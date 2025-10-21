Оккупанты нанесли 678 ударов по Запорожской области: погибла женщина, 2 человека ранены. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска нанесли 678 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковали россияне
- Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Железнодорожному, Малиновке, Новоандреевке и Белогорью.
- 416 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Беленькое, Степногорск, Плавни, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривное, Белогорье, Малиновку, Полтавку и Варваровку.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Малиновки и Щербаков.
- 253 артиллерийских удара нанесено по территории Степногорска, Приморского, Плавней, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья, Малиновки и Полтавки.
В селе Приморское от артиллерийского обстрела погибла 70-летняя местная жительница. Кроме того, в результате атак беспилотников пострадали гражданские: в Варваровке 36-летний водитель травмирован после попадания беспилотника в авто, а в Преображенке ранения получила 70-летняя женщина.
Поступило 32 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры.
Добавим, что оккупанты продвинулись вблизи Малиновки и Полтавки в Пологовском районе Запорожской области.
