручно изготовил СВП, который намеревался начинить гайками для усиления поражающего действия", - говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, другие составляющие к взрывчатке, а также смартфон с доказательствами работы РФ.

В данное время агенту сообщили о подозрении в подготовке к теракту по предварительному сговору группой лиц.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

