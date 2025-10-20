15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який готував теракти на півночі України, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яку викрили навесні цього року.

Які теракти зрадник готував?

Тоді контррозвідка СБУ затримала одразу девʼятьох російських агентів під час готування серії терактів та диверсій у чотирьох областях України.

За матеріалами справи, зловмисники займалися підготовкою вибухів на територіях житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.

"Ще однією "ціллю" рашистів були ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ", - пояснили в СБУ.

Деталі справи

Як зазначається, наразі тюремний строк отримав один із завербованих фсб місцевих жителів. За інструкцією окупантів він забрав зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) для вчинення теракту на півночі України.

Перед тим як закласти вибухівку на "об’єкті", агент мав спорядити її смартфоном для дистанційної активації російськими спецслужбістами.

Далі зловмисник планував замаскувати СВП на місці запланованого теракту і встановити поруч "відеопастку" у вигляді прихованої мінікамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Затримання зрадника

Служба безпеки завчасно викрила ворожий план і затримала агента в орендованій квартирі, коли він споряджав вибухівку засобами дистанційного підриву.

При обшуку у тимчасовому помешканні затриманого вилучено СВП з електродетонатором та іншими комплектуючими.

Що вирішив суд?

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

