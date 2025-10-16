Планував підірвати авто військових: СБУ затримала агента РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж
У Лозовій на Харківщині затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.
СБУ та Нацполіція вчасно викрили наміри ворога та затримали агента під час спроби закласти вибухівку під військове авто.
"Виконавцем замовлення рф виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".
За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у нього вилучили вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи РФ.
Наразі агенту повідомили про підозру в готуванні до теракту за попередньою змовою групою осіб.
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
