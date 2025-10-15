РУС
Задержан бывший охранник российских застенков, которые действовали во время оккупации Херсона: ему грозит до 15 лет, - СБУ. ФОТО

В Херсоне задержали еще одного коллаборанта, который сотрудничал с оккупационной администрацией РФ после временного захвата областного центра.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о местном разнорабочем, который летом 2022 года вступил в так называемое "управление исполнения наказаний", которое враг обустроил в здании захваченного СИЗО портового города. Там его назначили "младшим инспектором", выдали оружие, удостоверение и форменную одежду российского образца.

Задержан бывший охранник российской казни в Херсоне

Сообщается, что предатель охранял камеры оккупационной тюрьмы, в которую рашисты свозили участников движения сопротивления в регионе. В застенках пострадавших подвергали пыткам, пытаясь "выбить" из них адреса пребывания других украинских патриотов.

После освобождения города коллаборационист пытался скрываться от правосудия. Для этого "залег на дно" в собственном доме, из которого почти не выходил.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ (20519) Херсон (3112) коллаборационизм (916) Херсонская область (5302) Херсонский район (635)
Какие могут быть 15 лет? на ближайший фонарь тварюку!
15.10.2025 17:13 Ответить
Нахіба?
У нас не рашка ж.
А через 10 років він взагалі стане не дієспроможним.
Чи ви забуди що кацапи вбивають і дітей зеків.
Хоча варіант на розмінування є норм.
15.10.2025 17:25 Ответить
Хороша новина-катюзі по за слузі.
Ого які у нього цицьки! Він що намагався мімікрювати під вагітну жінку?
15.10.2025 17:22 Ответить
Гарне фото....
15.10.2025 18:02 Ответить
 
 