3 922 19

Пішов у СЗЧ та готував теракт у центрі Запоріжжя: СБУ затримала агента РФ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вдалося запобігти теракту в центрі міста. Агент РФ планував підрив саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та "прозвітувати" кураторові з РФ.

Росіяни планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на "локації" буде найбільша концентрація місцевих жителів.

Дезертир готував теракт у центрі Запоріжжя. Його затримала СБУ

Агента затримали під час спорядження вибухівки для теракту.

"Фігурантом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів", - йдеться в повідомленні.

Після вербування він отримав "перевірочне" завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України.

Згодом росіяни "відрядили" його до Запоріжжя, де той орендував житло та придбав складові для виготовлення СВП.

Під час обшуків у його оселі виявили компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця запланованого теракту для фіксації його наслідків.

Наразі агенту повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Запоріжжя (2425) СБУ (13462) теракт (1074) Запорізька область (4187) Запорізький район (305)
+9
повісить накуй того *******.
13.10.2025 10:19 Відповісти
+6
народ вимагає смертної кари таким злочинцям, а народ є єдиним джерелом влади в Україні
13.10.2025 10:20 Відповісти
+5
По наколках - прямо авторитет - на таке звірство рішився
13.10.2025 10:13 Відповісти
По наколках - прямо авторитет - на таке звірство рішився
13.10.2025 10:13 Відповісти
повісить накуй того *******.
13.10.2025 10:19 Відповісти
народ вимагає смертної кари таким злочинцям, а народ є єдиним джерелом влади в Україні
13.10.2025 10:20 Відповісти
Віруючий?
13.10.2025 10:20 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
13.10.2025 10:21 Відповісти
І що далі? Якщо держава робить вигляд, що СЗЧ шників наче б то не існує, то фсб цим і скористовується. СЗЧ шник- це вже потенційний агент, то му що людина формально знаходиться поза законом. А Зеленьському- по барабану, щоб " рєйтінгі нє падалі", " Гуляйтє дальшє, токо за мєня прагаласуйтє"
13.10.2025 10:36 Відповісти
Маячня. Якщо людина захоче зрадити, то зрадить і перебуваючи в ЗСУ. Мало такого було? Якщо ні, то й в сзч його не підкуплять.
13.10.2025 11:55 Відповісти
Чмошник! МП?
13.10.2025 10:26 Відповісти
Треба щоб на зоні таких паскуд вішали...
13.10.2025 10:28 Відповісти
їх потрібно "утилізувати" до зони - при "опору" або при "спробі втечі"
13.10.2025 10:31 Відповісти
Краще з вогнемета. Бо патронів для зенітки зараз бракує.
13.10.2025 11:10 Відповісти
поки не заблокують "телеграм" ось такі кадри з'являтимуться у геометричній прогресії!
13.10.2025 10:29 Відповісти
по телеграму їх і розкривають
13.10.2025 10:43 Відповісти
Єдине питання, це яким потрібно бути дебілом, щоб з кимось йти на контакт через телеграм, кому з вас це пропонували, чи можливо ви маєте знайомих якім це пропонували?
Ні, тоді включайте мізки, а не емоції....
13.10.2025 10:45 Відповісти
Хочете сказати що мобілізували, а можливо навіть бусифікували агента ФСБ?
13.10.2025 10:42 Відповісти
Напевно напочатку він був "какая разніца", але під час гостинної мобілізації через бусик та берці ТЦКунів визначився, хто для нього ворог?
13.10.2025 10:59 Відповісти
Знищувати цю паскуду треба і прикрийте нарешті ті телеграм канали через які ворог вербує бидло.
13.10.2025 11:06 Відповісти
А по інших інтернет-месенджерам не вербує? Тільки повне відключення інтернету може змінити ситуацію.
13.10.2025 11:11 Відповісти
Ну де ви таке чули, "агент пішов у СЗЧ".
13.10.2025 11:28 Відповісти
 
 