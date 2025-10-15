Затримано ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона: йому загрожує до 15 років, - СБУ. ФОТО

У Херсоні затримали ще одного колаборанта, який співпрацював з окупаційною адміністрацією РФ після тимчасово захоплення обласного центру.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про місцевого різноробочого, який влітку 2022 року вступив до так званого "управління виконання покарань", яке ворог облаштував у будівлі захопленого СІЗО портового міста. Там його призначили "молодшим інспектором", видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка.

Повідомляється, що зрадник охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні. У застінках потерпілих піддавали тортурам, намагаючись "вибити" з них адреси перебування інших українських патріотів.

Дивіться: Харківський адміністратор телеграм-каналу підозрюється у пропаганді агресії РФ. ФОТО

Після визволння міста колаборант намагався переховуватися від правосуддя. Для цього "заліг на дно" у власному помешканні, з якого майже не виходив.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.