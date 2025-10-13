Ушел в СОЧ и готовил теракт в центре Запорожья: СБУ задержала агента РФ. ФОТОрепортаж
В Запорожье удалось предотвратить теракт в центре города. Агент РФ планировал подрыв самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, фигурант должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового пребывания людей и "отчитаться" куратору из РФ.
Россияне планировали дистанционно активировать СВУ в час пик, когда на "локации" будет самая большая концентрация местных жителей.
Агента задержали во время снаряжения взрывчатки для теракта.
"Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве. Находясь в СОЧ, он начал искать "легкие заработки" в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужбистов", - говорится в сообщении.
После вербовки он получил "проверочное" задание от куратора: отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины.
Впоследствии россияне "отправили" его в Запорожье, где тот арендовал жилье и приобрел составляющие для изготовления СВУ.
Во время обысков в его доме обнаружили компоненты для взрывчатки и миникамеру, которую он должен был установить вблизи места запланированного теракта для фиксации его последствий.
Сейчас агенту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
