Пішов у СЗЧ та готував теракт у центрі Запоріжжя: СБУ затримала агента РФ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вдалося запобігти теракту в центрі міста. Агент РФ планував підрив саморобного вибухового пристрою.

Так, фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та "прозвітувати" кураторові з РФ.

Росіяни планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на "локації" буде найбільша концентрація місцевих жителів.

Агента затримали під час спорядження вибухівки для теракту.

"Фігурантом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів", - йдеться в повідомленні.

Після вербування він отримав "перевірочне" завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України.

Згодом росіяни "відрядили" його до Запоріжжя, де той орендував житло та придбав складові для виготовлення СВП.

Під час обшуків у його оселі виявили компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця запланованого теракту для фіксації його наслідків.









Наразі агенту повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

