Задержан бывший охранник российских застенков, которые действовали во время оккупации Херсона: ему грозит до 15 лет, - СБУ. ФОТО

В Херсоне задержали еще одного коллаборанта, который сотрудничал с оккупационной администрацией РФ после временного захвата областного центра.

Как отмечается, речь идет о местном разнорабочем, который летом 2022 года вступил в так называемое "управление исполнения наказаний", которое враг обустроил в здании захваченного СИЗО портового города. Там его назначили "младшим инспектором", выдали оружие, удостоверение и форменную одежду российского образца.

Сообщается, что предатель охранял камеры оккупационной тюрьмы, в которую рашисты свозили участников движения сопротивления в регионе. В застенках пострадавших подвергали пыткам, пытаясь "выбить" из них адреса пребывания других украинских патриотов.

После освобождения города коллаборационист пытался скрываться от правосудия. Для этого "залег на дно" в собственном доме, из которого почти не выходил.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.