Планував підірвати авто військових: СБУ затримала агента РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Лозовій на Харківщині затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.

СБУ та Нацполіція вчасно викрили наміри ворога та затримали агента під час спроби закласти вибухівку під військове авто.

"Виконавцем замовлення рф виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у нього вилучили вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи РФ.

Наразі агенту повідомили про підозру в готуванні до теракту за попередньою змовою групою осіб.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

