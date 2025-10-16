Планировал взорвать автомобиль военных: СБУ задержала агента РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж
В Лозовой на Харьковщине задержан российский агент, готовивший подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские воины.
СБУ и Нацполиция вовремя разоблачили намерения врага и задержали агента при попытке заложить взрывчатку под военное авто.
"Исполнителем заказа рф оказался 53-летний местный безработный, попавший во внимание оккупантов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".
По инструкциям куратора агент сначала отследил служебный автомобиль, а затем собственноручно изготовил СВП, который намеревался начинить гайками для усиления поражающего действия", - говорится в сообщении.
Во время обысков у него изъяли взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, другие составляющие к взрывчатке, а также смартфон с доказательствами работы РФ.
В данное время агенту сообщили о подозрении в подготовке к теракту по предварительному сговору группой лиц.
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
