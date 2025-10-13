Ушел в СОЧ и готовил теракт в центре Запорожья: СБУ задержала агента РФ. ФОТОрепортаж

В Запорожье удалось предотвратить теракт в центре города. Агент РФ планировал подрыв самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, фигурант должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового пребывания людей и "отчитаться" куратору из РФ.

Россияне планировали дистанционно активировать СВУ в час пик, когда на "локации" будет самая большая концентрация местных жителей.

Агента задержали во время снаряжения взрывчатки для теракта.

Также читайте: Служба безопасности задержала безработную супружескую пару, которая по заказу РФ готовила теракт в Одессе. ФОТО

"Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве. Находясь в СОЧ, он начал искать "легкие заработки" в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужбистов", - говорится в сообщении.

После вербовки он получил "проверочное" задание от куратора: отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины.

Впоследствии россияне "отправили" его в Запорожье, где тот арендовал жилье и приобрел составляющие для изготовления СВУ.

Во время обысков в его доме обнаружили компоненты для взрывчатки и миникамеру, которую он должен был установить вблизи места запланированного теракта для фиксации его последствий.









Также читайте: СБУ разоблачила в Европе агента РФ, который по заказу рашистов помогал организовывать теракты в Украине. ФОТО

Сейчас агенту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ